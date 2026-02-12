Hírlevél
Boltbezárást jelentett be a magyarországi Rossmann – megvan az utolsó vásárlási nap dátuma

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Bezár a magyarországi Rossmann egyik üzlete. A budapesti boltot a jelek szerint nem felújítás vagy átalakítás miatt átmeneteileg, hanem véglegesen bezárja a Rossmann. A cég azt is közzétette, hogy melyik napon lehet a Kőbánya városrészen található üzletben vásárolni.
üzletKőbányaRossmannboltbezár

Bezár a magyarországi Rossmann hálózatának egyik üzlete. A Budapesten, a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor úton található bolt pár napig még fogad vásárlókat, ezt követően véglegesen lehúzza a rolót.

Rossmann, illusztráció
Végleg bezár a Rossmann egyik budapesti üzlete (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Rossmann: megvan az utolsó nyitvatartási nap dátuma

Egy Facebook-csoportban megjelent poszt szerint hamarosan bezár a magyarországi Rossmann egyik üzlete. A fővárosban található bolt bezárása végleges, nem átmeneti időre szól.

A bejegyzésben látható kép a Rossmann tájékoztatása a boltbezárásról. Ennek alapján az üzlet utolsó nyitvatartási napja 2026. február 20.

Fotó: Facebook / felhasználói felvétel

Az a tájékoztatásból nem derül ki, hirdettek-e esetleg árkedvezménnyel járó kiárusítást a bezárás miatt. Miként nemrég megírtuk, egy népszerű magyarországi cipőkereskedő tett ilyet: a CCC egyik, néhány hónapra bezáró üzlete kedvezménnyel árusítja ki bolti készletét.

A Rossmann Magyarország egyik jelentős kiskereskedelmi lánca, nagyjából 250 üzlet tartozik a hálózathoz. Miként megírtuk, a vállalat magyar piac iránti elköteleződését mutatja, hogy egy a közelmúltban egy hatalmas, 28 000 négyzetméteres logisztikai beruházás megvalósításáról döntöttek.

 

