Boltbezárást jelentett be a magyarországi Rossmann – megvan az utolsó vásárlási nap dátuma

Bezár a magyarországi Rossmann hálózatának egyik üzlete. A Budapesten, a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor úton található bolt pár napig még fogad vásárlókat, ezt követően véglegesen lehúzza a rolót.

Végleg bezár a Rossmann egyik budapesti üzlete (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Rossmann: megvan az utolsó nyitvatartási nap dátuma

Egy Facebook-csoportban megjelent poszt szerint hamarosan bezár a magyarországi Rossmann egyik üzlete. A fővárosban található bolt bezárása végleges, nem átmeneti időre szól.

A bejegyzésben látható kép a Rossmann tájékoztatása a boltbezárásról. Ennek alapján az üzlet utolsó nyitvatartási napja 2026. február 20.

Fotó: Facebook / felhasználói felvétel

Az a tájékoztatásból nem derül ki, hirdettek-e esetleg árkedvezménnyel járó kiárusítást a bezárás miatt. Miként nemrég megírtuk, egy népszerű magyarországi cipőkereskedő tett ilyet: a CCC egyik, néhány hónapra bezáró üzlete kedvezménnyel árusítja ki bolti készletét.

A Rossmann Magyarország egyik jelentős kiskereskedelmi lánca, nagyjából 250 üzlet tartozik a hálózathoz. Miként megírtuk, a vállalat magyar piac iránti elköteleződését mutatja, hogy egy a közelmúltban egy hatalmas, 28 000 négyzetméteres logisztikai beruházás megvalósításáról döntöttek.