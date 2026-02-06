Az orosz rubel lett 2025 nagy nyertese, minden más devizára rávert

Éles kettészakadás jellemezte a devizapiacokat 2025-ben: miközben az orosz rubel közel 44 százalékkal erősödött a dollárral szemben, több feltörekvő piaci valuta történelmi léptékű zuhanást szenvedett el az infláció és a gazdasági instabilitás miatt. Az alábbi összeállítás a 2025-ben legjobban és leggyengébben teljesítő valutáit mutatja be, a dollárral szembeni árfolyamváltozásuk százalékos mértéke alapján, 2025. január 1. és december 31. között. A legjobban a rubel, a legrosszabbul a venezuelai fizetőeszköz szerepelt.

2025-ben az orosz rubel erősödött a legnagyobb mértékben az amerikai dollárral szemben (illusztráció)

Fotó: Pexels

Az orosz rubel nyerte a devizaversenyt 2025-ben

A Visual Capitalist Voronoi oldalán megjelent összeállításból kiderül, hogy a dollár gyengülése mellett néhány valuta látványos erősödést produkált tavaly, miközben más pénznemek értékének jelentős részét elveszítették.

2025 legjobban teljesítő valutája az orosz rubel volt, amely közel 44 százalékkal erősödött az amerikai dollárral szemben, annak ellenére, hogy Oroszország továbbra is kiterjedt és számos ponton ható nemzetközi szankciók alatt áll.

Az amerikai dollár gyengülése általában véve kellett más devizák erősödéséhez, de a rubel erejét a szigorú monetáris politika, a tőkekorlátozások, valamint a kedvező orosz külkereskedelmi mérleg is támogatta.

Az európai devizák mérsékelt, de stabil erősödést mutattak_

a svéd korona (19,92 százalék),

az euró (13,34 százalék), és

a svájci frank (14,34 százalék) egyaránt profitált abból, hogy az amerikai dollár lendülete az év során megtört.

A svájci frank esetében továbbra is fontos szerepet játszott hagyományos menedékvaluta-státusza, amely bizonytalan piaci környezetben - csakúgy, mint az arany - vonzza a befektetőket.

A latin-amerikai valuták is az élmezőnybe kerültek: a mexikói peso és a brazil reál felülteljesített, amit a magas kamatszintek, a carry trade iránti kereslet (alacsony kamatlábú devizában felvett összeg magasabb kamatozású eszközbe, illetve devizába vándorol), valamint a 2024-es veszteségeket követő technikai és fundamentális korrekció támogatott.

A kanadai dollár visszafogott, de pozitív teljesítményt nyújtott, tükrözve Kanada viszonylag stabil gazdasági helyzetét.