Rá sem lehet ismerni a sármelléki reptérre: csúcslétesítmény pörgetheti fel Hévíz forgalmát

41 perce
Olvasási idő: 9 perc
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton, ahol pénteken adták át a hárommilliárd forintból megvalósult új fejlesztéseket. A sármelléki beruházás révén bővült a repülőtér kapacitása, így egyszerre 400 utast tud fogadni a schengeni övezeten belülről és azon kívülről.
repülőtér

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a hárommilliárd forintból megvalósult sármelléki fejlesztés átadásán azt mondta: a fejlesztés első üteme nemcsak Hévíz-Keszthely térségének, hanem az egész Balaton-régiónak jelentős előrelépés. Ezen felül a repülőtér működése a zalaegerszegi gazdasági beruházásokhoz is szorosan kapcsolódik.

Sármellék, 2026. február 27. A drónnal készült felvételen a Hévíz-Balaton Airport Sármelléken az infrastruktúra-fejlesztés átadásának napján, 2026. február 27-én. Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült a repülőtéren. MTI/Vasvári Tamás
A drónnal készült felvételen a Hévíz-Balaton Airport Sármelléken az infrastruktúra-fejlesztés átadásának napján, 2026. február 27-én
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A sármelléki reptér mellett megvalósul a hévízi gyógyfürdő fejlesztése is

Az államtitkár hozzátette, hogy a kormány célja a hévízi gyógyfürdő tervezett jelentős fejlesztése is, ami sok szempontból kapcsolódik a repülőtérhez. Az elképzelések komplex megvalósítást jelentenek, a tervek már megvannak ahhoz, hogy a következő ütemben turisztikai és logisztikai szempontból is tovább lépjen előre a sármelléki repülőtér. Ennek részleteiről ebben a cikkben olvashat az Origón.

Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a magyar kormány a vidéki regionális repterek mellett is elkötelezett. A régiós fejlesztések csak félkarú óriások lennének a repülőterek nélkül.

A Budapest Airport visszavásárlásával a regionális repterek kaptak „egy szakmai nagytestvért”, akinek a nemzetközi tapasztalatai és jelentősége a vidéki repülőtereknek is szakmai súlyt és rangot ad vélekedett a helyettes államtitkár. Kifejtette: a terminálépület, a kifutópálya, a gurulóút fejlesztése az utasforgalom és a teherszállítás miatt is fontos, a sármelléki reptér „fényes jövő előtt áll”, kiemelt szerephez fog jutni. 

Magyarország egy integrált infrastruktúra- és repülőtér-fejlesztési stratégiát valósít meg, ami Sármelléken is minőségi előrelépést jelent a ki- és beutazó forgalomban, és lehetővé teszi további járatok fogadását és a teherszállítás bővítését. Naszádos Péter, Hévíz független polgármestere szerint Zala fejlődésének kulcsa a sármelléki repülőtér.

Sármellék, 2026. február 27. Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Hévíz-Balaton Airport infrastruktúra-fejlesztésének átadóján Sármelléken 2026. február 27-én. Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült a repülőtéren. MTI/Vasvári Tamás
Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Hévíz-Balaton Airport infrastruktúra-fejlesztésének átadóján Sármelléken 2026. február 27-én
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A fejlesztés a vármegye fejlődéséhez is hozzájárul

A kormány, az önkormányzat és a szakma együttműködésében valósulhatott meg a hárommilliárd forintos projektet, ami hozzájárul a vármegye felívelő fejlődéséhez.

Benkő Attila, a Hévíz-Balaton Airport igazgatója az MTI kérdésére elmondta: 

a beruházás révén évtizedek óta először felújították a futópályát és teljesen újjáépítették a gurulóutat. 

Emellett: 

  • kibővítették az utasterminál fogadóképességét, 
  • a fűtési és hűtési rendszer is új lett, 
  • továbbá napelemparkot is kialakítottak. 

A navigációs rendszert teljesen lecserélték, hogy a rossz látási viszonyok között is lehetővé tegyék a leszállást. Az elavult irányítótorony helyett újat építettek, a repülőtér területét pedig kivilágíthatóvá tették sorolta az igazgató.

Jelezte, hogy idén két charterjáratot fogadnak, egy Drezdát, egy másik pedig a törökországi Antalyát köti össze a régióval. Reményeik szerint a két járat ebben az évben mintegy tízezer utast jelen majd a repülőtéren. Jelentősen bővült az elmúlt években a reptér áruforgalma, az évekkel ezelőtti 30-50 tonna helyett tavaly elérte a 3700 tonnát. 

Kifelé elsősorban autóipari alkatrészeket szállítanak, míg a beérkező áruk túlnyomó többsége az átlagosan hetente egy géppel Kínából érkező kiskereskedelmi árukból adódik

említette Benkő Attila.

Sármellék, 2026. február 27. Benkő Attila igazgató, Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára, Naszádos Péter, Hévíz polgármestere és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (b-j) a Hévíz-Balaton Airport infrastruktúra-fejlesztésének átadóján Sármelléken 2026. február 27-én. Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült a repülőtéren. MTI/Vasvári Tamás
Benkő Attila igazgató, Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára, Naszádos Péter, Hévíz polgármestere és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (b-j) a Hévíz-Balaton Airport infrastruktúra-fejlesztésének átadóján
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében kitér rá, hogy a beruházás a térség turisztikai, logisztikai és gazdasági versenyképességének további erősítését szolgálja. A projekt a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásával valósult meg. A teljes támogatási összeg 3 milliárd forint, amelyből 2,77 milliárd forint infrastrukturális korszerűsítésre, mintegy 122 millió forint eszközbeszerzésre, a fennmaradó részt pedig adminisztratív és hatósági költségekre fordították.

 

