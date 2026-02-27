Rá sem lehet ismerni a sármelléki reptérre: csúcslétesítmény pörgetheti fel Hévíz forgalmát

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a hárommilliárd forintból megvalósult sármelléki fejlesztés átadásán azt mondta: a fejlesztés első üteme nemcsak Hévíz-Keszthely térségének, hanem az egész Balaton-régiónak jelentős előrelépés. Ezen felül a repülőtér működése a zalaegerszegi gazdasági beruházásokhoz is szorosan kapcsolódik.
A sármelléki reptér mellett megvalósul a hévízi gyógyfürdő fejlesztése is
Az államtitkár hozzátette, hogy a kormány célja a hévízi gyógyfürdő tervezett jelentős fejlesztése is, ami sok szempontból kapcsolódik a repülőtérhez. Az elképzelések komplex megvalósítást jelentenek, a tervek már megvannak ahhoz, hogy a következő ütemben turisztikai és logisztikai szempontból is tovább lépjen előre a sármelléki repülőtér. Ennek részleteiről ebben a cikkben olvashat az Origón.
Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a magyar kormány a vidéki regionális repterek mellett is elkötelezett. A régiós fejlesztések csak félkarú óriások lennének a repülőterek nélkül.
A Budapest Airport visszavásárlásával a regionális repterek kaptak „egy szakmai nagytestvért”, akinek a nemzetközi tapasztalatai és jelentősége a vidéki repülőtereknek is szakmai súlyt és rangot ad – vélekedett a helyettes államtitkár. Kifejtette: a terminálépület, a kifutópálya, a gurulóút fejlesztése az utasforgalom és a teherszállítás miatt is fontos, a sármelléki reptér „fényes jövő előtt áll”, kiemelt szerephez fog jutni.
Magyarország egy integrált infrastruktúra- és repülőtér-fejlesztési stratégiát valósít meg, ami Sármelléken is minőségi előrelépést jelent a ki- és beutazó forgalomban, és lehetővé teszi további járatok fogadását és a teherszállítás bővítését. Naszádos Péter, Hévíz független polgármestere szerint Zala fejlődésének kulcsa a sármelléki repülőtér.
A fejlesztés a vármegye fejlődéséhez is hozzájárul
A kormány, az önkormányzat és a szakma együttműködésében valósulhatott meg a hárommilliárd forintos projektet, ami hozzájárul a vármegye felívelő fejlődéséhez.
Benkő Attila, a Hévíz-Balaton Airport igazgatója az MTI kérdésére elmondta:
a beruházás révén évtizedek óta először felújították a futópályát és teljesen újjáépítették a gurulóutat.
Emellett:
- kibővítették az utasterminál fogadóképességét,
- a fűtési és hűtési rendszer is új lett,
- továbbá napelemparkot is kialakítottak.
A navigációs rendszert teljesen lecserélték, hogy a rossz látási viszonyok között is lehetővé tegyék a leszállást. Az elavult irányítótorony helyett újat építettek, a repülőtér területét pedig kivilágíthatóvá tették – sorolta az igazgató.
Jelezte, hogy idén két charterjáratot fogadnak, egy Drezdát, egy másik pedig a törökországi Antalyát köti össze a régióval. Reményeik szerint a két járat ebben az évben mintegy tízezer utast jelen majd a repülőtéren. Jelentősen bővült az elmúlt években a reptér áruforgalma, az évekkel ezelőtti 30-50 tonna helyett tavaly elérte a 3700 tonnát.
Kifelé elsősorban autóipari alkatrészeket szállítanak, míg a beérkező áruk túlnyomó többsége az átlagosan hetente egy géppel Kínából érkező kiskereskedelmi árukból adódik
– említette Benkő Attila.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében kitér rá, hogy a beruházás a térség turisztikai, logisztikai és gazdasági versenyképességének további erősítését szolgálja. A projekt a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásával valósult meg. A teljes támogatási összeg 3 milliárd forint, amelyből 2,77 milliárd forint infrastrukturális korszerűsítésre, mintegy 122 millió forint eszközbeszerzésre, a fennmaradó részt pedig adminisztratív és hatósági költségekre fordították.