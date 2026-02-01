Mérséklődött a sertéshús beszerzési ára, árcsökkenés jöhet az üzletekben is

Az AKI adatai alapján a vágósertés termelői ára majdnem 30 százalékkal csökkent az év harmadik hetében 2025 azonos időszakával összehasonlítva. A sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai túlnyomórészt ugyancsak csökkentek, a darált sertéshúsé több mint 10 százalékkal, a csont nélküli sertéscombé majdnem 20 százalékkal. A hízósertéstáp körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy éve.

Csökkent a sertéshús kiskereskedelmi beszerzési ára az év elején

Fotó: Facebook/Agrárminisztérium

Csökkent a sertéshús beszerzési ára

A kiskereskedelmi beszerzési árak hasonlóan alakultak, többségük legalább 10 százalékkal csökkent éves összevetésben.

Az AKI elemezte a baromfipiacot is, összesítésük szerint a vágócsirke termelői ára egy éve csaknem változatlan, akárcsak a mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi értékesítési ára. A ketreces tartásból származó tojás átlagosan körülbelül 3 százalékkal drágult egy év alatt. A nagybani piacokon nagyobb a különbség a tojásárak alakulásában, Budapesten 10 százalék feletti az éves növekedés, a vidéki városokban viszont többnyire nincs drágulás, illetve néhány százalékos csökkenés figyelhető meg.

Árcsökkenés jöhet a kiskereskedelemben is

Ezek alapján árcsökkentés jöhet a boltokban is. Az Aldi például már január közepén jelezte, hogy 12-féle friss sertéshús árát mérsékelte átlagosan több mint 7 százalékkal, illetve 14-féle friss csirkehúsét átlagosan több mint 6 százalékkal. Az árcsökkenés mértéke egyes esetekben akár 20-27,5 százalékos is lehet.

A vállalat tájékoztatása szerint az árcsökkentett termékek között a magyar konyha nélkülözhetetlen alapanyagai találhatóak, így

többféle sertéskaraj, -tarja, és

mérséklődik az ára darált sertéshúsnak, -combnak, oldalasnak is.

A legnagyobb árcsökkenés

a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16 százalékkal kerül kevesebbe január közepétől, 1229 Ft helyett 1029 Ft-ba.

A darabolt sertéskaraj kilója császárlánccal, papszelettel 14 százalékkal lett olcsóbb, így 1915 Ft helyett 1639 Ft-ba kerül. Az egyik legnépszerűbb sertéshús, a 20 százalék zsírtartalmú darált hús félkilós csomagja pedig 6 százalékkal mérséklődött, 1169 Ft-ról 1099 Ft-ra. A csont nélküli szeletelt tarja 500 grammos ára 1499 Ft-ról 1379 Ft-ra esik, azaz 8 százalékkal csökkentek.