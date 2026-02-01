Mérséklődött a sertéshús beszerzési ára, árcsökkenés jöhet az üzletekben is

Az AKI adatai alapján a vágósertés termelői ára majdnem 30 százalékkal csökkent az év harmadik hetében 2025 azonos időszakával összehasonlítva. A sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai túlnyomórészt ugyancsak csökkentek, a darált sertéshúsé több mint 10 százalékkal, a csont nélküli sertéscombé majdnem 20 százalékkal. A hízósertéstáp körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy éve.
Csökkent a sertéshús beszerzési ára
A kiskereskedelmi beszerzési árak hasonlóan alakultak, többségük legalább 10 százalékkal csökkent éves összevetésben.
Az AKI elemezte a baromfipiacot is, összesítésük szerint a vágócsirke termelői ára egy éve csaknem változatlan, akárcsak a mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi értékesítési ára. A ketreces tartásból származó tojás átlagosan körülbelül 3 százalékkal drágult egy év alatt. A nagybani piacokon nagyobb a különbség a tojásárak alakulásában, Budapesten 10 százalék feletti az éves növekedés, a vidéki városokban viszont többnyire nincs drágulás, illetve néhány százalékos csökkenés figyelhető meg.
Árcsökkenés jöhet a kiskereskedelemben is
Ezek alapján árcsökkentés jöhet a boltokban is. Az Aldi például már január közepén jelezte, hogy 12-féle friss sertéshús árát mérsékelte átlagosan több mint 7 százalékkal, illetve 14-féle friss csirkehúsét átlagosan több mint 6 százalékkal. Az árcsökkenés mértéke egyes esetekben akár 20-27,5 százalékos is lehet.
A vállalat tájékoztatása szerint az árcsökkentett termékek között a magyar konyha nélkülözhetetlen alapanyagai találhatóak, így
- többféle sertéskaraj, -tarja, és
- mérséklődik az ára darált sertéshúsnak, -combnak, oldalasnak is.
A legnagyobb árcsökkenés
a sertéscombból készült gulyáshúsnál jelentkezik, aminek 500 grammos csomagja 16 százalékkal kerül kevesebbe január közepétől, 1229 Ft helyett 1029 Ft-ba.
A darabolt sertéskaraj kilója császárlánccal, papszelettel 14 százalékkal lett olcsóbb, így 1915 Ft helyett 1639 Ft-ba kerül. Az egyik legnépszerűbb sertéshús, a 20 százalék zsírtartalmú darált hús félkilós csomagja pedig 6 százalékkal mérséklődött, 1169 Ft-ról 1099 Ft-ra. A csont nélküli szeletelt tarja 500 grammos ára 1499 Ft-ról 1379 Ft-ra esik, azaz 8 százalékkal csökkentek.
Az árcsökkentésben résztvevő friss, kizárólag hazai forrásból származó csirkehúsok között szintén a magyar gasztronómia legkedveltebb alapanyagai találhatóak meg, így többféle csirkemellfilé, -comb, -szárny és egész csirke is. A legnagyobb mértékben, 19 százalékkal a vákuumos csirkeszárny ára csökkent, 869 forintról 699 forintra kilogrammonként. A vákuumcsomagolt csirkemellfilé kilója 2249 forint helyett, 250 forinttal olcsóbban, 1999 forintért vásárolható meg, ami 11 százalékos árzuhanást jelent. A grillcsirke ára 8 százalékkal mérséklődött, 999 forintról 919 forintra kilója. A tálcás alsó vagy felsőcomb 5 százalékkal kerül kevesebbe, 1062-ról 999 forintra esett a kilónkénti ára.