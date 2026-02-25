Recesszió és energiaválság Európában ‒ közben a Shell dollármilliárdokat kasszíroz

A 2022 februárjában kirobbant háború nyomán az energiapiac a feje tetejére állt, s míg az európai cégek és a lakosság soha nem látott drágulást tapasztalhatott az élet szinte minden területén, addig vannak olyan vállalatok, melyek hatalmas profitot realizáltak a konfliktus minden egyes évében. A háború és az annak nyomán kialakult európai energiaválság egyértelmű nyertesei közé tartozik többek közt a Shell globális olajipari vállalat is. Ugyanis a magas olaj- és gázárak, valamint az LNG iránti kereslet drámai növekedése komoly bevételnövekedést hozott a brit-holland multi számára is.

Igencsak jövedelmező a Shell LNG-üzletága a háború kirobbanása óta (illusztráció) / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Soha nem látott profitot termel a háború a Shellnek

A Shell a háború évei alatt különösen az LNG-üzletágban ért el kiemelkedő eredményt, és míg Európa az orosz csővezetékes gáz kiváltását igyekezett megoldani, a globális LNG-kereskedelem szereplői – köztük a Shell – jelentős árrésekkel dolgozhattak, így 2022 és 2024 között az olajipari cég évi 5 és 20 milliárd dollár közötti többlethasznot realizálhatott a háborút megelőző évekhez képest.

A Global Witness szerint a Big Oil olajtársaságok a háború kirobbanása óta mintegy 380 milliárd dollár profitot termeltek. Ezen belül a Shell a MacroTrends adatai szerint

2022-ben 42,3 milliárd dollár adózás utáni eredményt könyvelhetett el,

majd 2023-ban 28,3,

2024-ben pedig 23,7 milliárd dollár nettó profitot realizált.

Így a cég kumulált profitja 2025-ig a 100 milliárd dollárt is meghaladhatta. A gyors profitnövekedés okaként jelölhető meg az orosz export visszaesése mellett az Északi Áramlat csővezeték felrobbantása is, melyek együttesen jelentősen javították az LNG gázpiaci pozícióját. Ugyanis korábban Európában a cseppfolyósított gáz relatív magas ára miatt nem igazán volt versenyképes a vezetékes gázzal összevetve. Azonban mivel az Európai Unió tagállamainak jelentős része a szankciós politikával ‒ a felszínen ‒ önként vágta el magát az olcsó orosz szénhidrogénektől, a kontinensen mondhatni versenytárs nélkül maradt az LNG.

A kerülőutak lezárásával tovább nőtt a Shell profitja

Illetve maradt volna, hiszen a háború első éveiben az unió több tagállama különböző kerülő utakon, bár LNG-formában, de orosz gázt igyekezett beszerezni minél nagyobb mennyiségben. Ennek okát abban találhatjuk, hogy a nyugati irányból érkező cseppfolyósított szénhidrogén jellemzően palagázból származik, melynek ára jelentősen meghaladja a hagyományosan kitermelt földgáz árát, melynek költségeit a tengeri szállítás csak tovább emeli.