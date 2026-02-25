Recesszió és energiaválság Európában ‒ közben a Shell dollármilliárdokat kasszíroz

A 2022 februárjában kirobbant háború nyomán az energiapiac a feje tetejére állt, s míg az európai cégek és a lakosság soha nem látott drágulást tapasztalhatott az élet szinte minden területén, addig vannak olyan vállalatok, melyek hatalmas profitot realizáltak a konfliktus minden egyes évében. A háború és az annak nyomán kialakult európai energiaválság egyértelmű nyertesei közé tartozik többek közt a Shell globális olajipari vállalat is. Ugyanis a magas olaj- és gázárak, valamint az LNG iránti kereslet drámai növekedése komoly bevételnövekedést hozott a brit-holland multi számára is.
Soha nem látott profitot termel a háború a Shellnek
A Shell a háború évei alatt különösen az LNG-üzletágban ért el kiemelkedő eredményt, és míg Európa az orosz csővezetékes gáz kiváltását igyekezett megoldani, a globális LNG-kereskedelem szereplői – köztük a Shell – jelentős árrésekkel dolgozhattak, így 2022 és 2024 között az olajipari cég évi 5 és 20 milliárd dollár közötti többlethasznot realizálhatott a háborút megelőző évekhez képest.
A Global Witness szerint a Big Oil olajtársaságok a háború kirobbanása óta mintegy 380 milliárd dollár profitot termeltek. Ezen belül a Shell a MacroTrends adatai szerint
- 2022-ben 42,3 milliárd dollár adózás utáni eredményt könyvelhetett el,
- majd 2023-ban 28,3,
- 2024-ben pedig 23,7 milliárd dollár nettó profitot realizált.
Így a cég kumulált profitja 2025-ig a 100 milliárd dollárt is meghaladhatta. A gyors profitnövekedés okaként jelölhető meg az orosz export visszaesése mellett az Északi Áramlat csővezeték felrobbantása is, melyek együttesen jelentősen javították az LNG gázpiaci pozícióját. Ugyanis korábban Európában a cseppfolyósított gáz relatív magas ára miatt nem igazán volt versenyképes a vezetékes gázzal összevetve. Azonban mivel az Európai Unió tagállamainak jelentős része a szankciós politikával ‒ a felszínen ‒ önként vágta el magát az olcsó orosz szénhidrogénektől, a kontinensen mondhatni versenytárs nélkül maradt az LNG.
A kerülőutak lezárásával tovább nőtt a Shell profitja
Illetve maradt volna, hiszen a háború első éveiben az unió több tagállama különböző kerülő utakon, bár LNG-formában, de orosz gázt igyekezett beszerezni minél nagyobb mennyiségben. Ennek okát abban találhatjuk, hogy a nyugati irányból érkező cseppfolyósított szénhidrogén jellemzően palagázból származik, melynek ára jelentősen meghaladja a hagyományosan kitermelt földgáz árát, melynek költségeit a tengeri szállítás csak tovább emeli.
Ám a tagállamok kezdeti „megingása” ellenére is becslések szerint a Shell integrált gázüzletágának 2021-es 9,56 milliárd dolláros nyeresége 2022-ben 23,3 milliárd dollárra ugrott. Ez a mintegy két és félszeres növekedés pedig jól tükrözi, hogy milyen elementáris sokk érte az európai gázpiacot négy évvel ezelőtt.
Mindezeken túl nem melléktényező, hogy a tőkepiac is reagált a megugró eredményekre, így a Shell részvényárfolyama a háború kezdete óta mintegy másfélszeresére emelkedett. A befektetők pedig magas osztalékoknak és kiemelkedő jövedelmezőségű részvény-visszavásárlási programnak is örvendhettek.
Tolonganak a Tisza Pártban a háborúból profitáló cégekhez köthető figurák
Magyarországon érdekes mellékzöngét kölcsönöz az olajipari vállalat utóbbi években tapasztalt kimagasló gyarapodása, ha a Tisza Párt egyes prominenseire gondolunk. Mint azt nap mint nap láthatjuk; Magyar Péter pártja az egyik leghangosabb ellenzője a keleti irányú, csővezetékes gázbeszerzésnek.
A nemrégiben a párt gazdasági szakértőjeként beharangozott Kapitány István például 37 évet töltött az olajipari óriásnál, majd 2024-ben annak alelnöki székéből ejtőernyőzött a magyar belpolitika sűrűjébe. Ismert, hogy Kapitány több nyilatkozatában érvelt az orosz gáz ellen, aminek miértjére egyfelől választ adhat, hogy a volt Shell-funkcionárius sajtóértesülések szerint az olajipari óriás jelentős részvénycsomagját birtokolja. Így a volt globális alelnök logikusan haszonélvezője is az orosz-ukrán konfliktus nyomán kialakuló energia-áremelkedésnek, hiszen a háború minden egyes évében magas osztalékra tehet szert. Akárcsak Bujdosó Andrea fővárosi tiszás önkormányzati képviselő, aki vagyonnyilatkozatában maga vallotta be, hogy 12 322 darab Shell-részvényt tart.
A Shell olajipari vállalat mellett az Erste Bank és a norvég Kongsberg hadiipari gyártócég is komoly profitot realizálhatott a háború során.
Így nem csoda, ha a brit-holland olajtársaság mellett az említett két vállalat is képviselteti magát a Tisza Pártban. Előbbinél Kármán András, a párt másik gazdasági szakértője töltött el hosszú éveket belpolitikai szerepvállalása előtt, míg a norvég hadipari konszern képviselője, Kürtös László, kampánymenedzserként tűnt fel a párt egri jelöltje mögött.