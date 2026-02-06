Csillagászati összegeket keresett az orosz-ukrán háborún a Shell és vele együtt a tiszás Kapitány István

Ami nekünk energiaválság és inflációs cunami, az másnak üzleti Eldorádó és profitdagály. Ki tartozik a második csoportba, már el is igazít, ha azt keresnénk, kik lobbiznak a gazdasági életben politikai barátaikkal karöltve az ellen, hogy Európa versenyképességét és polgárait védendő visszatérjen az olcsó orosz energiához. Különösen, ha az Európa által magára vont mizéria nemcsak a múltban tejelt zsírosan, hanem a jövő oszlopa. Igaz ez a Shell óriásvállalatra, ahonnan egykori alelnöke, Kapitány István a magyar választás prelűdjében hirtelen a Tisza Pártnál termett.

A Shell másban is utazik, de az LNG az igazi gyöngyszem a közelmúlt és a jövő koronáján – Európa pedig vevő rá

Fotó: Unsplash

Érkezésének hírére azt már korábban feltárta a sajtó, hogy a szerteágazó tulajdonosi körű multi a profitba fulladt bele szinte, mikor az európai háztartások az energiaszámlákba, miután kitört az ukrajnai háború négy évvel ezelőtt.

Kevésbé ismert, hogy a vállalat jövője is a gázon múlik. Ergó tulajdonosainak profitja és lobbistáik jövedelme is.

Viszonylag friss információ, hogy habár úgy tudtuk, Kapitány István 2024-ben lezárta nemzetközi vállalatvezetői pályafutását – ha a Shelltől távozott is, továbbra is kapcsolatban áll a Shell érdekeltségi körébe tartozó vállalatokkal.

Üzletemberek, bürokraták, politikusok hálózata szövődik a hatalmas profitok köré

Kinek érdeke még, hogy drága legyen Európában a gáz, és ne olcsó? Nagy és befolyásos brit, francia, holland, norvég, amerikai cégek, alapok hadtesteit találjuk azok között, akik rengeteget kerestek az energiaárak európai felszökésén, magukhoz csatornázva az európai háztartások pénzét.

Ha csak a Shell legjelentősebb tulajdonosait tekintjük, olyanokat találunk, mint a

Blackrock,

The Vanguard Group,

Fidelity amerikai alapok,

vagy norvég állami alapok.

A drága európai energia haszonélvező vállalatainak alkalmazottai, tisztviselői, lobbistái szerteszét rajzottak az európai kormányokba, az Európai Bizottsághoz és a gazdasági életbe. A legismertebb, hogy Friedrich Merz német kancellár korábban a Blackrock németországi vagyonkezelőjének felügyelőbizottsági elnöke volt, az angol Wikipediában a Blackrock people kategóriában szerepel.