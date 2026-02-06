Hírlevél
Csillagászati összegeket keresett az orosz-ukrán háborún a Shell és vele együtt a tiszás Kapitány István

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Kiderült, hogy Európa gáztragédiájából az a vállalat profitált a legtöbbet, ahonnan Kapitány István a Tisza Párthoz katapultált. A Shell jövője is a gázüzletágán múlik, ezért nem lenne meglepő, ha a lobbistái igyekeznének megakadályozni Európa visszatérését az olcsó orosz energiához, Magyarországon is.
Ami nekünk energiaválság és inflációs cunami, az másnak üzleti Eldorádó és profitdagály. Ki tartozik a második csoportba, már el is igazít, ha azt keresnénk, kik lobbiznak a gazdasági életben politikai barátaikkal karöltve az ellen, hogy Európa versenyképességét és polgárait védendő visszatérjen az olcsó orosz energiához. Különösen, ha az Európa által magára vont mizéria nemcsak a múltban tejelt zsírosan, hanem a jövő oszlopa. Igaz ez a Shell óriásvállalatra, ahonnan egykori alelnöke, Kapitány István a magyar választás prelűdjében hirtelen a Tisza Pártnál termett. 

Shell
A Shell másban is utazik, de az LNG az igazi gyöngyszem a közelmúlt és a jövő koronáján – Európa pedig vevő rá
Fotó: Unsplash

Érkezésének hírére azt már korábban feltárta a sajtó, hogy a szerteágazó tulajdonosi körű multi a profitba fulladt bele szinte, mikor az európai háztartások az energiaszámlákba, miután kitört az ukrajnai háború négy évvel ezelőtt.

Kevésbé ismert, hogy a vállalat jövője is a gázon múlik. Ergó tulajdonosainak profitja és lobbistáik jövedelme is.

Viszonylag friss információ, hogy habár úgy tudtuk, Kapitány István 2024-ben lezárta nemzetközi vállalatvezetői pályafutását – ha a Shelltől távozott is, továbbra is kapcsolatban áll a Shell érdekeltségi körébe tartozó vállalatokkal. 

Üzletemberek, bürokraták, politikusok hálózata szövődik a hatalmas profitok köré

Kinek érdeke még, hogy drága legyen Európában a gáz, és ne olcsó? Nagy és befolyásos brit, francia, holland, norvég, amerikai cégek, alapok hadtesteit találjuk azok között, akik rengeteget kerestek az energiaárak európai felszökésén, magukhoz csatornázva az európai háztartások pénzét. 

Ha csak a Shell legjelentősebb tulajdonosait tekintjük, olyanokat találunk, mint a 

  • Blackrock, 
  • The Vanguard Group,
  •  Fidelity amerikai alapok,  
  • vagy norvég állami alapok. 

A drága európai energia haszonélvező vállalatainak alkalmazottai, tisztviselői, lobbistái szerteszét rajzottak az európai kormányokba, az Európai Bizottsághoz és a gazdasági életbe. A legismertebb, hogy Friedrich Merz német kancellár korábban a Blackrock németországi vagyonkezelőjének felügyelőbizottsági elnöke volt, az angol Wikipediában a Blackrock people kategóriában szerepel.

Az életpálya-érintkezések természetesen nem bizonyítják, hogy egy adott személy lobbiérdeket képvisel, és miképp. Arról írunk, amit tudunk. Az összeérések szövedéket képeznek az európai politikában és gazdaságban. Ami csak a Shellt illeti, hatalmasat kerestek a háború kirobbanásán, és a jövőjükben is sarokpont a történelem szerencsétlen fordulata következtében hirtelen aranybányává vált gázüzletág, különös tekintettel az LNG-re.

A nagy nyertesek Európában és a tengerentúl: Shell, TotalEnergies és még lehetne sorolni

Egyes cégeknek ez a lehetőség egyszerűen csak az ölébe pottyant, miután a megelőző évek arról szóltak Európában, hogy „lecsavarodik” a fosszilis energiáról, ahogy most meg az orosz energiáról. Miközben nemzetközi versenytársai nem „csavarodnak le” arról, ami versenyképességüket javítja. 

Kapitány István, a Tisza Párt vezető gazdasági szakértője (Forrás: YouTube)
Kapitány István a magyar választás prelűdjében hirtelen a Tisza Pártnál termett
Fotó: YouTube

A Shell integrált gázüzletága csak 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanásának évében – amikor felrobbantották a Németországot orosz gázhoz juttató Északi Áramlat vezetékeket – 22,2 milliárd euró (8400 milliárd forint) profitot generált, az előző évi 8,1 milliárddal szemben. 

Nem egyedül volt így, hasonló léptékű bonanzára lelt a francia TotalEnergies is. Ha a következő években lassult is a pénzáradat az európai drágulásból profitáló nagyvállalatok felé, a gázárak továbbra is jelentősen a korábbi felett maradtak Európában – ez nem egy rossz üzlet.

A drága LNG a Shell pajzsa, jövője és a részvényesek pénze 

Ugorjunk 2024 májusába, amikor egy befektetői körtelefonban Wael Sawan, 2023 eleje óta a Shell vezérigazgatója arról beszélt: borzalmasan megemelkedett a geopolitikai kockázat az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok és az amerikai–kínai versengés miatt, és ehhez alkalmazkodni kell.

A gázüzletág tehát a Shell számára nem más, mint pajzs a bizonytalanságokra, 

amelyekkel szemben az európai fogyasztó nem rendelkezik ilyennel, sőt ő védi meg a Shellt.

Ugorjunk még egyet, immár napjainkba, amikor a következőt írja a Bloomberg Intelligence szakelemzője:

A Shell integrált gázportfóliója a legnagyobb a versenytársak között – a globális LNG-kereslet közel egyötödét szolgálja ki –, és a vállalat egyik kulcsfontosságú növekedési pillére. Az LNG-értékesítés volumene az előrejelzések szerint 2030-ig mintegy 25 százalékkal növekszik.

Ahogy az Origo megírta, Kapitány István igencsak jól járt a háborúval és az EU energia-szankcióival: négy év alatt mintegy megháromszorozhatta a most már 37 millió dollárra becsült Shell-részvényekben tárolt vagyonát, a tíz év alatt kiszedett 23 millió dolláros osztalékjövedelmének is mintegy felét a háborúnak köszönheti. Világos, hogy a Tisza Párt új igazolásának személyes érdeke fűződik a háború folytatásához és az orosz energia kitiltásához.

 

