A világ legértékesebb sportbirodalma mellett 2 millió futballpályányi földterületet birtokol ez az amerikai milliárdos

Stanley Kroenke birtokolja a világ legértékesebb sportbirodalmát, amely többek között magában foglalja az NFL-ben szereplő Los Angeles Rams amerikaifutball-csapatot is. A sportmágnás emellett mostanra Amerika legnagyobb földbirtokosává vált, derül ki a The Land Report friss adataiból.

Stanley Kroenke a világ legértékesebb sportbirodalma mellett a legnagyobb földterületeket birtokolja az USA-ban

Fotó: AFP

Stanley Kroenke földbirtoka nagyobb, mint a Yellowstone Nemzeti Park

Kroenke 2,7 millió hektárnyi földterületet birtokol, ami nagyobb, mint a Yellowstone Nemzeti Park, és nagyjából 2 millió futballpályának felel meg – írja a CNBC.

Az üzletember decemberben közel 1 millió hektárnyi földet vásárolt Új-Mexikóban a Teledyne ipari konglomerátum mögött álló Singleton családtól, amely az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb ilyen ingatlanpiaci tranzakciója volt az Egyesült Államokban. A Teledyne néhai alapítója, Henry Singleton az 1980-as években alapította a farmját, amely mára az ország egyik legnagyobb szarvasmarha- és lótenyésztő vállalkozásává nőtte ki magát.

Ez a földvásárlás a korábbi negyedik helyről az elsőre repítette Kroenkét a The Land Report éves rangsorában, megelőzve az Emmerson fakereskedő családot, valamint a milliárdos médiamogulokat, John Malone-t és Ted Turnert.

A második helyen álló Emmerson család a becslések szerint 2,44 millió hektárnyi földet birtokol, a Singleton család pedig, amely eladta az új-mexikói földterületeket Kroenkének, még mindig a 98. helyen áll a ranglistán 171.000 hektárral.

Egyre több amerikai milliárdos vásárol földterületeket

A termőföldbe való befektetés az utóbbi időben népszerűvé vált a leggazdagabbak körében az USA-ban, mivel egyfajta fedezetet nyújt az infláció és a tőzsdei volatilitás ellen. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma szerint 2019 és 2024 között a termőföldek értéke átlagosan évi 5,8 százalékkal nőtt.

Ezt a folyamatos értéknövekedést látva nem csoda, ha Bill Gatestől Philip Anschutzig milliárdos vállalkozók egyre nagyobb, mezőgazdasági, állattenyésztési és erdőgazdálkodási célokra szolgáló földterületeket vásárolnak fel.

Gates ugyan csak a 44. helyen áll a The Land Report listáján 275.000 hektárral, de a mezőgazdasági területeket tekintve ő a legnagyobb tulajdonos az Egyesült Államokban.

Az Interactive Brokers online brókercég milliárdosa, a világ leggazdagabb magyarja, Thomas Peterffy, valamint az Amazon alapítója, Jeff Bezos is felkerült a listára, 647.000, illetve 462.000 hektárral.