Ezt a hidat választották meg a világ legszebbjének, nincs is messze tőlünk

A Bosznia-Hercegovina történelmi városában, Mosztárban található Stari Most, azaz „Régi híd” vagy „Öreg híd” tekinthető most a világ legszebbjének a Time Out összesítése szerint. A hidat az UNESCO a „megbékélés, a nemzetközi együttműködés és a különböző kulturális, etnikai és vallási közösségek együttélésének szimbólumaként” jellemezte.

A Mosztárban található Stari Mostot választották a világ legszebb hídjának

Fotó: Unsplash

Porig rombolták az oszmánok által épített Stari Mostot

A Stari Most közel 25 méteres magasságban ível át a Neretva folyó fölött.

Az oszmánok építették 1567-ben, és ebben a formában állt egészen a 20. század végéig, ám a szerb-bosnyák háborúban 1993. november 9-én horvát katonák tragikus módon lerombolták.

A történet háttereként érdemes feleleveníteni, hogy 1992-ben Bosznia-Hercegovina deklarálta elszakadását Jugoszláviától. Ezt követően kitört a szerb-bosnyák háború; a 18 hónapos ostrom alatt a város történelmi magja súlyos sérüléseket szenvedett. Ekkor semmisült meg a ferences rendi monostor, a püspöki palota és 50 ezres könyvtára, valamint tizenkét mecset. A bosnyák hadsereg végül boszniai horvát támogatással megállította a támadást, ám az ostromot követően a bosnyákok a horvátok ellen fordultak. A 450 éves hidat 1993. november 9-én egy horvát tank pár óra alatt lerombolta.

A történtekért Slobodan Praljak horvát tábornokot tették felelőssé, aki 2004-ben a hágai Nemzetközi Bíróság elé állítottak.

Magyar vonatkozása is van a híd újjáépítésének

A háború végét (1995) követően azonnal megindult az újjáépítés megszervezése, az UNESCO felügyelete alatt, nemzetközi összefogással.

A korabeli híd egy világos tónusú, „tenelija” nevű helyi mészkőből épült. Az építőköveket acélcsapokkal kapcsolták össze, a csapok a kövekbe vájt furatokba illeszkedtek, a furatokat pedig ólommal öntötték ki. Így egy kő-acél rendszer alakult ki, amely a híd szerkezetét adta.

Az újjáépítés során is a korabeli szerkezeti megoldást alkalmazták. A lefektetett műemléki elvek alapján valamennyi fellelt maradvány újrafelhasználásáról egyenként döntöttek, mindez mintegy 45.000 darab elemzését tette szükségessé.

A híd rekonstrukciójának magyar vonatkozása is van: a magyar békefenntartói SFOR alakulat, a Magyar Műszaki Kontingens katonái emelték ki a darabjait a Neretva folyóból.

A Stari Most 2004-re épült újjá, és 2005 óta a világörökség része.