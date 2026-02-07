Sokba kerül a világ egyik legnagyobb autógyártójának az elektromos autóktól való visszalépés

A Stellantis pénteken bejelentette, hogy több mint 22 milliárd eurónyi kiadása keletkezik az elektromosjármű-stratégiájának átalakítása miatt. Ez a részvények rekordmértékű esését okozta, a vállalat piaci értéke több mint 5 milliárd euróval, 18 milliárd euró alá csökkent a milánói tőzsdén. A leírások meghaladják a Ford, a General Motors és a Porsche által az elmúlt hónapokban bejelentett hasonló összegeket.

Fotó: Stellantis / Jeep

A költségek jelentősen meghaladták az elemzői előrejelzéseket – írja a Bloomberg. Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója elődjét, Carlos Tavarest hibáztatja, amiért az teljes mértékben az elektromos járművekre koncentrált, és nem reagált a piaci változásokra. Az autógyártók nehezen tudnak reagálni az elektromos járművek iránti lassuló keresletre, a Trump-adminisztráció eltörli az ösztönzőket, az Európai Unió enyhíti az értékesítési korlátokat, és a kínai márkák egyre nagyobb piaci részesedést szereznek világszerte.

Ezért most az autógyártók közül néhányan visszatérnek a belső égésű motorokhoz, hogy megpróbálják visszaszerezni korábbi pozíciójukat, ez azonban költséges szerkezetátalakítási programokat igényel. Filosa, aki júniusban vette át a céget, szintén a Stellantis átalakításán fáradozik.

Új stratégia körvonalazódik a Stellantisnál

Tavares korábban azt ígérte, hogy 2030-ra Európában csak elektromos járműveket, az Egyesült Államokban pedig 50 százalékban elektromos járműveket fognak értékesíteni, ezeket a célokat azonban a vállalat röviddel a cégvezető 2024 év végi menesztése után visszavonta.

A leírás „hatalmas, de szükséges lépés volt az előző vezérigazgató által hagyott rendetlenség eltakarításához” – mondta Pierre-Olivier Essig, az AIR Capital részvényelemzője.

A reform részeként az Egyesült Államokban a vállalat elhalasztotta az elektromos járművek piacra dobását,

és visszahozta a V8-as motorokat a Ram teherautó márka újjáélesztése érdekében. Emellett elálltak néhány befektetéstől, köztük egy tervezett hidrogénüzemű közös vállalkozástól, és árcsökkentést is végrehajtottak, hogy visszaszerezzék a korábbi piaci részesedéseket. Emellett kilépnek a dél-koreai akkumulátorgyártóval, az LG Energy Solutionnal közösen létrehozott kanadai vállalatból.