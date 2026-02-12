Meghökkentő dologra kéri a világ egyik legnagyobb autógyártója több százezer autó tulajdonosát

A Chrysler anyavállalata, a Stellantis arra kéri az Egyesült Államokban mintegy 225.000 régebbi, javítatlan, hibás Takata légzsákkal felszerelt jármű tulajdonását, hogy egyelőre ne használják azokat.

Több százezer autó tulajdonosát arra kéri a Stellantis, hogy használják azokat egy szükséges javítás elvégzése előtt

Fotó: Stellantis

Ezekre a Stellantis modellekre vonatkozik a figyelmeztetés

A figyelmeztetés a régebbi, 2003 és 2016 közötti modellévű Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum, Challenger, Chrysler Aspen és 300, Jeep Wrangler és Mitsubishi Raider járművekre vonatkozik, amelyeken még elmaradtak egy korábbi visszahívás során szükségessé vált javítások.

A gyártó a több mint évtizeddel ezelőtt elrendelt visszahívás óta több mint 6,6 millió jármű javítását végezte el, ami érintett járművek mintegy 95 százaléka

– írja a Reuters.

2009 óta több száz sérülésről számoltak be különböző autógyártók a Takata légzsákok meghibásodása miatt, amelyek felrobbanhatnak, fémszilánkokat lövellve az utastérbe, amelyek megsebesíthetik a vezetőket vagy az utasokat, de akár halálos sérüléseket is előidézhetnek.

A Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) közölte, hogy az Egyesült Államokban 28 haláleset történt hibás Takata légzsákok okozta balesetekben.

Rengeteg a gond a Takata légzsákokkal

Az elmúlt évtizedben világszerte több mint 100 millió Takata légzsákkal felszerelt járművet hívtak vissza, köztük 67 milliót az Egyesült Államokban, ami az ország történetének legnagyobb ilyen jellegű visszahívása.

Csak a Honda 20 halálesetet jelentett be 2024-ben Honda és Acura járművekkel kapcsolatban a Takata légzsákjainak problémái miatt az Államokban.

A Stellantis 2022 novemberében is arra szólította fel 276.000 régebbi jármű tulajdonosát az Egyesült Államokban, hogy azonnal állítsák le az autóik használatát.

Korábban egy olyan megdöbbentő esetről is beszámoltunk, hogy 2215 darab Lada Niva Legendből egyszrűen kihagyták a légzsákvezérlő elektronikát, magyarul: a törvény által megkövetel légzsákok ott voltak a fedélzeten, de nem működtek.