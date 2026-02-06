M30-as autópálya: elbukta a pert a Strabag

A magyar állam ismét megvédte a magyar adófizetők pénzét - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután érvényt szerzett a magyar érdekeknek a multinacionális vállalat érdekeivel szemben. A Strabag a pert is elbukta.

Az állam érvényt szerzett az emberek érdekének a Strabag útépítő céggel szemben.

Fotó: Facebook/Lázár János

A saktárca tájékoztatása szerint, a Fővárosi Törvényszék 2026. február 2-án elutasította a Strabag jogi támadását, amelyet a lehívott bankgarancia visszaszerzése kapcsán indított. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (EKM) tehát jogszerűen járt el, amikor a Strabag nem vállalt írásos garanciát az M30-as autópályán elvégzett, általa tervezett és kivitelezett javításokra - szögezte le a tárca. Mint írtják az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért a felelősség továbbra is a Strabagot terheli.

Korábban az Origo is megírta, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter azt közölte a Facebook-oldalán, hogy az tárca lehívta a kétmilliárd forint értékű bankgaranciát a Strabagtól, így elhárult az akadálya annak, hogy megnyissák a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt szakaszát.

Emlékezetes, Lázár János november elején számolt be arról,bhogy az osztrák vállalat olyan hibát vétett az M30-as autópályánál, amelyet neki kell kijavítani, a kormány pedig nem fog többletpénzt adni.

Mint fogalmazott, a Strabag nagyon mohó volt, mert kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja azt a hibát kijavítani, amit ő követett el.

Ezt természetesen nem fogjuk engedni. Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, hogyha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy szórakozik például velem”

