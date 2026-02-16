Új Duna-parti strandok jöhetnek létre Budapesten

A természetes vízben való fürdés akár a budapesti városlakók számára is szokásos nyári programmá válhatna - számolt be a kutatás eredményéről az Építészfórum. A Valyo, a város és a folyó egyesület aktivistái térképre vitték az összes, különböző karakterű helyszínt, ahol a következő időszakban új fürdőhelyek, vagy épp strandok jöhetnek létre.

Meglévő szabadstrand a Római parton. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Több budapesti Duna-szakasz is alkalmas lehet Dunafürdő vagy strand létesítésére

A térképeken négy típust jelöltek: meglévő szabadstrandot, vizsgált szabadstrandot, vizsgált Dunafürdőt és vizsgált úszósávot. A térkép szerint például

úszósáv alakulhatna ki a Margit-sziget budai oldalának csaknem teljes hosszán, valamint az Óbudai-sziget menti Duna-ágban.

Szabadstrand létesülhetne a Palotai-öbölnél, a Palotai-szigetnél, az Óbudai-sziget csúcsánál és az Újpesti vasúti hídnál. Emellett számos lehetséges fauszoda-helyszínt is megjelöltek, az Országháztól a Várkert Bazáron át egészen a Müpáig.

Mint írják, a fürdőhelyek akkor tudnának igazán beépülni a városlakók mindennapjaiba, ha népszerű szabadidős helyszínek közelében helyezkednek el, és azokkal kombinálva használhatók – például parkok vagy sétányok szomszédságában.

Fontos tudni, hogy bár a Duna nyáron különösen csábító lehet, és sokan a hűsítő habokban keresnének enyhülést a kánikulában, a fürdőzés a jelenlegi szabályozás szerint csak a kijelölt szabadstrandok területén engedélyezett, máshol veszélyes és tilos is lehet.