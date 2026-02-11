Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitüntetett őrnagya – videó

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

Magyar Suzuki

Nagy változást jelentettek be a Suzuki magyar gyárában

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
026. március 1-től Sakai Fumito a Magyar Suzuki Zrt. új vezérigazgatója. Az új vezető Atsumi Masatot váltja, aki csaknem öt éven át irányította az esztergomi vállalatot és most visszatér Japánba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Suzukivezérigazgatóautó

Sakai Fumito 2000-ben csatlakozott a Suzuki Csoporthoz. Az évek során több Európáért felelős pozíciót is betöltött a Suzuki Motor Corporationnél. 2015 és 2018 között a Magyar Suzuki operatív igazgatója volt. Újabb magyarországi kinevezése előtt a Suzuki Motor Corporation Közép- és Kelet-Európáért felelős részlegének osztályvezetőjeként dolgozott – derül ki a Suzuki közleményéből.

A Suzuki Esztergomi gyáráról készült távlati felvétel
A Suzuki Esztergomi gyáráról készült távlati felvétel
Fotó: Wikipedia Commons

Cél a Magyar Suzuki fenntartható fejlődése

„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy csatlakozhatom a Magyar Suzukihoz. Anyavállalatunk küldetésnyilatkozatával összhangban az a célom a következő évekre, hogy segítsek a Magyar Suzukinak abban, hogy továbbra is szoros és megbízható jelenlétet biztosítson ügyfelei és partnerei számára, illetve fenntartható módon fejlődjön, miközben reagál a társadalmi igényekre ebben a változó autóipari környezetben" – mondta Sakai Fumito.

Magyae Suzuki, Sakai Fumito
Sakai Fumito, a Magyar Suzuki Zrt. új vezérigazgatója
Fotó: Magyar Suzuki Zrt.

„Öt évvel ezelőtt egy különösen nehéz időszakban vettem át a Magyar Suzuki vezérigazgatói feladatait. A koronavírus közepén megérkezve azonban egy jól szervezett csapat segítette munkámat. A következő években, újabb nem várt kihívások tették próbára közösségünket, miközben az autóipar teljeskörű átalakulása is elkezdődött. 

Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Suzuki ezen nehezített körülmények között is megőrizte stabilitását és továbbra is Magyarország egyik meghatározó gazdasági szereplője.

Az Esztergomban gyártott modelleket a világ több mint 100 országába exportáljuk, és az itt gyártott autók a hazai piacon is nagy népszerűségnek örvendenek. Az esztergomi gyár emellett a vállalatcsoportunkon belül is jelentős szerepet tölt be, hiszen számos európai szintű szolgáltatást Esztergomból biztosítunk. Külön büszke vagyok az elmúlt évek fejlesztéseire, amelyek középpontjában a gyármodernizáció, hatékonyságnövelés, digitalizáció és a karbonsemleges működés áll. Mindezek nemcsak a Magyar Suzuki versenyképességét, hanem a Suzuki Csoporton belül betöltött szerepét is erősítik. Köszönöm munkatársaimnak, partnereinknek és beszállítóinknak a mindig konstruktív és előremutató közös munkát, és sok sikert kívánok az egész vállalatnak!” – mondta a vállalat közleménye szerint Atsumi Masato, leköszönő vezérigazgató. 

Piacvezető az új autók piacán a Suzuki Magyarországon

A Suzuki márka a január elején közzétett adatok szerint megőrizte vezető pozícióját Magyarországon az új személyautók piacán: a Datahouse adatai szerint 

14 285 regisztrált gépjárművel, 11,04 százalékos részesedéssel a Magyar Suzuki az első az új személyautó piacon.

Az S-CROSS és a Vitara, a Suzuki esztergomi gyárában készülő két modell is bekerült Magyarország három legnépszerűbb autója közé a 2025-ös új személyautó regisztrációs adatok alapján. 

Tavaly

  • a legtöbb vásárló az S-CROSS mellett döntött;
  • a Swift – 2024-hez hasonlóan - ezúttal is a B-kisautó szegmens győztese lett;
  • a rangsorban a harmadik legnépszerűbb modell a Vitara lett.

A Magyar Suzuki a teljes hazai új személyautó piacon 2025-höz képest enyhe növekedésre számított. Végül a szektor, 6,44 százalékos növekedést könyvelhetett el. Az esztergomi gyártóvállalat 1992-ben kezdte meg a sorozatgyártást, a 2025-ös újautó eladási adatok alapján ezúttal 22. alkalommal végzett piacvezető helyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!