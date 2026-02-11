Nagy változást jelentettek be a Suzuki magyar gyárában

Sakai Fumito 2000-ben csatlakozott a Suzuki Csoporthoz. Az évek során több Európáért felelős pozíciót is betöltött a Suzuki Motor Corporationnél. 2015 és 2018 között a Magyar Suzuki operatív igazgatója volt. Újabb magyarországi kinevezése előtt a Suzuki Motor Corporation Közép- és Kelet-Európáért felelős részlegének osztályvezetőjeként dolgozott – derül ki a Suzuki közleményéből.
Cél a Magyar Suzuki fenntartható fejlődése
„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy csatlakozhatom a Magyar Suzukihoz. Anyavállalatunk küldetésnyilatkozatával összhangban az a célom a következő évekre, hogy segítsek a Magyar Suzukinak abban, hogy továbbra is szoros és megbízható jelenlétet biztosítson ügyfelei és partnerei számára, illetve fenntartható módon fejlődjön, miközben reagál a társadalmi igényekre ebben a változó autóipari környezetben" – mondta Sakai Fumito.
„Öt évvel ezelőtt egy különösen nehéz időszakban vettem át a Magyar Suzuki vezérigazgatói feladatait. A koronavírus közepén megérkezve azonban egy jól szervezett csapat segítette munkámat. A következő években, újabb nem várt kihívások tették próbára közösségünket, miközben az autóipar teljeskörű átalakulása is elkezdődött.
Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Suzuki ezen nehezített körülmények között is megőrizte stabilitását és továbbra is Magyarország egyik meghatározó gazdasági szereplője.
Az Esztergomban gyártott modelleket a világ több mint 100 országába exportáljuk, és az itt gyártott autók a hazai piacon is nagy népszerűségnek örvendenek. Az esztergomi gyár emellett a vállalatcsoportunkon belül is jelentős szerepet tölt be, hiszen számos európai szintű szolgáltatást Esztergomból biztosítunk. Külön büszke vagyok az elmúlt évek fejlesztéseire, amelyek középpontjában a gyármodernizáció, hatékonyságnövelés, digitalizáció és a karbonsemleges működés áll. Mindezek nemcsak a Magyar Suzuki versenyképességét, hanem a Suzuki Csoporton belül betöltött szerepét is erősítik. Köszönöm munkatársaimnak, partnereinknek és beszállítóinknak a mindig konstruktív és előremutató közös munkát, és sok sikert kívánok az egész vállalatnak!” – mondta a vállalat közleménye szerint Atsumi Masato, leköszönő vezérigazgató.
Piacvezető az új autók piacán a Suzuki Magyarországon
A Suzuki márka a január elején közzétett adatok szerint megőrizte vezető pozícióját Magyarországon az új személyautók piacán: a Datahouse adatai szerint
14 285 regisztrált gépjárművel, 11,04 százalékos részesedéssel a Magyar Suzuki az első az új személyautó piacon.
Az S-CROSS és a Vitara, a Suzuki esztergomi gyárában készülő két modell is bekerült Magyarország három legnépszerűbb autója közé a 2025-ös új személyautó regisztrációs adatok alapján.
Tavaly
- a legtöbb vásárló az S-CROSS mellett döntött;
- a Swift – 2024-hez hasonlóan - ezúttal is a B-kisautó szegmens győztese lett;
- a rangsorban a harmadik legnépszerűbb modell a Vitara lett.
A Magyar Suzuki a teljes hazai új személyautó piacon 2025-höz képest enyhe növekedésre számított. Végül a szektor, 6,44 százalékos növekedést könyvelhetett el. Az esztergomi gyártóvállalat 1992-ben kezdte meg a sorozatgyártást, a 2025-ös újautó eladási adatok alapján ezúttal 22. alkalommal végzett piacvezető helyen.