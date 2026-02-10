Sydney Sweeney a New York-i tőzsdén tűnt fel, meglepő, mit csinált a gyönyörű színésznő

Nem mindennapi vendég indította el a napot hétfő reggel a New York-i tőzsdén: az American Eagle farmermárka arcaként Sydney Sweeney kapta a feladatot, hogy működésbe hozza a kereskedés kezdetét jelző csengőt.

Sydney Sweeney a New York-i tőzsdén, stílszerűen American Eagle farmerdzsekiben/Fotó: Facebook/American Eagle/Michael Stewart

A szimbolikus eseményhez stílusosan világos farmerdzsekibe és farmernadrágba öltözött Sweeney arcán széles mosollyal csengetett, majd fotózkodott a jelenlévőkkel, köztük az American Eagle elnök-vezérigazgatójával, Jay Schottensteinnel.

A Sydney-vel való együttműködésünk a cégünk történetének legemlékezetesebb reklámkampányát hozta el, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi évünk második fele ennyire sikeres volt.

– fogalmazott a vállalat vezetője.

A Yahoo cikkében felidézte, hogy ha nem is mindennapos esemény, de nem ritka, hogy a szimbolikus csengetéssel egy-egy híresség nyitja meg az aznapi kereskedést. A múltban megtette ezt már többek közt

a színész-énekeső Liza Minelli

a rapper Snoop Dogg

vagy az úszólegenda Michael Phelps is

Telitalálat volt a reklámkampány Sydney Sweeney-vel

Schottenstein nem túlzott, ahogy arról az Origo is többször beszámolt, tavaly nyáron kis túlzással mindenki az ominózus reklámról, és így az American Eagle-ről beszélt, a téma hetekig pörgött a sajtóban és a közösségi médiában, aminek következtében a farmerjaik iránt elképesztő mértékben megugrott a kereslet, a ruhadarabokat vitték a vásárlók, mint a cukrot, a cég részvényei pedig valósággal kilőttek a tőzsdén.

Az Emmy-díjra jelölt színésznő, akit az Eufória című sorozatban ismerhetett meg a nagyközönség, a reklámfilmben ezt mondja: „A gének a szülőktől az utódokra öröklődnek, gyakran meghatározva olyan tulajdonságokat, mint a hajszín, a személyiség és még a szemszín is. Az én farmerom kék.” A hirdetés, amely online, plakátokon, valamint a közösségi médiában volt látható, az óriási érdeklődés mellett komoly botrányt is kavart.

Egyes kritikusok rasszistának titulálták a reklámokat, az American Eagle azonban kitartott amellett, hogy ilyesmiről szó sincs. A vita egészen a Fehér Házig eljutott, és maga Donald Trump is kiállt a színésznő mellett. „Sydney Sweeney, a republikánus párt tagja, és a legforróbb hirdetést kínálja” – írta az amerikai elnök augusztusban a Truth Socialön egy bejegyzésében.