Hatalmas változás jön az éttermekben: kötelező lesz elfogadni a saját ételhordókat

Európában évente mintegy 25 millió tonna műanyag csomagolóanyag keletkezik, amelynek jelentős részét (közel 40 százalékát) az egyszer használatos dobozok és poharak teszik ki. Az anyagoknak alig a 30 százaléka kerül vissza a körforgásba, a többi pedig a szeméttelepeken végzi, vagy mikroműanyagként szennyezi vizeinket, írja az InfoStart. A szabályozás tehát szükséges.

A szabályozás igyekzik gátat szabni a nem újrahasznosítható szemét keletkezésének. A kép illusztráció. / Forrás: Unsplash

A szabályozás részletei

Az új szabályozás, a Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) augusztus 12-től válik kötelezővé minden tagállamban, így Magyarországon is. Az előírás a legkisebb sarki kávézótól a legnagyobb étteremláncokig mindenkit érint.

A legfontosabb változás, hogy a vendéglátóhelyeknek lehetővé kell tenniük a vendégek számára, hogy saját ételhordójukba vagy termoszukba kérjék az ételt és italt, méghozzá felár és hátrányos megkülönböztetés nélkül.

Jánosi István, a Körkörös.hu társalapítója az InfoRádióban elmondta: bár bizonyos egyszer használatos műanyagokat – mint a szívószál vagy a fogpiszkáló – már korábban betiltottak, a polisztirol dobozok, amikban például a rántott húst szoktuk hazavinni, még mindig forgalomban vannak, noha elvileg ezek is tiltólistásak.

Az új rendelet azonban ennél is tovább megy.

Az éttermeknek és büféknek komoly lépéseket kell tenniük az újrahasználható csomagolások irányába. 2026-tól elvárás, hogy a forgalmazott ételek és italok legalább 10 százalékát ilyen megoldásokkal kínálják. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy saját visszaváltó rendszert kell kiépíteniük, vagy csatlakozniuk kell egy már működő, profi edénymegosztó hálózathoz.

Felmerült az ötlet, hogy a többször használatos edényeket is be lehetne vonni a visszaváltási rendszerbe, hasonlóan az üvegekhez vagy a fém dobozokhoz. Így egy alapos mosás után ezek is visszakerülhetnének a körforgásba, csökkentve a hulladékot. A változás nemcsak környezeti, hanem egészségügyi szempontból is fontos. Az egyszer használatos műanyag dobozok mikrohullámú sütőben történő melegítése ugyanis kockázatos lehet: hő hatására mikroműanyagok oldódhatnak ki az edényből, amelyek az étellel együtt a szervezetünkbe juthatnak.

A borítókép illusztráció. / Forrás: Connect Images via AFP és Pexels.