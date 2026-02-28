A Valentin-nappal berobbant az idei turizmus – mutatjuk hova utazik most az ország

A friss januári adatok alapján a turizmus holtszezonban sem lassít: a szállásfoglalások dinamikája azt mutatja, hogy a magyar utazók már az év első heteiben biztosították tavaszi és nyári pihenésüket. A foglalási hullám különösen februárra koncentrálódott, ami egyértelműen jelzi, hogy a Valentin-nap idén komoly keresletélénkítő hatással bírt a belföldi turizmusban.
Budapest, Hajdúszoboszló és a Balaton vezeti a szállásfoglalások tavaszi és nyári toplistáját
A belföldi utazók már az év első heteiben is igen aktívak voltak, a Szallas.hu tavaszi előfoglalási kampánya is érezhetően eljutott a belföldi közönséghez és számos foglalást generált – számolt be az Origonak a szállásközvetítő portál.
Akciójukban ezúttal január 20-a és április 30-a közötti dátumokra foglalhattak, ezek összesítéséből az látszik, hogy a vendégek a közelebbi dátumokat választották a legnagyobb arányban, a tavaszi kampány foglalásainak közel fele februárra szólt.
Az adatok azt mutatják, hogy
a következő hónapok legnépszerűbb úti célja Budapest, Hajdúszoboszló és Eger. Top 10-es listájukon Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz szerepel még az élmezőnyben.
A régiós összesítés szerint Észak-Magyarország még mindig az élen áll, második helyen Budapest és vonzáskörzete található, harmadik helyen pedig a Balaton végzett.
Ennyi időre utaznak és ilyen szállást választanak
A friss adatokból az látszik, hogy
- a foglalások 41 százaléka két éjszakára szól, 39 százalékuk egy éjre. Három éjszakát a foglalások 14 százalékánál, ennél hosszabb tartózkodást pedig 6 százaléknál választottak. A tavaszi foglalások 60 százaléka 2 főre szól.
- A foglalások 46 százalékánál hotelt, 23 százalékánál apartmant választottak. További 16 százalékánál vendégházra, 11 százalékánál panzióra, 4 százalékánál egyéb szállástípusra esett a választás.
- A hoteles foglalások 46 százaléka 70-170 ezer forint közötti kosárérték kategóriába esett, 40 százalékukért pedig maximum 70 ezer forintot fizettek.
- Az apartman, panzió, vendégház szálláskategóriák összesítése szerint az ezeket a szállástípusokat választó vendégek 77 százalékánál a kosárérték legfeljebb 70 ezer forint.
- Az előfoglalások 44 százaléka során wellness-szállást választottak.
Hamarosan jön a négynapos húsvéti hosszú hétvége és vele a tavaszi szünet is, amely a párban utazók mellett a családok számára is vonzó időszak. Kelemen Lili sajtószóvivő ezért a következő hetekben a tavaszi foglalásoktovábbi élénkülésére számít.
Mint mondta, a februári és tavaszi belföldi utazási trendek alapján továbbra is kiemelten népszerűek azok az úti célok, ahol a pihenés, a fürdőzés és a kulturális programok egyszerre elérhetők.
Jól mutatja ezt a trendet a Gyulai Várfürdő, az egri vár, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a keszthelyi Festetics-kastély, a Nyíregyházi Állatpark, a hajdúszoboszlói Hungarospa Gyógyfürdő vagy épp a Visegrádi Fellegvár iránti érdeklődés is
– mutatott rá. Tapasztalataik szerint a lista azt jelzi, hogy a hűvösebb februári időszakban a wellness- és gyógyfürdős desztinációk húznak, tavasszal pedig egyre erősebben kapcsolódnak melléjük a családbarát, szabadtéri és kulturális látnivalók.
Ezek az idei év sláger-helyszínei
A nyári előfoglalások alapján a legnépszerűbb úti célok
- Siófok,
- Hajdúszoboszló
- és Gyula állnak az élen.
- Őket holtversenyben Balatonfüred és Szeged követik,
- majd Eger,
- Balatonlelle,
- Budapest,
- Zalakaros,
- Pécs
- és Harkány sorakoznak a toplistán.
A régiós összesítés szerint megtörtént a szokásos nyári forduló, a nyári előfoglalások harmadával vezet a Balaton. A második helyen Észak-Magyarország, harmadik helyen pedig Dél-Alföld áll.
Többnyire 3-4 naposak lesznek a nyári utak
A nyári előfoglalások 42 százaléka júliusra, 38 százaléka augusztusra és 20 százaléka júniusra szól. A nyári belföldi foglalások 23 százalékánál 3 éjre, 21 százalékánál 4 éjre, 19 százalékánál 2 éjre választottak szállást, míg a foglalások 12 százaléka 5 éjre szól. Az egyéjszakás előfoglalások aránya 10 százalék, a 6 éjszakás vagy hosszabbaké 15 százalék.
Szállástípusok közül egyelőre a nagyobb arányban 37 százalékkal az apartmanok részesültek a nyári előfoglalásokból. A vendégházakat a nyári foglalások 26 százalékánál, hotelt 23 százalékánál, panziót 8 százalékánál választottak. Az egyéb szállástípusok aránya 6 százalék. A belföldi nyári foglalások 38 százaléka két főre szól, 20 százaléka 4 főre, 18 százaléka 3 főre.
A nyári előfoglalások 40 százaléka 70–170 ezer forint közötti kosárérték-kategóriát jelent, 22 százaléka pedig 70 ezer forint alatt maradt. A foglalások ötödével harmadik helyen a 170-270 ezer forint közötti kosárérték-kategória áll. A 270 ezer forint feletti előfoglalások aránya 18 százaléka.