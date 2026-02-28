Hírlevél
turizmus

A Valentin-nappal berobbant az idei turizmus – mutatjuk hova utazik most az ország

32 perce
Olvasási idő: 9 perc
Látványosan felpörögtek a belföldi utazási tervek az év elején, a Valentin-nap pedig különösen erős lökést adott a piacnak. A szállásfoglalások már februárra megugrottak, de a tavaszi és nyári időszakra is egyre több előfoglalás érkezik, sokan utaznak a fürdővárosokba. A legtöbben rövid, egy-két éjszakás kikapcsolódást terveznek, 70–170 ezer forintos költéssel.
A friss januári adatok alapján a turizmus holtszezonban sem lassít: a szállásfoglalások dinamikája azt mutatja, hogy a magyar utazók már az év első heteiben biztosították tavaszi és nyári pihenésüket. A foglalási hullám különösen februárra koncentrálódott, ami egyértelműen jelzi, hogy a Valentin-nap idén komoly keresletélénkítő hatással bírt a belföldi turizmusban.

szállásfoglalások
A szállásfoglalások alapján tavasszal Budapest és Hajdúszoboszló, nyáron a Balaton térsége lehet a legnagyobb nyertes / Fotó: heviz.hu

Budapest, Hajdúszoboszló és a Balaton vezeti a szállásfoglalások tavaszi és nyári toplistáját

A belföldi utazók már az év első heteiben is igen aktívak voltak, a Szallas.hu tavaszi előfoglalási kampánya is érezhetően eljutott a belföldi közönséghez és számos foglalást generált – számolt be az Origonak a szállásközvetítő portál.

Akciójukban ezúttal január 20-a és április 30-a közötti dátumokra foglalhattak, ezek összesítéséből az látszik, hogy a vendégek a közelebbi dátumokat választották a legnagyobb arányban, a tavaszi kampány foglalásainak közel fele februárra szólt.

Az adatok azt mutatják, hogy

a következő hónapok legnépszerűbb úti célja Budapest, Hajdúszoboszló és Eger. Top 10-es listájukon Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz szerepel még az élmezőnyben. 

A régiós összesítés szerint Észak-Magyarország még mindig az élen áll, második helyen Budapest és vonzáskörzete található, harmadik helyen pedig a Balaton végzett. 

Ennyi időre utaznak és ilyen szállást választanak

A friss adatokból az látszik, hogy 

  • a foglalások 41 százaléka két éjszakára szól, 39 százalékuk egy éjre. Három éjszakát a foglalások 14 százalékánál, ennél hosszabb tartózkodást pedig 6 százaléknál választottak. A tavaszi foglalások 60 százaléka 2 főre szól. 
  • A foglalások 46 százalékánál hotelt, 23 százalékánál apartmant választottak. További 16 százalékánál vendégházra, 11 százalékánál panzióra, 4 százalékánál egyéb szállástípusra esett a választás.
  • A hoteles foglalások 46 százaléka 70-170 ezer forint közötti kosárérték kategóriába esett, 40 százalékukért pedig maximum 70 ezer forintot fizettek. 
  • Az apartman, panzió, vendégház szálláskategóriák összesítése szerint az ezeket a szállástípusokat választó vendégek 77 százalékánál a kosárérték legfeljebb 70 ezer forint. 
  • Az előfoglalások 44 százaléka során wellness-szállást választottak. 

Hamarosan jön a négynapos húsvéti hosszú hétvége és vele a tavaszi szünet is, amely a párban utazók mellett a családok számára is vonzó időszak. Kelemen Lili sajtószóvivő ezért a következő hetekben a tavaszi foglalásoktovábbi élénkülésére számít.

Mint mondta, a februári és tavaszi belföldi utazási trendek alapján továbbra is kiemelten népszerűek azok az úti célok, ahol a pihenés, a fürdőzés és a kulturális programok egyszerre elérhetők. 

Jól mutatja ezt a trendet a Gyulai Várfürdő, az egri vár, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a keszthelyi Festetics-kastély, a Nyíregyházi Állatpark, a hajdúszoboszlói Hungarospa Gyógyfürdő vagy épp a Visegrádi Fellegvár iránti érdeklődés is 

– mutatott rá. Tapasztalataik szerint a lista azt jelzi, hogy a hűvösebb februári időszakban a wellness- és gyógyfürdős desztinációk húznak, tavasszal pedig egyre erősebben kapcsolódnak melléjük a családbarát, szabadtéri és kulturális látnivalók.

Ezek az idei év sláger-helyszínei

A nyári előfoglalások alapján a legnépszerűbb úti célok

  1. Siófok, 
  2. Hajdúszoboszló 
  3. és Gyula állnak az élen. 
  4. Őket holtversenyben Balatonfüred és Szeged követik, 
  5. majd Eger, 
  6. Balatonlelle, 
  7. Budapest, 
  8. Zalakaros, 
  9. Pécs 
  10. és Harkány sorakoznak a toplistán. 

A régiós összesítés szerint megtörtént a szokásos nyári forduló, a nyári előfoglalások harmadával vezet a Balaton. A második helyen Észak-Magyarország, harmadik helyen pedig Dél-Alföld áll. 

Többnyire 3-4 naposak lesznek a nyári utak

A nyári előfoglalások 42 százaléka júliusra, 38 százaléka augusztusra és 20 százaléka júniusra szól. A nyári belföldi foglalások 23 százalékánál 3 éjre, 21 százalékánál 4 éjre, 19 százalékánál 2 éjre választottak szállást, míg a foglalások 12 százaléka 5 éjre szól. Az egyéjszakás előfoglalások aránya 10 százalék, a 6 éjszakás vagy hosszabbaké 15 százalék. 

Szállástípusok közül egyelőre a nagyobb arányban 37 százalékkal az apartmanok részesültek a nyári előfoglalásokból. A vendégházakat a nyári foglalások 26 százalékánál, hotelt 23 százalékánál, panziót 8 százalékánál választottak. Az egyéb szállástípusok aránya 6 százalék. A belföldi nyári foglalások 38 százaléka két főre szól, 20 százaléka 4 főre, 18 százaléka 3 főre.

A nyári előfoglalások 40 százaléka 70–170 ezer forint közötti kosárérték-kategóriát jelent, 22 százaléka pedig 70 ezer forint alatt maradt. A foglalások ötödével harmadik helyen a 170-270 ezer forint közötti kosárérték-kategória áll. A 270 ezer forint feletti előfoglalások aránya 18 százaléka.

 

