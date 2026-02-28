A Valentin-nappal berobbant az idei turizmus – mutatjuk hova utazik most az ország

A friss januári adatok alapján a turizmus holtszezonban sem lassít: a szállásfoglalások dinamikája azt mutatja, hogy a magyar utazók már az év első heteiben biztosították tavaszi és nyári pihenésüket. A foglalási hullám különösen februárra koncentrálódott, ami egyértelműen jelzi, hogy a Valentin-nap idén komoly keresletélénkítő hatással bírt a belföldi turizmusban.

A szállásfoglalások alapján tavasszal Budapest és Hajdúszoboszló, nyáron a Balaton térsége lehet a legnagyobb nyertes / Fotó: heviz.hu

Budapest, Hajdúszoboszló és a Balaton vezeti a szállásfoglalások tavaszi és nyári toplistáját

A belföldi utazók már az év első heteiben is igen aktívak voltak, a Szallas.hu tavaszi előfoglalási kampánya is érezhetően eljutott a belföldi közönséghez és számos foglalást generált – számolt be az Origonak a szállásközvetítő portál.

Akciójukban ezúttal január 20-a és április 30-a közötti dátumokra foglalhattak, ezek összesítéséből az látszik, hogy a vendégek a közelebbi dátumokat választották a legnagyobb arányban, a tavaszi kampány foglalásainak közel fele februárra szólt.

Az adatok azt mutatják, hogy

a következő hónapok legnépszerűbb úti célja Budapest, Hajdúszoboszló és Eger. Top 10-es listájukon Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz szerepel még az élmezőnyben.

A régiós összesítés szerint Észak-Magyarország még mindig az élen áll, második helyen Budapest és vonzáskörzete található, harmadik helyen pedig a Balaton végzett.

Ennyi időre utaznak és ilyen szállást választanak

A friss adatokból az látszik, hogy

a foglalások 41 százaléka két éjszakára szól, 39 százalékuk egy éjre. Három éjszakát a foglalások 14 százalékánál, ennél hosszabb tartózkodást pedig 6 százaléknál választottak. A tavaszi foglalások 60 százaléka 2 főre szól.

A foglalások 46 százalékánál hotelt, 23 százalékánál apartmant választottak. További 16 százalékánál vendégházra, 11 százalékánál panzióra, 4 százalékánál egyéb szállástípusra esett a választás.

A hoteles foglalások 46 százaléka 70-170 ezer forint közötti kosárérték kategóriába esett, 40 százalékukért pedig maximum 70 ezer forintot fizettek.

Az apartman, panzió, vendégház szálláskategóriák összesítése szerint az ezeket a szállástípusokat választó vendégek 77 százalékánál a kosárérték legfeljebb 70 ezer forint.

Az előfoglalások 44 százaléka során wellness-szállást választottak.

Hamarosan jön a négynapos húsvéti hosszú hétvége és vele a tavaszi szünet is, amely a párban utazók mellett a családok számára is vonzó időszak. Kelemen Lili sajtószóvivő ezért a következő hetekben a tavaszi foglalásoktovábbi élénkülésére számít.