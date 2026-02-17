Szankciós háború az EU-n belül: fellázadtak a tagállamok

Az Európai Bizottság azon kísérlete, hogy megbüntesse azokat a külföldi kikötőket és bankokat, amelyeket Oroszország illegális olajértékesítésre használ, a tagországok ellenállásba ütközik. Ez azzal fenyeget, hogy gyengíti a közösség által tervezett legújabb, immár 20-ik szankciócsomag esetleges hatásait – közölte a Bloomberg.

Elbukhat Ursula von der Leyen legújabb szankciócsomagja. Fotó: AFP

A témát ismerő források szerint több főváros óvatos a grúziai és indonéziai kikötőket célzó javaslatokkal kapcsolatban. Olaszország és Magyarország pedig kifejezetten aggályokat vetett fel a grúziai Kulevi kikötő miatt, míg Görögország és Málta egy indonéziai kikötő kapcsán jelezte fenntartásait. Külön ügyként Olaszország és Spanyolország kifogásolja a Kubában működő egyik bank elleni tervezett büntetőintézkedéseket — mondták a névtelenséget kérő források, mivel zárt egyeztetésekről van szó.

Nincs egyetértés az új szankciócsomag ügyében

A szkepticizmus akkor erősödött fel, amikor Görögország és Málta aggodalmát fejezte ki egy kapcsolódó javaslat miatt, amely az orosz olaj árplafonját a tengeri szolgáltatások — például biztosítás és szállítás — betiltásával váltaná fel. Ehhez a G7-országok támogatása szükséges, ahol az Egyesült Államok eddig nem kötelezte el magát.

A növekvő ellenállás kiüresítheti az EU legújabb szankciós csomagját — mondták a források. Az Európai Bizottság által e hónap elején bemutatott javaslatok célja az orosz olajbevételek további csökkentése, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára az Ukrajna elleni háború befejezése érdekében.

Az uniós nagykövetek hétfőn tárgyalták az intézkedéseket. A Bizottság célja, hogy még ebben a hónapban elfogadják az új szankciós csomagot. Annak jóváhagyásához viszont minden tagállam támogatása szükséges.

Olaszország vonakodása a kulevi kikötő szankcionálásától részben annak tudható be, hogy azon keresztül Azerbajdzsánból is érkezik földgáz Európába, amely kulcsfontosságú energiaforrás. A kubai bank pedig az egyetlen az országban, amely devizával dolgozik, és diplomatákat, valamint segítségre szoruló uniós állampolgárokat szolgál ki — tették hozzá.