Tovább javult a magyarok gazdasági és jóléti várakozása

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. februári konjunktúrakutatása

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. közzétette a februári kutatás adatait (illusztráció)

Fotó: Pexels

A februári felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a forint euróárfolyamának jövőbeli alakulására vonatkozó várakozásokat illetően mértük, míg a vállalatoknál a jövőbeni exportnövekedéssel kapcsolatos várakozás jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindex négy alindexe közül három erősödött februárban, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 3,3-ről 3,7-re nőtt. A gazdasági környezet érzékelése februárban az előző havi −13,6-ről −9,1-re, az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −46,3-ről −42,8-re javult, míg az anyagi helyzet megítélése enyhén kedvezőtlenebbé vált, −3,3-ről −3,6-re csökkent.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2026 februárjában jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk a forint euróárfolyamának jövőbeni alakulását illetően.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint hogyan alakul a forint euróhoz viszonyított árfolyama a következő 1 évben?” februárban jócskán kedvezőbb (+9,5 indexpont) választ adtak a megkérdezettek a januárihoz képest. Az előző havi 3,5 százalékos arány után, februárban az interjúalanyok 4,9 százaléka szerint jelentősen erősödik, 26,0 százalékuk (+4,5 százalékpont) szerint kismértékben erősödik, továbbá 30,3 százalék (+0,3 százalékpont) véli úgy, hogy nem változik a forint árfolyama. A válaszadók 18,9 százaléka (−7,8 százalékpont) kismértékben gyengülő, míg 10,3 százalék (−1,4 százalékpont) jelentősen gyengülő árfolyammal kalkulál.