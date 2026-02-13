Kiderült, hol fizetik a legmagasabb személyi jövedelemadókat Európában

A Euronews idézi a Tax Foundation adatait, amelyek szerint 2026-ban a legfelső személyi jövedelemadó-kulcs Bulgáriában és Romániában 10, míg Dániában 60,5 százalék. Dánián kívül további hat országban haladja meg az 50 százalékot a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcs: Franciaországban, Ausztriában, Spanyolországban, Belgiumban, Portugáliában és Svédországban.

Magyarországon a legalacsonyabbak közé tartozik a személyi jövedelemadó mértéke Euurópában

Fotó: MTI/Faludi Imre

Tág határok között változik a személyi jövedelemadó mértéke kontinensünkön

A 35 európai országot felölelő minta átlagos legfelső személyi jövedelemadó-kulcsa 38,5 százalék. Az európai OECD-tagállamok körében ez 43,4 százalékra emelkedik. Tizennyolc országban a legfelső kulcs meghaladja a 40 százalékot.

Kilenc országban 40 és 48 százalék között mozog a legfelső kulcs: Írországban, Németországban, Olaszországban, Izlandon, Luxemburgban, Finnországban, az Egyesült Királyságban, Görögországban és Törökországban.

Európa öt legnagyobb gazdasága között a legfelső adókulcs az Egyesült Királyságban érvényes 45-től a franciaországi 55,4 százalékig terjed; a különbség mintegy tíz százalékpont, ami meglehetősen nagy szórás.

Ahol a legalacsonyabb

Ezzel szemben Bulgárián és Románián kívül Moldovában, Magyarországon, Ukrajnában, Grúziában, Csehországban és Észtországban is 25 százalék alatt van a legfelső személyi jövedelemadó-kulcs.

Erős regionális megosztottság: Északnyugat- és Kelet-Európa

A legfelső személyi jövedelemadó-kulcsok egyértelmű regionális mintázatot mutatnak. Általánosságban a skandináv és nyugat-európai országokban a legmagasabb a felső sávra vonatkozó adókulcs, jellemzően 45 és 60 százalék között. Vannak azonban kivételek, például Norvégia, ahol ez az érték éppen 40 százalék alatt van.

A legtöbb, nem uniós kelet-európai gazdaság alacsonyabb felső adókulcsot alkalmaz, bár Törökország mintegy 41 százalékos rátájával kilóg a sorból, Közép- és Kelet-Európában, a Balkánon is jellemzően alacsonyabbak a kulcsok. Egyes országokban az egykulcsos adórendszer is hozzájárul ahhoz, hogy a legfelső kulcs viszonylag alacsony maradjon.