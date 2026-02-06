Figyelmeztet a NAV: ezt sokan nem tudják a lakáseladás adózásáról, sokba kerülhet

Az egyik legfontosabb előírás, hogy az öt évnél régebben vásárolt ingatlanok eladásából származó jövedelem teljes egészében adómentes. Ez azt jelenti, hogy aki 2021 előtt vásárolta meg a lakását, és 2026-ban adja el, annak nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetnie az értékesítés után. A mentesség célja, hogy a hosszú távú ingatlantulajdonosokat ne terhelje adó, míg a rövid távú, spekulatív eladások esetében továbbra is fennmarad a 15 százalékos szja fizetési kötelezettség.
Így kell személyi jövedelemadót fizetni a lakáseladás után
Ha tehát a tulajdonos öt éven belül értékesíti a lakást, akkor az eladási ár és a vásárláskori ár különbsége – vagyis a nyereség – után meg kell fizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja).
Az adóalap mértéke azonban évről évre csökken:
- a szerzést követő második évben a jövedelem 90 százaléka adóköteles,
- a harmadik évben 60 százalék,
- a negyedik évben 30 százalék,
- az ötödik évtől pedig teljes mentesség jár.
A NAV ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az adóhatóság nem feltétlenül a szerződésben szereplő árat tekinti irányadónak. A NAV az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok - alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat, ha túl alacsonynak ítéli meg a szerződésben foglalt árat.
Az ingóságok után is kell szja-t fizetni
A lakáseladásnál azzal is tisztában kell lenni, hogy ha valaki például a nagy értékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságok után szja-t is fizetnie kell.
A szabály szerint ugyanis amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-áig.
Kedvező szabály, hogy az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó összes bevétel meghaladja a 600 ezer forintot. Az értékhatár átlépésekor ebből az összegből le kell vonni az igazolható költségeket, például
- az eladott ingóság eredeti vételárát
- vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat,
- a felújítási költségeket
és az így megkapott jövedelem után kell a 15 százalékos szja-t megfizetni, azt is csak a 200.000 forint fölötti jövedelemrész után.
A NAV azonban hangsúlyozza: kizárólag számlával igazolt kiadások számolhatók el. A dokumentálatlan, „zsebbe” fizetett munkadíjak nem csökkenthetik az adóalapot.