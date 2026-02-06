Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

személyi jövedelemadó

Figyelmeztet a NAV: ezt sokan nem tudják a lakáseladás adózásáról, sokba kerülhet

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közeledik a személyijövedelemadó-bevallások elkészítésének az ideje, amelyekben az öt évnél nem régebben vásárolt lakások eladásából származó jövedelmet is fel kell tüntetni, illetve be kell utána fizetni az szja-t. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felhívja a figyelmet egy olyan lakáseladással kapcsolatos szabályra, amellyel sokan nincsenek tisztában. Ingatlan értékesítésekor ugyanis akkor is adófizetési kötelezettség keletkezhet, ha a tulajdonos külön szerződésben adja el a bútorokat vagy más berendezési tárgyakat
Link másolása
Vágólapra másolva!
személyi jövedelemadójövedelemingóságingatlanlakáseladás

Az egyik legfontosabb előírás, hogy az öt évnél régebben vásárolt ingatlanok eladásából származó jövedelem teljes egészében adómentes. Ez azt jelenti, hogy aki 2021 előtt vásárolta meg a lakását, és 2026-ban adja el, annak nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetnie az értékesítés után. A mentesség célja, hogy a hosszú távú ingatlantulajdonosokat ne terhelje adó, míg a rövid távú, spekulatív eladások esetében továbbra is fennmarad a 15 százalékos szja fizetési kötelezettség.

személyi jövedelemadó, A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását Fotó: Shutterstockkormányrendelet, lakás, otthon, hitel
Lakáseladáskor a külön értékesített ingóságok után is fizetni kell személyi jövedelemadót 
Fotó: Shutterstock 

Így kell személyi jövedelemadót fizetni a lakáseladás után

Ha tehát a tulajdonos öt éven belül értékesíti a lakást, akkor az eladási ár és a vásárláskori ár különbsége – vagyis a nyereség – után meg kell fizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja).

Az adóalap mértéke azonban évről évre csökken:

  • a szerzést követő második évben a jövedelem 90 százaléka adóköteles,
  • a harmadik évben 60 százalék,
  • a negyedik évben 30 százalék,
  • az ötödik évtől pedig teljes mentesség jár.

A NAV ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az adóhatóság nem feltétlenül a szerződésben szereplő árat tekinti irányadónak. A NAV az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok - alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat, ha túl alacsonynak ítéli meg a szerződésben foglalt árat.

Az ingóságok után is kell szja-t fizetni

A lakáseladásnál azzal is tisztában kell lenni, hogy ha valaki például a nagy értékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságok után szja-t is fizetnie kell.

A szabály szerint ugyanis amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-áig.

Kedvező szabály, hogy az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó összes bevétel meghaladja a 600 ezer forintot. Az értékhatár átlépésekor ebből az összegből le kell vonni az igazolható költségeket, például 

  • az eladott ingóság eredeti vételárát 
  • vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat, 
  • a felújítási költségeket 

és az így megkapott jövedelem után kell a 15 százalékos szja-t megfizetni, azt is csak a 200.000 forint fölötti jövedelemrész után.

A NAV azonban hangsúlyozza: kizárólag számlával igazolt kiadások számolhatók el. A dokumentálatlan, „zsebbe” fizetett munkadíjak nem csökkenthetik az adóalapot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!