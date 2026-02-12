Szemüvegeseknek vezet be új szolgáltatást a magyar cég a több tízmilliárdos optikai piacon

A magyar piacra, fogyasztói tudatosságra a nemzetközi átlagnál erősebben jellemző a saját tulajdon iránti elköteleződés, összefüggésben a biztonságosság érzetével. Ez a logika különösen lakhatásnál és autóhasználatnál érvényesül. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan a mindennapi fogyasztásban látványosan teret nyertek az előfizetéses modellek. Most a magyar optikai piac egyik szereplője szemüveg-előfizetés szolgáltatást vezet be a magyar piacra.

Szemüveggel kapcsolatos előfizetési szolgáltatást vezet be egy magyar optikai vállalat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A saját tulajdon nyerő, de nő az előfizetések és a megosztások népszerűsége – most belép a szemüveg is

A saját tulajdonú ingatlanra törekvés régi, generációkon átívelő gyakorlat Magyarországon. Hazánkban a tulajdonosi formában lakott lakások aránya 90 százalék feletti és a személygépjárművek számát tekintve is hasonló trend állapítható meg. Ugyanakkor egyre növekszik az autómegosztási szolgáltatások népszerűsége, emellett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a háztartások több mint 90 százaléka rendelkezik internet-hozzáféréssel, ezen belül egyre nagyobb arányban veszünk igénybe online szolgáltatásokat és platformokat. A streaming piac ezzel párhuzamosan dinamikusan bővült, kiemelkedő a zenei streaming 35 százalékos ugrása.

Ez egyértelműen jelzi, hogy a mindennapi használat szintjén fontosabbá vált a hozzáférés, mint a birtoklás.

Erre a megközelítésre csatlakozik rá Grand Vision csoporthoz tartozó Vision Express új szolgáltatása, mely előfizetéses modellt vezet be a magyarországi optikai piacon.

Évente több tízmilliárd forint forgalmat ér el a magyar optikai piac

A vállalat közleménye szerint újszerűnek számít, hogy

egy olyan piaci szegmensben, mint a szemüveg és a látás, amely alapvetően a magabiztossághoz és a stílushoz kapcsolódik, jelenik meg előfizetéses konstrukció.

A szemüveg eddig döntően klasszikus termékvásárlásként jelent meg, egyszeri nagyobb kiadással, miközben látásunkra folyamatosan figyelni kell, hiszen sok esetben egy rossz szemüveg vagy kezeletlen látásprobléma állhat akár gyakori fejfájás, szédülés hátterében.

Az, hogy erre a területre is belép az előfizetés logikája, nemcsak finanszírozási újítás, hanem szemléletváltás is: a hangsúly a szükség szerinti látásellenőrzésen van és az igény szerinti szemüveglencse biztosításán.

A magyarországi optikai piac évente több tízmilliárd forint forgalmú (2019-ben 55 milliárd forint), s miközben a KSH adatai szerint a feldolgozóipari alágakon belül az optikai termékek gyártása a legutóbbi adatok szerint bővül, fogyasztói oldalon ezeket a termékeket sem kerüli el az áremelkedés. A szükséges lencséktől és a választott kerettől függően egy-egy szemüveg akár 100 ezer forintos nagyságrendű kiadást is jelenthet.