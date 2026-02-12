Szemüvegeseknek vezet be új szolgáltatást a magyar cég a több tízmilliárdos optikai piacon

A magyar piacra, fogyasztói tudatosságra a nemzetközi átlagnál erősebben jellemző a saját tulajdon iránti elköteleződés, összefüggésben a biztonságosság érzetével. Ez a logika különösen lakhatásnál és autóhasználatnál érvényesül. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan a mindennapi fogyasztásban látványosan teret nyertek az előfizetéses modellek. Most a magyar optikai piac egyik szereplője szemüveg-előfizetés szolgáltatást vezet be a magyar piacra.
A saját tulajdon nyerő, de nő az előfizetések és a megosztások népszerűsége – most belép a szemüveg is
A saját tulajdonú ingatlanra törekvés régi, generációkon átívelő gyakorlat Magyarországon. Hazánkban a tulajdonosi formában lakott lakások aránya 90 százalék feletti és a személygépjárművek számát tekintve is hasonló trend állapítható meg. Ugyanakkor egyre növekszik az autómegosztási szolgáltatások népszerűsége, emellett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a háztartások több mint 90 százaléka rendelkezik internet-hozzáféréssel, ezen belül egyre nagyobb arányban veszünk igénybe online szolgáltatásokat és platformokat. A streaming piac ezzel párhuzamosan dinamikusan bővült, kiemelkedő a zenei streaming 35 százalékos ugrása.
Ez egyértelműen jelzi, hogy a mindennapi használat szintjén fontosabbá vált a hozzáférés, mint a birtoklás.
Erre a megközelítésre csatlakozik rá Grand Vision csoporthoz tartozó Vision Express új szolgáltatása, mely előfizetéses modellt vezet be a magyarországi optikai piacon.
Évente több tízmilliárd forint forgalmat ér el a magyar optikai piac
A vállalat közleménye szerint újszerűnek számít, hogy
egy olyan piaci szegmensben, mint a szemüveg és a látás, amely alapvetően a magabiztossághoz és a stílushoz kapcsolódik, jelenik meg előfizetéses konstrukció.
A szemüveg eddig döntően klasszikus termékvásárlásként jelent meg, egyszeri nagyobb kiadással, miközben látásunkra folyamatosan figyelni kell, hiszen sok esetben egy rossz szemüveg vagy kezeletlen látásprobléma állhat akár gyakori fejfájás, szédülés hátterében.
Az, hogy erre a területre is belép az előfizetés logikája, nemcsak finanszírozási újítás, hanem szemléletváltás is: a hangsúly a szükség szerinti látásellenőrzésen van és az igény szerinti szemüveglencse biztosításán.
A magyarországi optikai piac évente több tízmilliárd forint forgalmú (2019-ben 55 milliárd forint), s miközben a KSH adatai szerint a feldolgozóipari alágakon belül az optikai termékek gyártása a legutóbbi adatok szerint bővül, fogyasztói oldalon ezeket a termékeket sem kerüli el az áremelkedés. A szükséges lencséktől és a választott kerettől függően egy-egy szemüveg akár 100 ezer forintos nagyságrendű kiadást is jelenthet.
„A szemüveg sok esetben egyszeri, nagyobb beruházás. Az előfizetéses modell ezt a költséget egy tervezhető, havi díjban teszi kezelhetővé, miközben folyamatos szakmai támogatást és magasabb szolgáltatási szintet adunk hozzá. Ez egy teljesen új megközelítés a hazai optikai piacon” – mondta Makkai Krisztián, a GrandVision Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.
Hasonlóan más, már beépült előfizetéses megoldásokhoz, a piac szempontjából ez olyan innováció, amely a termékről a szolgáltatás irányába tolja el az optikai szektort.
Egy felmérés szerint igény van a szolgáltatásra
A Vision Express megbízásából 2025-ben készült, országos reprezentatív kutatás eredményei szerint:
- a fogyasztók 61 százaléka úgy látja, hogy egy jól felépített előfizetéses szolgáltatás hosszú távon racionálisabb gazdasági döntés, mert kiszámíthatóvá teszi a kiadásokat és csökkenti a váratlan nagy költségek kockázatát;
- a bármikor, ingyenesen kicserélhető lencsék dioptriaváltozás esetén nagyon népszerű opciónak bizonyult a kutatásban résztvevők esetében: 82 százalékuk gondolja úgy, hogy ez a lehetőség vonzó választás a szemüveg-előfizetés esetén;
- a válaszadók 67 százalékát leginkább az győzné meg, hogy nem kell egyszerre többet költeni, kiszámítható költségként van jelen.
A felmérés azt mutatja, hogy az előfizetéses konstrukció önmagában nem idegen a magyar fogyasztók számára, a kulcskérdés az, hogy világos, jól körül határolt szolgáltatási tartalom, egyértelmű feltételek és megbízható szolgáltató kapcsolódik-e hozzá. A szemüveg-előfizetés innovációja éppen abban áll, hogy ezt a logikát egy hagyományosan termékközpontú, egészséghez kötődő piaci szegmensre ülteti át a cég szerint.
Az előfizetés a vállalat szerint könnyítést jelent: korlátlan, ingyenes látásvizsgálatot, amivel együtt kiszámíthatóbbá teszi a havi kiadásokat, valamint választási szabadságot kínál a fogyasztóknak.
A cég szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor egy szemüveget viselő érzi, hogy a látása romlik, korlátlanul, ingyenesen tud vizsgálatot igényelni, pluszköltség nélkül. Ráadásul egy szemüveg-előfizetés lehetőséget ad arra, hogy időről időre a stílushoz, vagy épp egy új életszakaszhoz cserélje a szemüveget.
Így a szemüveg-előfizetés nemcsak pénzügyi konstrukció, hanem egy olyan egészségügyi szolgáltatás, ami alkalmazkodik a valódi vevői élethelyzethez
– jelezte a vállalat.