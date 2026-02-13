Megdöbbentő utasítást adott Trump a Pentagonnak, a szénről van szó

Donald Trump arra utasította Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy kössön megállapodásokat szénerőművekkel az amerikai katonai műveletek energiaellátásának biztosítására. Az elnöki irányelv értelmében a Pentagon energetikai infrastruktúráért felelős hivatala hosszú távú szerződéseket kötne, amik nem csak az amerikai haderő számára jelentene költségmegtakarítást, hanem kiszámítható keresletet és üzleti stabilitást ígérnek az iparág számára.
Sok szén, olcsó energia: Donald Trump ezt is megvalósítja
„Mostantól a hadseregen keresztül sok szenet fogunk vásárolni, és ez olcsóbb, sőt valójában sokkal hatékonyabb lesz annál, amit hosszú-hosszú évek óta használunk” – mondta Trump még szerdán a Fehér Házban tartott rendezvényen, amelyen bányászok, szénipari vezetők és energetikai szakemberek is részt vettek. A Mining.com cikke szerint az elnök a szenet „a legmegbízhatóbb, legbiztosabb” energiaforrásnak nevezte, és kijelentette, hogy
kormányzati intézkedései növelni fogják a termelést, csökkentik a fogyasztói árakat, valamint biztosítják a nemzetbiztonság szempontjából kulcsfontosságú iparágak folyamatos áramellátását.
„A szénalapú áramtermelés közel 15 százalékkal nőtt az első évemben, és ez a szám jövőre 25 vagy akár 30 százalék is lehet” – fogalmazott Trump.
Több szén alacsonyabb költségeket és több pénzt jelent az amerikai állampolgárok zsebében, sőt, őszintén szólva az Egyesült Államok zsebében is. Ez nem rossz
– tette hozzá.
Az elnök méltatta azt a tervet, amely szerint két, korábban bezárásra ítélt szénerőmű tovább működhet Tennessee államban. Emellett bejelentette, hogy az Energiaügyi Minisztérium 175 millió dollárt biztosít hat szénerőmű korszerűsítésére Kentucky, Észak-Karolina, Ohio, Virginia és Nyugat-Virginia államokban – erősítette meg az elnöki közlést a Fehér Ház egyik tisztviselője.
A bejelentés hatására a Peabody Energy szénbányászati vállalat részvényei az amerikai zárás utáni kereskedésben akár 9,6 százalékkal is emelkedtek. A vállalat vezérigazgatója, Jim Grech az eseményen elmondta: a cég „együttműködik a kormányzattal új, széntüzelésű erőművek építésének lehetőségéről”.
Előtérbe kerül a szén
A lépések Trump legújabb kísérletét jelentik a szén kitermelésének és felhasználásának fellendítésére. A fosszilis energiahordozó szerepe az elmúlt években visszaszorult az Egyesült Államokban, részben az olcsóbb földgáz és a megújuló energiaforrások térnyerése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos aggályok miatt.
A helyzet azonban változni látszik a washingtoni szakpolitikai fordulatok, illetve az energiaigényes mesterségesintelligencia-ipar által generált, ugrásszerűen növekvő áramkereslet következtében.
Trump az általa „tiszta, gyönyörű szénnek” nevezett energiaforrást két politikai prioritásának kulcsaként emlegeti:
- az Egyesült Államok globális versenyelőnyének biztosítását a mesterséges intelligencia területén, valamint
- a lakossági energiaszámlák csökkentését a novemberi félidős választások előtt.
Az Energiaügyi Minisztérium korábban már rendkívüli intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy egyes szénerőművek tovább működjenek. A Belügyminisztérium pedig lépéseket tett annak érdekében, hogy több szövetségi területet nyissanak meg szénbányászati koncessziók előtt Észak-Dakota, Montana és Wyoming államokban.
Az amerikai Energiaügyi Hivatal adatai szerint az Egyesült Államok több mint 400 millió tonna szenet termel évente. 2024-ben a termelésben Wyoming állam állt az élen, 190 millió tonna szénnel.
Miközben Trump a szénipar megerősítésén dolgozik, kormánya megszünteti a szövetségi támogatást egyes, a villamosenergia-hálózatot szél- és napenergiával ellátó projektek esetében. Emellett lazítja azokat a szabályozásokat is, amelyek a klímaváltozást előidéző fosszilis energiahordozóktól való elmozdulást ösztönözték.
Nem ez az első lépése Donald Trumpnak, mellyel a fosszilis energiahordozók hasznosítását támogatja. Miként megírtuk, az Egyesült Államok energiapiaci exportszerepének erősítése miatt Trump támogatja és elvárja a hazai kőolaj- és földgázkitermelés még markánsabb felfuttatását.
Érdekesség, hogy a korábban a mostaninál jelentősebb szénipar történelmi öröksége most is ad feladatot az országnak. Miként az Origón megírtuk, az Egyesült Államokban nagyjából minden 700 lakosra jut egy elhagyott szénbánya. E területek rehabilitációja jelentős pénzügyi ráfordításokat követek.