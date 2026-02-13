Megdöbbentő utasítást adott Trump a Pentagonnak, a szénről van szó

Donald Trump arra utasította Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy kössön megállapodásokat szénerőművekkel az amerikai katonai műveletek energiaellátásának biztosítására. Az elnöki irányelv értelmében a Pentagon energetikai infrastruktúráért felelős hivatala hosszú távú szerződéseket kötne, amik nem csak az amerikai haderő számára jelentene költségmegtakarítást, hanem kiszámítható keresletet és üzleti stabilitást ígérnek az iparág számára.

Donald Trump amerikai elnök február 11-én a Fehér Házban aláírja a szénalapú energiatermelés hasznosításra vonatkozó dokumentumot az iparág képviselőinek körében

Fotó: NurPhoto via AFP

Sok szén, olcsó energia: Donald Trump ezt is megvalósítja

„Mostantól a hadseregen keresztül sok szenet fogunk vásárolni, és ez olcsóbb, sőt valójában sokkal hatékonyabb lesz annál, amit hosszú-hosszú évek óta használunk” – mondta Trump még szerdán a Fehér Házban tartott rendezvényen, amelyen bányászok, szénipari vezetők és energetikai szakemberek is részt vettek. A Mining.com cikke szerint az elnök a szenet „a legmegbízhatóbb, legbiztosabb” energiaforrásnak nevezte, és kijelentette, hogy

kormányzati intézkedései növelni fogják a termelést, csökkentik a fogyasztói árakat, valamint biztosítják a nemzetbiztonság szempontjából kulcsfontosságú iparágak folyamatos áramellátását.

„A szénalapú áramtermelés közel 15 százalékkal nőtt az első évemben, és ez a szám jövőre 25 vagy akár 30 százalék is lehet” – fogalmazott Trump.

Több szén alacsonyabb költségeket és több pénzt jelent az amerikai állampolgárok zsebében, sőt, őszintén szólva az Egyesült Államok zsebében is. Ez nem rossz

– tette hozzá.

Az elnök méltatta azt a tervet, amely szerint két, korábban bezárásra ítélt szénerőmű tovább működhet Tennessee államban. Emellett bejelentette, hogy az Energiaügyi Minisztérium 175 millió dollárt biztosít hat szénerőmű korszerűsítésére Kentucky, Észak-Karolina, Ohio, Virginia és Nyugat-Virginia államokban – erősítette meg az elnöki közlést a Fehér Ház egyik tisztviselője.

A bejelentés hatására a Peabody Energy szénbányászati vállalat részvényei az amerikai zárás utáni kereskedésben akár 9,6 százalékkal is emelkedtek. A vállalat vezérigazgatója, Jim Grech az eseményen elmondta: a cég „együttműködik a kormányzattal új, széntüzelésű erőművek építésének lehetőségéről”.