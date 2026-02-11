Ebben a hatalmas országban minden 700 lakosra egy elhagyott szénbánya jut

Szövetségi környezetvédelmi és földgazdálkodási ügynökségek adatai szerint az Egyesült Államokban akár 500 ezer elhagyott szénbánya is lehet. Ez azt jelenti, hogy a kb. 349 millió lakosú országban (a tengerentúli területeket is beleértve) kevesebb mint 700 lakosra jut egy elhagyott szénbánya. A bányák közül sokat még 1977 előtt hagytak hátra, azelőtt, hogy megszülettek volna a szövetségi helyreállítási törvények a kitermelési terület helyreállításáról. Az ilyen területek komoly biztonsági, környezeti és egészségügyi kockázatot jelentenek.
Szénbánya: elhagyott területek az amerikai ipari fejlődés emlékei
Az OSMRE közlése szerint a most megítélt pénzügyi támogatás fontos szerepet játszik a veszélyes bányászati kockázatok felszámolásában, a károsodott területek helyreállításában, valamint „a szénbányászatra épülő közösségek megerősítésében országszerte”.
A támogatásokat az 1977-es a Felszíni Bányászat Szabályozásáról és Helyreállításáról szóló törvény alapján ítélik oda. A program célja
- a közbiztonság védelme,
- a helyi gazdaságok támogatása, valamint
- annak elősegítése, hogy az egykori bányaterületek új, hasznos funkciót kapjanak.
Az Egyesült Államokban a szénbányászat egykor igen jelentős volt, mostanra azonban az iparág leszállóágba jutott. 2008-ban még több mint 1 milliárd tonna szenet termeltek az országban, ez 2024-re 464 millió tonnára csökkent az ország Energiaügyi Hivatalának legfrissebb, tavaly novemberi adatközlése szerint. Száz évvel ezelőtt, 1923-ban még 883 000-en dolgoztak a szénkitermelésben, 2023-ban már csak 45 000-en. Rengeteg szénbánya, melynek működésére korábban kistelepülések épültek ki, mostanra elhagyottá vált, amit általában a közösségek hanyatlása követett.
Most a program keretében finanszírozott projektek olyan veszélyforrások megszüntetéséhez járolnak hozzá, mint amilyeneket a nyitott bányaaknák, az instabil fejtési falak, a felszín süllyedése, illetve a szennyezett vizek jelentenek, amelyek lakóházakat, utakat és közműveket is fenyegethetnek – írja cikkében a Mining.com. A támogatások forrását a széntermelés után beszedett díjak adják, amelyeket egy, a Kongresszus által elfogadott képlet szerint osztanak szét. Az elosztás alapja az egyes államok korábbi és jelenlegi széntermelésből való részesedése.
Az OSMRE 1977 óta több mint 6,5 milliárd dollárt juttatott el az elhagyott bányaterületek helyreállítására beszedett díjakból államoknak és törzseknek.
„Az elhagyott bányaterületekhez kapcsolódó, díjalapú támogatások továbbra is az egyik leghatékonyabb eszközünk a történelmi bányászat által érintett közösségek helyreállítására” – mondta Lanny E. Erdos, az OSMRE igazgatója egy sajtóközleményben. „Ezek az összegek biztosítják az államok és a törzsek számára a szükséges forrásokat a biztonsági kockázatok kezelésére, a közegészség védelmére, valamint a károsodott területek újbóli, hasznos célú felhasználására” – tette hozzá.
Nem az elhagyott szénbányák jelentik az egyetlen, történelmi veszélyforrás-fajtát
A 2026-os pénzügyi évben 24 széntermelő állam és két őslakos törzsi program jogosult támogatásra. Az OSMRE szerint azzal, hogy közvetlenül finanszírozzák az állami és törzsi helyreállítási programokat, az elhagyott bányaterületekre szánt támogatások a szövetségi kormány elköteleződését tükrözik azok iránt a régiók iránt, amelyek egykor az amerikai ipari fejlődést táplálták. Az államok és a törzsek maguk dolgozzák ki a projektjavaslatokat, és felügyelik a megvalósítást, biztosítva, hogy a megoldások a helyi igényekhez igazodjanak.
Az elhagyott szénbányák területének helyreállítása az elhagyott olajkutak rekultivációjához hasonlóan fontos feladat. Miként az Origo ebben az összeállításában bemutatta, elhagyott olajkút még a szénbányánál is vélhetően több van az országban: több százezer, pesszimistább becslések szerint több millió. Ha ezeket nem zárják le, olyan súlyos olajkatasztrófa történhet, melyet még nem láttak a történelemben: a kútszivárgások tönkretehetik a környezetet, a vízbázisokat, és felfoghatatlan mértékű egészségügyi kockázatot hordoznak.