Ebben a hatalmas országban minden 700 lakosra egy elhagyott szénbánya jut

Szövetségi környezetvédelmi és földgazdálkodási ügynökségek adatai szerint az Egyesült Államokban akár 500 ezer elhagyott szénbánya is lehet. Ez azt jelenti, hogy a kb. 349 millió lakosú országban (a tengerentúli területeket is beleértve) kevesebb mint 700 lakosra jut egy elhagyott szénbánya. A bányák közül sokat még 1977 előtt hagytak hátra, azelőtt, hogy megszülettek volna a szövetségi helyreállítási törvények a kitermelési terület helyreállításáról. Az ilyen területek komoly biztonsági, környezeti és egészségügyi kockázatot jelentenek.

Rengeteg elhagyott szénbánya van az Egyesült Államok területén (illusztráció)

Fotó: Lachlan / Unsplash

Szénbánya: elhagyott területek az amerikai ipari fejlődés emlékei

Az OSMRE közlése szerint a most megítélt pénzügyi támogatás fontos szerepet játszik a veszélyes bányászati kockázatok felszámolásában, a károsodott területek helyreállításában, valamint „a szénbányászatra épülő közösségek megerősítésében országszerte”.

A támogatásokat az 1977-es a Felszíni Bányászat Szabályozásáról és Helyreállításáról szóló törvény alapján ítélik oda. A program célja

a közbiztonság védelme,

a helyi gazdaságok támogatása, valamint

annak elősegítése, hogy az egykori bányaterületek új, hasznos funkciót kapjanak.

Az Egyesült Államokban a szénbányászat egykor igen jelentős volt, mostanra azonban az iparág leszállóágba jutott. 2008-ban még több mint 1 milliárd tonna szenet termeltek az országban, ez 2024-re 464 millió tonnára csökkent az ország Energiaügyi Hivatalának legfrissebb, tavaly novemberi adatközlése szerint. Száz évvel ezelőtt, 1923-ban még 883 000-en dolgoztak a szénkitermelésben, 2023-ban már csak 45 000-en. Rengeteg szénbánya, melynek működésére korábban kistelepülések épültek ki, mostanra elhagyottá vált, amit általában a közösségek hanyatlása követett.

Most a program keretében finanszírozott projektek olyan veszélyforrások megszüntetéséhez járolnak hozzá, mint amilyeneket a nyitott bányaaknák, az instabil fejtési falak, a felszín süllyedése, illetve a szennyezett vizek jelentenek, amelyek lakóházakat, utakat és közműveket is fenyegethetnek – írja cikkében a Mining.com. A támogatások forrását a széntermelés után beszedett díjak adják, amelyeket egy, a Kongresszus által elfogadott képlet szerint osztanak szét. Az elosztás alapja az egyes államok korábbi és jelenlegi széntermelésből való részesedése.

Az OSMRE 1977 óta több mint 6,5 milliárd dollárt juttatott el az elhagyott bányaterületek helyreállítására beszedett díjakból államoknak és törzseknek.

„Az elhagyott bányaterületekhez kapcsolódó, díjalapú támogatások továbbra is az egyik leghatékonyabb eszközünk a történelmi bányászat által érintett közösségek helyreállítására” – mondta Lanny E. Erdos, az OSMRE igazgatója egy sajtóközleményben. „Ezek az összegek biztosítják az államok és a törzsek számára a szükséges forrásokat a biztonsági kockázatok kezelésére, a közegészség védelmére, valamint a károsodott területek újbóli, hasznos célú felhasználására” – tette hozzá.