Rálőttek egy Veszprém vármegyei polgármesterre

Itt a nagy bejelentés: ezeken a helyeken indulhatnak kőolaj- és földgázkutatások Magyarországon!

Magyarország energiaszuverenitását és a fogyasztók biztonságos ellátását a lehető legnagyobb arányban a belföldön elérhető forrásokra érdemes alapozni, ezért az Energiaügyi Minisztérium (EM) a bevált gyakorlatot követve újabb területekre hirdet szénhidrogén-bányászati koncessziókat. Az érdeklődők ezúttal Baracska, Bácsalmás, Békéscsaba, Kisköre, Nagylengyel-nyugat, Tiszacsege és Tiszalök térségeire, lehetséges szénhidrogén-lelőhelyek esetében pályázhatnak földgáz és kőolaj kutatására, feltárására és kitermelésére – derül ki a minisztériumi közleményből.
A koncessziós eljárások a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek költséghatékony kiaknázását, az importkitettségek csökkentését célozzák. A szénhidrogének, vagy a gáz és olaj kutatásának, kitermelésének lehetősége az idei körben is húsz évre nyerhető el. A kötelezettségek teljesítése esetén az eredeti időtartam legfeljebb a felével új pályázat nélkül meghosszabbítható lesz. A hét területre szóló pályázati felhívások mától érhetők el a kormányzati honlapon.

pipeline, crude oil, illusztráció, szénhidrogén
Új magyarországi területekre hirdet az Energiaügyi Minisztérium szénhidrogén-koncessziókat (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Új lehetőségek nyílhatnak meg a hazai szénhidrogén-termelésben

Az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben öt év szünet után hirdetett meg újabb bányászati koncessziókat. A tavaly megkötött szerződések alapján a nyertesek hat lelőhelyen, Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kiskőrös, Kiskunhalas és Tamási térségében láttak hozzá a szénhidrogének kutatásához. A kedvező tapasztalatok birtokában a tárca további helyszíneken teremt lehetőséget az önellátási képességeinket fokozó kitermeléshez.

A 2019 előtti hét hasonló eljárás nyomán több mint 30 területre kötöttek szénhidrogén és geotermikus energia szerződéseket. 

A koncessziós díjakból és bányajáradékokból több tízmilliárd forint bevétele származott a költségvetésnek

áll a közleményben.

A pályázati lehetőség az iparági beruházások élénkítésével növeli a belföldi kitermelést. 

2025-ben mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, ezzel a tavalyi az évszázad legerősebb éve volt.

A múlt esztendőben 2 milliárd köbmétert közelítő hazai földgáz-kitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A koncessziós eljárások az elért eredmények megtartását, a további előrehaladást szolgálják.

A MOL a legnagyobb hazai szénhidrogén-kitermelő

A tavalyi év új belföldi szénhidrogén-felfedezéseket is hozott Magyarország számára. Miként az Origón megírtuk, a MOL mely a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, csaknem 1300 kőolaj és földgázkúton termel tavaly márciusban új kőolajmezőt talált a Dunántúlon, Somogysámson határában. A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésére képes. Később, szeptember folyamán, Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen talált új kőolajlelőhelyről jelentettek.

A kőolaj és a földgáz utáni kutatások 2026-ban a nemzetközi színtéren is folytatódnak, erről készült összefoglalónkat ide kattintva nyithatja meg.

 

