Szigeteket ajándékoznak egy európai országban – bárki játékba szállhat értük

A Visit Sweden öt szerencsés nyertesnek kínál lehetőséget, hogy egy saját svéd sziget gondnokai legyenek, egy esztendő erejéig – számolt be róla az TimeOut. A kezdeményezés a nemzetközi utazókat célozza meg, és nem nyitott svéd állampolgárok számára.

Szigeteket ajándékoznak Svédországban – bárki játékba szállhat értük. Fotó: Shutterstock

Melyek a szóban forgó szigetek?

Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen és Marsten szigetét ajándékozzák oda a legkreatívabb pályázóknak, akiknek 18 éven felülinek kell lennie, és egy saját készítésű, rövid videóban kell elmesélniük, miért is érdemelnének meg egy saját svéd szigetedet.

A játék határideje április 17-e, a nyerteseket pedig júniusban hirdetik ki.

A játék további részletei a Visit Sweden weboldalán olvashatók.

A zsűri által kiválasztott legkreatívabb pályaművek készítői egy teljes évre szóló sziget használati jogot kapnak, egy oklevéllel, egy hivatalos szerződéssel, valamint egy oda-vissza szóló repülőjeggyel együtt. A kezdeményezés a Visit Sweden és a Nemzeti Vagyonkezelő Testület (SFV) együttműködésében jött létre. Az SFV a svéd állami tulajdonú ingatlanokat – köztük 200 történelmi helyszínt és Svédország természeti területének egyhetedét, például parkokat és szigeteket – kezelő és védő kormányzati szerv.

A nyertesek tizenkét hónapig jogosultak a használatra. Szigetőrként szabadon élvezhetők a szigetek, természetesen tekintettel a svéd törvényekre, a vadvilágra, a környezetre és más látogatókra. A sziget hivatalos neve azonban nem változtatható meg.



