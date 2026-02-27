Szijjártó elárulta, mennyibe fog kerülni egy jegy a Budapest–Belgrád vonatra

Magyarország és Szerbia együttműködése mindkét országot erősebbé teszi. Minden magyar és szerb ember jól jár a magyar-szerb együttműködés folyamatos fejlesztésével – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A 15. Szerb-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság ülése után tartott sajtótájékoztatón elmondta, mára eljutottunk oda, hogy Magyarország és Szerbia egymás nélkül nem tudja biztosítani több területen sem a saját biztonságát és fejlődését.

Szerbia és Magyarország megkerülhetetlenné vált az áruszállítás tekintetében Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Vagyis a két ország nélkülözhetetlenné vált egymás számára. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a mai napon megindult a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A beruházásról a két ország 2014-ben határozott és ma elmondható, hogy révbe ért. Ezzel – világított rá a miniszter – a dél-kelet-európai kikötők és Nyugat-Európa között Szerbia és Magyarország lett az áruszállítás első számú, leghatékonyabb és leggyorsabb útvonala. Tényként emelte ki, hogy a vasúti szállítás nem szennyezi a környezetet, nem okoz dugókat, s ezért ez a legjobb szállítási módszer.

Szerbia és Magyarország megkerülhetetlenné vált

Magyarország és Szerbia tehát megkerülhetetlenné vált a dél-nyugat irányú közlekedésben és szállításban Európában. És az ebből származó bevételek a szerb és a magyar gazdaságot fogják erősíteni a jövőben. A külügyminiszter tájékoztatása szerint, a mai napon már tíz tehervonat közlekedésére kértek engedélyt, de a vonal kapacitása óránként három tehervonatot is kezelni tud, tehát húsz percenként zakatolhatnak majd el a tehervonatok egy-egy irányba ezen a vonalon.

Beszámolója szerint, márciusban elindul a személyszállítást is. Ez azt jelenti, hogy a személyvonatok mellett naponta tizenhat nemzetközi vonat fog közlekedni Belgrád és Budapest között. Közülük négy össze fogja kötni Bécset Belgráddal. A magyar és a szerb vasúttársaság felváltva állítja ki a vonatokat.

Mint kiderült a felek abban is megállapodtak, a határellenőrzést úgy fogják végrehajtani, hogy az minimális megállást tegyen szükségessé a határátkelőponton, tehát menet közben történjen a határ- és vámellenőrzés, ezzel három óra körülire leszorítható a menetidőt a két főváros között.