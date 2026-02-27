Szijjártó elárulta, mennyibe fog kerülni egy jegy a Budapest–Belgrád vonatra

Magyarország és Szerbia együttműködése mindkét országot erősebbé teszi. Minden magyar és szerb ember jól jár a magyar-szerb együttműködés folyamatos fejlesztésével – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A 15. Szerb-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság ülése után tartott sajtótájékoztatón elmondta, mára eljutottunk oda, hogy Magyarország és Szerbia egymás nélkül nem tudja biztosítani több területen sem a saját biztonságát és fejlődését.
Vagyis a két ország nélkülözhetetlenné vált egymás számára. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a mai napon megindult a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A beruházásról a két ország 2014-ben határozott és ma elmondható, hogy révbe ért. Ezzel – világított rá a miniszter – a dél-kelet-európai kikötők és Nyugat-Európa között Szerbia és Magyarország lett az áruszállítás első számú, leghatékonyabb és leggyorsabb útvonala. Tényként emelte ki, hogy a vasúti szállítás nem szennyezi a környezetet, nem okoz dugókat, s ezért ez a legjobb szállítási módszer.
Szerbia és Magyarország megkerülhetetlenné vált
Magyarország és Szerbia tehát megkerülhetetlenné vált a dél-nyugat irányú közlekedésben és szállításban Európában. És az ebből származó bevételek a szerb és a magyar gazdaságot fogják erősíteni a jövőben. A külügyminiszter tájékoztatása szerint, a mai napon már tíz tehervonat közlekedésére kértek engedélyt, de a vonal kapacitása óránként három tehervonatot is kezelni tud, tehát húsz percenként zakatolhatnak majd el a tehervonatok egy-egy irányba ezen a vonalon.
Beszámolója szerint, márciusban elindul a személyszállítást is. Ez azt jelenti, hogy a személyvonatok mellett naponta tizenhat nemzetközi vonat fog közlekedni Belgrád és Budapest között. Közülük négy össze fogja kötni Bécset Belgráddal. A magyar és a szerb vasúttársaság felváltva állítja ki a vonatokat.
Mint kiderült a felek abban is megállapodtak, a határellenőrzést úgy fogják végrehajtani, hogy az minimális megállást tegyen szükségessé a határátkelőponton, tehát menet közben történjen a határ- és vámellenőrzés, ezzel három óra körülire leszorítható a menetidőt a két főváros között.
Szijjártó Péter a várható jegyárakról is beszélt, mint mondta, 26 eurótól már lehet jegyet venni, amellyel a szerb és a magyar főváros között villámgyorsan lehet majd közlekedni.
Mivel a gazdaság növekedésével együtt az elkövetkezendő időszakban az áramigény mindkét országban elképesztő mértékben nőni fog, ezért a nukleáris területre kiterjesztjük az együttműködésünket
– jelentette ki a miniszter.
A megállapodás szerint, a két ország kiterjeszti együttműködését az alábbi területeken:
- Nukleáris tudomány
- Nukleáris képzés
- Nukleáris kutatás
- Új technológiák alkalmazása
Magyarország részéről az együttműködésben különösen fontos szereplő a Paksi Atomerőmű. A cél, hogy Magyarország és Szerbia minél előbb alkalmazhassa az új nukleáris technológiákat, amelynek kifejlesztése a világ számos pontján zajlik és ahol az Egyesült Államok játssza az egyik vezető szerepet.
Továbbá annak érdekében, hogy a megnövekedett, megtermelt árammennyiséggel egymás energiabiztonságához hozzá tudjunk járulni, még egy villamos áramvezetéket építünk a két ország között, amely 2030-tól már megduplázza a most lévő összeköttetési kapacitást – közölte Szijjártó Péter.
Végül elmondta azt is, hogy a szerbek uniós integrációjának támogatásáról is aláírtak egy megállapodást. Hozzátette:
Egy rossz viccnek gondolom, hogy Brüsszel előbb akarja felvenni az unióba Ukrajnát, a legkorruptabb, ráadásul háborúban álló országát, mint Szerbiát. Hozzátette: Szerbia megerősítené az Európai Uniót, segítené a fejlődését, a békéjét a kontinensnek, az ukránok pedig be akarják hozni a háborút, a silány gabonát, meg az ukrán maffiát.
Úgyhogy mi, a magunk részéről a szerbeket választjuk – szögezte le.
Dubravka Dedovics szerb energiaminiszter megköszönte a szerb gazdasági fejlődés közvetlen támogatását Magyarországnak és személyesen Szijjártó Péternek. Tájékoztatása szerint, a megbeszéléseken mintegy száz magyar és szerb vállalat is részt vesz, ami remélhetőleg sok üzletet is fog eredményezni. Arról is beszámolt, hogy Szijjártó Péter támogatásával lehetősége lesz március 19-én találkozni a Magyrorszgágon jelenlévő nagy autóipari vállalatok vezetőivel, név szerint említve a BYD, a Suzuki, a BMW, Audi és a Mercedes márkákat, s mint mondta reményeik szerint, ez lehetőséget fog adni a szerv cégeknek, hogy beszállítói szinten kapcsolódjanak ezen gyárakhoz.