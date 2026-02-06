Szijjártó Péter: A kormány egy hazai videojáték-fejlesztő beruházásához nyújt támogatást

Első alkalommal nyújt támogatást a kormány egy hazai videojáték-fejlesztő cég beruházásához. A támogatás bejelentésén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy ebben az új iparágban a globális verseny még nincsen lefutva, s Magyarország készen áll a nevezésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Neocore Games Development Kft. kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. február 6-án

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szijjártó: „Sikeressé fogjuk tenni Magyarországot ebben az iparágban is”

A tárcavezető így fogalmazott: „Azt pontosan tudjuk, hogy a speciális iparágak speciális fejlesztési programokat, speciális beruházási és fejlesztési környezetet kívánnak meg. Ezért a kormány kész arra, hogy az iparág szereplőivel, a kreatív iparág vezetőivel együtt olyan jogszabályi-beruházási környezetet dolgozzon ki, amely Magyarországot a filmipart követően a videojátékiparban is globális éllovassá teheti” – mondta.

Látjuk, hogy, a humánerőforrás megvan, és erre kell ráépíteni azt a környezetet, amely Magyarországot ebben az új iparágban is sikeressé fogja tenni

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek. Erre példaként hozta fel

a magyar gazdaság dimenzióváltását,

az áttérést a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre,

a kutatás-fejlesztésre,

a tudásalapú, új generációs iparágakra, amihez a kapcsolódás szorosabbá tételére is szükség volt a felsőoktatással.

„Azt gondolom, hogy vagyunk abban a helyzetben, hogy ne tűnjön irreálisnak, s ne tűnjön nagyképűnek megfogalmazni azt a célkitűzést, hogy Magyarország legyen Európa egyik leginnovatívabb gazdasága” – vélekedett.

Majd tudatta, hogy tavaly rekordszámú kutatás-fejlesztési beruházásról kötöttek megállapodást.

Szavai szerint

soha korábban nem volt arra példa, hogy egy év alatt 14 K+F-beruházást támogatott a kormány, amelyek összesen 227 milliárd forint értéket képviseltek és csaknem ezer új munkahelyet teremtettek.

A miniszter leszögezte: „Tizenegy éve foglalkozunk a beruházásösztönzéssel. Tizenegy év alatt mindenfajta rekordot megdöntöttünk. Soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, soha annyi új munkahely nem jött létre, soha annyi gyár nem épült fel, soha annyi szolgáltató központot nem hoztak létre, soha annyi amerikai beruházás nem jött, soha annyi kínai beruházás nem jött. És most, tizenegy év után jutottunk el oda, hogy az első videojátékfejlesztéssel kapcsolatos beruházást és fejlesztési programot tudjuk támogatni.

Ez is mutatja, hogy a világ változik, s ebben az új világban mi magyarok sikeresek tudunk lenni.

Azt gondolom, hogy a Neocore-nak ez a mostani fejlesztése világosan bizonyítja, hogy mi nem csak voltunk a Jedlik Ányosok, a Neumannok és a Rubik Ernők országa, hanem azok is vagyunk, és azok is leszünk a jövőben is, érdemes tehát nagyot álmodni” – összegzett.