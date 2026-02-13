Szijjártó Péter fontos bejelentést tett, a Diósgyőri Acélművekről van szó!

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyszínen leszögezte, hogy a Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet, mert itt csúcsidőben akár 15 ezren is dolgozhattak. „A magyar gazdaság és a magyar ipar egyik főszereplője volt a Diósgyőri Acélművek, és most itt az ideje annak, hogy elkezdjük feldolgozni ezt a területet, elkezdjük hasznosítani ezt a területet. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a város és a kormány között" – emelte ki Szijjártó Péter.

Szijjártó: konzultáció indul a fejlesztésekről

„Újabb hatmilliárd forintot biztosítottunk Miskolcnak arra, hogy a Diósgyőri Acélművek területéből újra tudjanak vásárolni, minél nagyobb területe az egykori acélműveknek Miskolc városának tulajdona legyen, és akkor már lehet a fejlesztésen gondolkodni, de természetesen a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is akarnak” – tette hozzá.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ezért

március 2-án konzultáció indul a városban, amelynek keretében a helyi lakosok elmondhatják a véleményüket, és majd az kerülhessen végrehajtásra közösen.

„A helyzet az, hogy a 21. század iparágai, amelyek az informatikára, a mesterséges intelligenciára, tehát abszolút innovatív szellemi tevékenységekre épülnek, azok itt remekül otthonra találhatnának” – húzta alá.

„Úgyhogy nyilván először vissza kell adni a város szövetébe ezt az egész tájsebet, legyen könnyebb a város élete, ne kelljen kerülgetni ezt jobbról, balról, és be kell ide telepíteni modern gazdasági tevékenységeket, amelyeknek már valószínűleg nem lesz köze a nehéziparhoz. Ezen fogunk együtt dolgozni a következő időszakban. Arra kérem a miskolciakat, hogy ezt a munkát segítsék majd” – fogalmazott Szijjártó Péter.

