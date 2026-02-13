Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett, a Diósgyőri Acélművekről van szó!

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon. Szijjártó Péter bejelentette: a fejlesztések kapcsán konzultációt indítanak a városban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterDiósgyőri Acélművekfejlesztésváros

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyszínen leszögezte, hogy a Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet, mert itt csúcsidőben akár 15 ezren is dolgozhattak. „A magyar gazdaság és a magyar ipar egyik főszereplője volt a Diósgyőri Acélművek, és most itt az ideje annak, hogy elkezdjük feldolgozni ezt a területet, elkezdjük hasznosítani ezt a területet. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a város és a kormány között" emelte ki Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet
Fotó: MTI

Szijjártó: konzultáció indul a fejlesztésekről

„Újabb hatmilliárd forintot biztosítottunk Miskolcnak arra, hogy a Diósgyőri Acélművek területéből újra tudjanak vásárolni, minél nagyobb területe az egykori acélműveknek Miskolc városának tulajdona legyen, és akkor már lehet a fejlesztésen gondolkodni, de természetesen a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is akarnak” tette hozzá.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ezért 

március 2-án konzultáció indul a városban, amelynek keretében a helyi lakosok elmondhatják a véleményüket, és majd az kerülhessen végrehajtásra közösen. 

„A helyzet az, hogy a 21. század iparágai, amelyek az informatikára, a mesterséges intelligenciára, tehát abszolút innovatív szellemi tevékenységekre épülnek, azok itt remekül otthonra találhatnának” húzta alá.

„Úgyhogy nyilván először vissza kell adni a város szövetébe ezt az egész tájsebet, legyen könnyebb a város élete, ne kelljen kerülgetni ezt jobbról, balról, és be kell ide telepíteni modern gazdasági tevékenységeket, amelyeknek már valószínűleg nem lesz köze a nehéziparhoz. Ezen fogunk együtt dolgozni a következő időszakban. Arra kérem a miskolciakat, hogy ezt a munkát segítsék majd” fogalmazott Szijjártó Péter.

A miniszer közösségi oldalán megjelent bejegyzés:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!