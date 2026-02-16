Hírlevél
Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

Biztonságban a rezsicsökkentés: fontos együttműködési megállapodást ír alá a magyar és az amerikai kormány

Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Budapesten.
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről, aminek azért is különösen nagy jelentősége van, mert az atomenergia „a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze” Magyarországon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert (j) Budapesten 2026. február 16-án/Fotó: MTI/KKM

 

Valamint ennek kapcsán arra is emlékeztetett, hogy tavaly új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével.

„Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi esztendő végén a washingtoni csúcstalálkozójukon, és ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést, és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizetik a magyar emberek” – mondta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a mostani találkozón természetesen az ukrajnai béketeremtés ügyéről is hosszan fognak tárgyalni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit.

„Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére” – szögezte le.

 

