Szijjártó Péter újabb nagyszabású beruházást jelentett be: több száz munkahely válik biztossá

Szijjártó Péter a MAM-Hungária Kft. friss beruházásának bejelentésén elmondta, hogy a babagondozási termékeket gyártó svájci vállalat 4,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitásait a településen, amihez a kormány 870 millió forint támogatást nyújt, ezáltal betonbiztossá téve hatszáz munkahelyet. A beszédében rámutatott, hogy a cég az eddigi mellett új, kifejezetten magas hozzáadott értékű gyártási tevékenységbe is kezd a beruházás nyomán, amelyért nagy nemzetközi verseny zajlott, illetve kifejtette, hogy az itt előállított termékeket több mint ötven országba exportálják.

Arra is kitért, hogy Vas vármegye gazdasága az elmúlt tíz év során óriási fejlődésen ment keresztül, amit jól mutat, hogy az ipari termelés értéke ezen idő alatt 1000 milliárd forintról 1700 milliárd forintra nőtt, miközben a munkanélküliség három százalék alá esett. És szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ebben az időszakban hatvannégy nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 640 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek. „Ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizenegynéhány esztendővel ezelőtt. Fontos az is, hogy Magyarországon európai összevetésben a legalacsonyabb munkát terhelő adókat kell fizetni, s az is a bravúrkategóriába tartozik, hogy miközben az energiapiacon eszement áremelkedések zajlanak, Magyarországon a rezsicsökkentést nemcsak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült” – sorolta.

Majd arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények, például a szomszédos Ukrajnában zajló háború eszkalációja nyomán, vagy ha annak finanszírozására elveszik a magyarok pénzét. „Ezért a következő időszakban is fontos, hogy a biztonság és a kiszámíthatóság vezesse a döntéseinket” – szögezte le.

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy az utóbbi négy év a szomszédban dúló háború ellenére is hazánk gazdaságtörténetének legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából. „Soha annyi beruházás nem jött létre korábban, mint az elmúlt négy év alatt. Soha annyi gyár nem épült és soha annyi munkahelyet nem hoztak létre korábban, mint ez alatt a négy év alatt, és ebben a nagy nemzetközi külföldi tulajdonban lévő vállalatok is nagyon fontos szerepet játszanak” – összegzett.