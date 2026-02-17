Befejeződött a Gyulai Várfürdő teljes felújítása

Hírlevél
A Gyulai Várfürdő hárommilliárd forintos felújítása a Lovarda épület átadásával befejeződött, így a létesítmény teljes területe megnyílt a vendégek előtt. A beruházáson kívül, Gyula további turisztikai, infrastrukturális és ipari fejlesztésekkel erősíti gazdasági szerepét – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
fejlesztésszijjártó pétergyulai várfürdőfelújítás

A Lovarda épületének átadásával lezárult a Gyulai Várfürdő teljes, mintegy hárommilliárd forint értékű felújítása – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden.  Szijjártó Péter a helyszínen tartott ünnepségen elmondta, hogy a beruházás eredményeként a fürdő teljes területe immár a vendégek rendelkezésére áll.

Gyulai Várfürdő, Szijjártó Péter
Szijjártó Péter bejelentette a Gyulai Várfürdő teljes felújításának befejezését – fotó: Bencsik Ádám

A fejlesztés három ütemben valósult meg, utolsó szakaszában a közel kétszáz éves Lovarda épületét újították fel. A miniszter kiemelte: a megújult létesítmény Magyarország egyik legszebb és legmagasabb színvonalú termálvizes komplexumaként várja a látogatókat. Hozzátette, hogy a magyar fürdők nemzetközi szinten is jelentősen növelik az ország turisztikai vonzerejét, és a Gyulai Várfürdő ezek között is kiemelkedő helyet foglal el.

Szijjártó Péter: nem csak a fürdő, Gyula városa is óriásit fejlődött

Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy Gyula az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre szebb arcát mutatja, és növekvő turisztikai forgalmat bonyolít. A város nemcsak belföldről, hanem a határon túlról is egyre több látogatót fogad.

A turistaforgalom élénkülését segíti, hogy Gyula már két határátkelőhellyel rendelkezik: a magyar-román határon nemrég átadott tíz új átkelő egyikét Dénesmajornál nyitották meg. A miniszter szerint a város tranzitszerepe tovább erősödik, amikor az évtized végére megvalósul az M44-es út és a román gyorsforgalmi úthálózat összekapcsolása.

A helyi fejlesztések sorában kiemelte az Almásy-kastély 2,5 milliárd forintos felújítását is, valamint jelezte, hogy a közeljövőben megújul a vasútállomás és az Élővíz-csatorna környezete.

Gazdasági szempontból is erősödik a város: az Airbus gyulai gyárában már a legérzékenyebb repülésbiztonsági berendezéseket gyártják. Emellett hét beruházás érkezett a városba és térségébe összesen 32 milliárd forint értékben, amelyek több mint ezer munkahelyet tettek hosszú távon biztossá.

Gazdasági eredmények

A miniszter beszédében kitért az elmúlt másfél évtized globális válságaira és az új világrend kialakulásával járó bizonytalanságra is. Megfogalmazása szerint Magyarország a nehézségek ellenére „igazi gazdasági bravúrokat” hajtott végre, amelyek nemzetközi figyelmet is kiváltottak.

Példaként említette a 13. és 14. havi nyugdíjat, az európai átlagnál alacsonyabb rezsiköltségeket, valamint az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét. Ugyanakkor figyelmeztetett: az elért eredmények törékenyek, és veszélybe kerülhetnek például akkor, ha Magyarországot belesodorják az ukrajnai háborúba.

Hangsúlyozta, hogy a kormány célja továbbra is az ország és a lakosság biztonságának megőrzése, valamint az, hogy a magyar emberek pénzét hazai fejlesztésekre, települések erősítésére fordítsák.

A gazdasági sikerek egyik kulcsterületeként a turizmust nevezte meg. Mint mondta, egyre több magyar település vonzza a látogatókat belföldről és külföldről egyaránt, ebben pedig jelentős szerepe van a világszerte ismert magyar fürdőknek.

Jövőbeni kilátások

A miniszter zárásként megerősítette: a kormány célja, hogy Gyula fejlődése a jövőben is folytatódjon, a város még több turistát vonzzon, és a helyben megtermelt források a település gyarapodását szolgálják.

A Gyulai Várfürdő felújításának lezárása, a turisztikai és ipari beruházások, valamint az infrastrukturális fejlesztések együtt olyan növekedési pályát rajzolnak ki, amely hosszú távon is meghatározhatja a város és a térség gazdasági szerepét.

 

 

