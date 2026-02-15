Szijjártó Péter: Kapitány István naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Kapitány István friss Facebook-bejegyzésére reagált. Szijjártó Péter hangsúlyozta: "Úgy tűnik, mostantól ez a napi rutin: Kapitány alelnök úr naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról. A mai, szürke vasárnapot sem hagyta ki. Amit leírt, az színtiszta kamu".

Szijjártó Péter: Soha ennyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást

"Az elmúlt négy év - a nagyon durva nemzetközi válságok dacára - a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából. Soha ennyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, soha ennyi gyár és soha ennyi kutatóközpont nem épült korábban, mint az elmúlt négy év során" - mutatott rá.

"Mi lettünk az egyetlen ország Németországon kívül, ahol mindhárom nagy német autógyártó vállalatnak van gyára, tavaly rekordot döntött a hazánkba érkező amerikai beruházások mértéke, soha ennyi K+F tevékenységet nem hoztak Magyarországra, és ha végigmegy a Váci úton, láthatja a világ legnagyobb pénzügyi, gyógyszeripari és energiavállalatainak szolgáltató központjait, ahol diplomás, több nyelvet beszélő fiatalok tízezrei dolgoznak" - sorolta. "Szóval, érdemes néha kikandikálni a Shell-részvények stócai mögül, s akkor van esély a tisztánlátásra…" - tette hozzá.