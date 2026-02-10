Ötmilliárd forintos beruházást jelentett be az olasz cég Nagykanizsán

A következő években száznegyven új munkahelyet hoz létre a transzformátorok gyártásával foglalkozó, olasz Meth Electric Transformers friss, ötmilliárd forint értékű beruházása Nagykanizsán - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban. A tárcavezető a Meth Electric Transformers Kft. beruházásbejelentő ünnepségén arról számolt be, hogy az olasz vállalat ötmilliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a városban, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt, így segítve száznegyven új munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter: az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban fontos szerepet játszottak a Magyarországon beruházó, itt gyárakat építő és a magyar embereknek munkát adó külföldi vállalatok. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Kiemelte, hogy a helyszínen nyolcezer négyzetméteres üzem épül, új gyártóberendezéseket vesznek, új szoftvereket, digitális megoldásokat fognak alkalmazni, miközben a hozzáadott értéket és a technológiai színvonalat folyamatosan növelik. Illetve aláhúzta, hogy a cég versenyképességét jól tanúsítja a 97 százalékos exportarány, az itt előállított termékeik túlnyomó többsége ugyanis Európában, az Egyesült Államokban és az Arab-öböl térségében kerül piacra.

Hangsúlyozta, hogy a magyar elektronikai ágazat termelési értéke tavaly több mint 10 ezer milliárd forint volt, a szektor így nagyban hozzájárult hazánk gazdasági teljesítményéhez. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és üdvözölte, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Mert hiába ezek a válságok, ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európában a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb munkát terhelő adókat. Illetve a nemzetközi energiapiac esztelen árváltozásai dacára nemcsak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült a rezsicsökkentést

- sorolta. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság, például az ukrajnai háború miatt. "Ezért a magyar kormány a jövőben is mindent meg kíván tenni annak az érdekében, hogy elősegítse a béketörekvéseket, mert a gazdasági fejlődés természetes közege a béke (…) Arról már nem is beszélve, hogy ha az itt megtermelt forrásokat el akarják vinni egy másik ország működtetésére, az kifejezetten veszélyes tud lenni" - mondta.