Olcsóbb itthon tankolni, mint a szomszédban: a számok nem hazudnak

Gyakori téma az autósok körében, hogy vajon megéri-e átautózni a szomszédba egy tankolásért. A legújabb adatok szerint felesleges fáradni. György László, a gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán tett közzé egy látványos összehasonlítást, ami feketén-fehéren megmutatja a valóságot. A Weekly Oil Bulletin összehasonlító statisztikái alapján január végén a 95-ös benzin átlagára itthon 555 forint volt, ami alacsonyabb, mint a környező országok többségében, írja a Világgazdaság.

Nem érdemes külföldre menni egy tankolásért / Forrás: AFP

Tankolás a régióban

Ugyanez az üzemanyag Romániában 577 forint, Szlovákiában 558 forint, Ausztriában 560 forint, míg és Szerbiában 574 forint. Mindeközben az energiacégek és a Mol különadójából Magyarországon a rezsiköltségek a környező országok átlagának felét-harmadát teszik ki.

Kőolaj: ára lesz annak, amit a Mol tesz a Barátság vezeték leállása miatt

A Barátság kőolajvezeték leállása miatt Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, azonban a legfontosabb ellátási útvonal kiesése súlyos következményekkel jár. A MOLa stratégiai kőolajkészlet egy részének felhasználásával és tengeren érkező olaj beszerzésével, az Adria vezetéken keresztül biztosítja az ellátás folytonosságát.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint a Barátság vezeték újraindulása esetén három-öt nap alatt érhet el az olaj a finomítókig, de más a helyzet a magyar stratégiai kőolajtartalék visszatöltésével, mert ez sokkal hosszabb és folyamat: ha csak a MOL által most kikért 250 ezer tonnát vesszük alapul, akár három hónap vagy ennél hosszabb idő is lehet.

A tengeri szállítás logisztikailag nehezebb és drágább a szárazföldi vezetékes szállításhoz képest, ezért költségnövelő tényezőként hat. A kőolajszállítások elmaradása miatt benzinszükséglet vagy dízelhiány nem prognosztizálható, de a helyzet következményei biztosan megjelennek a fogyasztói árakban: csekély, akár 5 százalékos áremelkedés várható a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagárakban.