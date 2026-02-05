Szennyezett tápszer került a boltokba, vigyázat, hányást és hasmenést okozhat

A DANONE Magyarország Kft. anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra. Az EFSA legfrissebb iránymutatása (a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására) alapján az alábbi termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket – derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) lapunkhoz csütörtökön eljuttatott közleményéből.

A hatóság mindenkit arra kér, hogy a szennyezett tápszerből ne adjanak a gyermeküknek/Fotó: Shutterstock

A közlemény szerint a DANONE Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az NKFH mindenkit arra kér, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Az érintett tápszerek adatai az alábbiak:

· Termék megnevezése: Milumil AR Optima, speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer bukás diétás ellátásra 0hó+

· Kiszerelés: 900g

· Minőségmegőrzési idők: 07.08.2026; 29.08.2026; 26.02.2027

Termék megnevezése: Milumil 1 optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer

· Kiszerelés: 900g

· Minőségmegőrzési idő: 27.11.2026

Termék megnevezése: Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

· Kiszerelés: 500g

· Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Termék megnevezése: Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

· Kiszerelés: 1500g

· Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Termék megnevezése: Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszer

· Kiszerelés: 600g

· Minőségmegőrzési idő: 20.11.2026