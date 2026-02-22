Mérgező bébitápszerek a piacon: hatvan ország érintett a visszahívásokban, a franciák nyomoznak

A szennyezett babatápszerek körüli botrány hétről hétre egyre csak mélyül. Újabb és újabb visszahívásokról érkeznek hírek. Pénteken a párizsi ügyészség közölte, hogy vizsgálatot indított öt vállalat ellen, amelyek érintettek a tápszergyártásban. A nyomozás középpontjában a világ három legnagyobb tejipari csoportja – a Nestlé, a Danone és a Lactalis – által forgalmazott, vélhetően szennyezett csecsemőtápszerek állnak, de érintettek olyan kisebb márkák is, mint a Babybio és a La Marque en Moins, írja a CNBC.
Veszélyes tápszereket hívnak vissza
A visszahívások oka, hogy a termékekben felmerült a cereulid nevű toxin jelenlétének gyanúja. Ez egy hőstabil méreganyag, amely fogyasztás után:
- hányingert,
- hányást és
- hasmenést okozhat.
Bár a tünetek jellemzően egy napon belül enyhülnek, azok akár súlyosabb szövődményekhez is vezethetnek. A párizsi ügyészség közleménye szerint a nyomozás „az emberi egészségre veszélyes árukkal kapcsolatos megtévesztés” gyanúja miatt indult. Ez a bűncselekmény akár hét év börtönbüntetéssel és 3,75 millió eurós (majdnem másfél milliárd forintos) pénzbírsággal is sújtható. A CNBC megkereste az érintett vállalatokat, de egyelőre nem kommentálták az ügyet.
Januárban Philipp Navratil, a Nestlé vezérigazgatója bocsánatot kért a szülőktől és a vásárlóktól az okozott aggodalomért és fennakadásért.
Biztosíthatom önöket, hogy az önök biztonsága és jólléte a legfontosabb prioritásunk
– nyilatkozta akkor.
Az ügyészség a bejelentések nagy száma miatt vette át az ügyet. Emellett a francia egészségügyi minisztérium három csecsemő halálának ügyét is vizsgálja, akiknél felmerült, hogy fogyasztottak a visszahívott tápszerekből. Február 11-én közölték, hogy egyelőre nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést, de a hatósági vizsgálatok még folyamatban vannak.
Világszintű visszahívások
A Nestlé január 29-én közzétett egy eseménynaptárat, amely szerint már december elején nyomokban cereulidot találtak néhány késztermékben a hollandiai gyárukban.
A cég állítása szerint december 10-én tájékoztatták a holland hatóságokat, az Európai Bizottságot és a potenciálisan érintett országokat a kockázatokról. Még aznap megkezdték az összes érintett tétel visszahívását: ez 25 terméket érintett, 16 európai országban.
Januárban a svájci óriásvállalat kiadta első, nagy nyilvános visszahívását olyan márkákra, mint az SMA, a Beba és a Little Steps egész Európában. Ezt követte a francia versenytárs Danone – a népszerű Aptamil és Cow & Gate gyártója –, valamint a Lactalis lépése.
Eddig több mint 60 országban került sor visszahívásokra.
A Nestlé közlése szerint a szennyeződés forrása egy arachidonsav (ARA) olajat beszállító partnerhez vezethető vissza. Ezt az összetevőt gyakran adják a babatápszerekhez. A probléma azért dagadt ekkorára, mert az adott beszállítót számos különböző vállalat és márka használta. A szenyezett alapanyagot gyártó partner nevét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Az Egyesült Királyság Élelmiszerbiztonsági Ügynöksége közölte, hogy a Nestlé és a Danone már nem használja az érintett ARA-olaj forgalmazóját. Ennek ellenére arra kérik a szülőket és gondviselőket, hogy ellenőrizzék az otthon lévő tápszereket, nem szerepelnek-e a visszahívott tételek listáján.
Február 2-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság határértéket állapított meg a cereulid toxinra. Warren Ackerman, a Barclays elemzője szerint korábban nem létezett erre vonatkozó egységes szabvány, mivel a toxin előfordulása ritka. A hónap elején a brit hatóságok jelezték, hogy legalább 36 olyan esetről tudnak, ahol csecsemők cereulid-mérgezésre utaló tüneteket mutattak.
A Nestlé és a Danone ezen a héten jelent
A Nestlé bevételeinek mintegy 5 százalékát teszi ki a csecsemőtápszer, és a vállalat közlése szerint a visszahívott termékek ennek csak a 0,5 százalékát adják. „Az 5 százalékos szám valószínűleg relevánsabb, tekintettel a várható fogyasztói bizalomvesztésre és a márkaérték kockázatára” – mondta Callum Elliott, a Bernstein elemzője januárban.
A Danone számára a csecsemőtápszer még fontosabb, becsléseink szerint a csoport bevételeinek mintegy 21 százalékát adja, a nyereségesség szempontjából pedig még ennél is többet.
-mondta a szakértő.
Nyomás alatt a vezetőség
A botrány a lehető legrosszabbkor jött a Nestlé számára, hiszen a vállalat részvényei már így is nyolcéves mélyponton vannak, és a befektetők egyre türelmetlenebbek. A nemrég kinevezett új vezérigazgatónak, Philipp Navratilnak most nemcsak a visszahívásokkal kell megküzdenie, hanem egy olyan stratégiát is be kell mutatnia, amivel talpra állítja a céget a riválisokkal szemben. Bár a vállalat szerint a visszahívás pénzügyi hatása korlátozott marad, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a bizalom helyreállítása és a logisztikai költségek komoly terhet róhatnak a következő negyedévek eredményeire.
Kilábalás?
Mindkét vállalat a héten teszi közzé jelentését, a befektetők pedig abban reménykednek, hogy tisztább képet kapnak a visszahívások pénzügyi hatásairól.A pénzügyi következmények és a reputációs kockázatok miatti aggodalmak meglátszanak a részvényeken is:
- a Nestlé papírjai idén 1,7 százalékot emelkedtek, míg
- a Danone árfolyama 5,5 százalékot esett.
- az európai Stoxx 600 index ugyanebben az időszakban 4,6 százalékos pluszban van.
A két cég részvényei január végén, a visszahívások bejelentésének csúcspontján bezuhantak, de azóta valamelyest korrigáltak.