Mérgező bébitápszerek a piacon: hatvan ország érintett a visszahívásokban, a franciák nyomoznak

A szennyezett babatápszerek körüli botrány hétről hétre egyre csak mélyül. Újabb és újabb visszahívásokról érkeznek hírek. Pénteken a párizsi ügyészség közölte, hogy vizsgálatot indított öt vállalat ellen, amelyek érintettek a tápszergyártásban. A nyomozás középpontjában a világ három legnagyobb tejipari csoportja – a Nestlé, a Danone és a Lactalis – által forgalmazott, vélhetően szennyezett csecsemőtápszerek állnak, de érintettek olyan kisebb márkák is, mint a Babybio és a La Marque en Moins, írja a CNBC.

Az emberi egészségre veszélyes árukkal kapcsolatos megtéveszés gyanúja miatt nyomoznak a tápszer-gyártók ellen./ Fotó: Shutterstock

Veszélyes tápszereket hívnak vissza

A visszahívások oka, hogy a termékekben felmerült a cereulid nevű toxin jelenlétének gyanúja. Ez egy hőstabil méreganyag, amely fogyasztás után:

hányingert,

hányást és

hasmenést okozhat.

Bár a tünetek jellemzően egy napon belül enyhülnek, azok akár súlyosabb szövődményekhez is vezethetnek. A párizsi ügyészség közleménye szerint a nyomozás „az emberi egészségre veszélyes árukkal kapcsolatos megtévesztés” gyanúja miatt indult. Ez a bűncselekmény akár hét év börtönbüntetéssel és 3,75 millió eurós (majdnem másfél milliárd forintos) pénzbírsággal is sújtható. A CNBC megkereste az érintett vállalatokat, de egyelőre nem kommentálták az ügyet.

Januárban Philipp Navratil, a Nestlé vezérigazgatója bocsánatot kért a szülőktől és a vásárlóktól az okozott aggodalomért és fennakadásért.

Biztosíthatom önöket, hogy az önök biztonsága és jólléte a legfontosabb prioritásunk

– nyilatkozta akkor.

Az ügyészség a bejelentések nagy száma miatt vette át az ügyet. Emellett a francia egészségügyi minisztérium három csecsemő halálának ügyét is vizsgálja, akiknél felmerült, hogy fogyasztottak a visszahívott tápszerekből. Február 11-én közölték, hogy egyelőre nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést, de a hatósági vizsgálatok még folyamatban vannak.

Világszintű visszahívások

A Nestlé január 29-én közzétett egy eseménynaptárat, amely szerint már december elején nyomokban cereulidot találtak néhány késztermékben a hollandiai gyárukban.

A cég állítása szerint december 10-én tájékoztatták a holland hatóságokat, az Európai Bizottságot és a potenciálisan érintett országokat a kockázatokról. Még aznap megkezdték az összes érintett tétel visszahívását: ez 25 terméket érintett, 16 európai országban.