A keretösszeg 4,1 milliárd forintos megemelésének köszönhetően ismét jelentkezhetnek a társasházak és lakásszövetkezetek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra – derül ki az Energiaügyi Minisztérium friss Facebook-bejegyzéséből. A távhőpályázat, az eredetileg 5 milliárd forintos keretösszeg kimerülése miatt, tavaly novemberben fel lett függesztve.

Több mint 4 milliárd forinttal emelték az eredetileg 5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett távhőpályázat keretét (Fotó: Karnok Csaba)

A forrásnövelés nyomán a pályázati lehetőséget ma 10 órától újra megnyitják. Az első körben több mint 900 társasház jelezte együttesen 7,6 milliárd forintos támogatási igényét, kétharmaduk számára már megítélték az állami hozzájárulást. A korábban kimaradtaknak csak abban az esetben kell előző pályázatukat visszavonniuk és módosítva ismét benyújtaniuk, ha a tervezett beruházás paraméterei megváltoztak. A bevont többletforrás lehetővé teszi újonnan csatlakozók bekapcsolódását is.

A radiátorra szerelt költségmegosztók az épület teljes fűtési költségét a hőleadás alapján arányosan osztják szét a lakók között. A tárca közlése szerint az új megoldás az alapterület- vagy légköbméter-alapú felosztáshoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé. Mint írták, a támogatott fejlesztések tudatosabb energiafelhasználáshoz segíthetik a távfűtött otthonban élőket, akik a pontosabb adatok ismeretében csökkenthetik rezsiterheiket.