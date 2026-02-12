Döntött az EU: ennyit kell fizetni a Temu- és Shein-csomagok után

Az Európai Tanács hivatalosan is jóváhagyta a kisebb értékű csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését, ezzel pedig rálőttek olyan, eddig célkeresztbe tartott szereplőkre, mint a Temu, a Shein és az AliExpress – írja a Világgazdaság. A döntés alapjaiban érinti azokat az online rendelések útján érkező küldeményeket, amelyek eddig vámmentesen léphettek be az uniós piacra (mint az előbb felsoroltak), és Brüsszel szerint torzították a versenyt az uniós kereskedők kárára.

A Temu és a Shein nem fog örülni az EU új döntésének

Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Korábban a 150 euró alatti csomagok vámmentesen léphettek be az EU-ba, azaz a fogyasztóknak nem kellett vámot fizetniük ilyen értékhatár alatt érkező áruk után, a következményeket láthattuk, a korábbinál eltérő módon árasztotta el Európát a dömpingáru.

Az új szabályok részletei

2026. július 1. – 2028. július 1. között egy átmeneti időszak kezdődik.

A 150 euró alatti csomagokra egységesen 3 eurós vámot vetnek ki. Ez nemcsak csomagonként, hanem tételenként számítandó – ha egy küldeményben többféle vámtarifaszámú termék van (pl. ruházat és kiegészítők), akkor mindegyik után külön 3 euró vámot kell fizetni.

Hogy jobban értsük: ha például egy küldemény selyem- és gyapjúblúzokat is tartalmaz, akkor két külön kategóriának minősül, így 6 euró (mintegy 2400 forint) vám terheli majd – írja a portál.

2028 után ez lesz a Temu- és a Shein-rendelésekkel

Az átmeneti intézkedést felváltja egy teljes vámreform, amely értékfüggetlenül minden EU-ba érkező árumennyiségre kiterjeszti a vámkötelezettséget – azaz minden csomag után vámfizetés lesz, függetlenül az ár értékétől. Az intézkedés célja, hogy megszüntessék a verseny torzítását: eddig a harmadik országból érkező, filléres áruk vámmentesen jutottak az EU piacára, miközben az uniós kereskedők ugyanezekre a termékekre vámot fizettek.

• Ez az aránytalanság hátrányt okozott az európai vállalkozásoknak.

• A vámbevételek az EU és a tagállamok számára további bevételi forrást is jelentenek.

A döntés egy átfogó vámreform része, amely a jelenleg széttagolt, nemzeti szintű vámkezelési rendszert egységes, központi uniós vámrendszerré alakítja. Ennek egyik első lépése a korábban vámmentes alacsony értékű csomagok vámkötelezettséggé alakítása, amely várhatóan átformálja az online kereskedelmet az EU piacán.