Erre senki nem számított: bejelentették a Magyar Posta és a Temu megállapodását

Ahogy a legtöbb globális piactér, így az elmúlt években a Temu is megnyitotta platformját az európai eladók felé. Magyarországon a Temu online értékesítési felülete 2025 elején vált elérhetővé, amely a magyar vállalkozások számára költséghatékony, közvetlen hazai és regionális értékesítési lehetőséget is biztosít. Miként az Origón megírtuk, a hazai online kereskedelemben azóta a Temu lett az egyik meghatározó szereplő.

Dr. Láng Géza, a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója és Dada Sun, a Temu társalapítója a szándéknyilatkozat aláírásakor

Fotó: Magyar Posta

Erről szól a Temu és a Magyar Posta megállapodása

A Magyar Posta által kiadott közelmény szerint a terv az, hogy a Temu eladói felületén regisztráló hazai e-kereskedők a platformon belül kezelhetik csomagfeladásaikat és a visszárut, amelyhez a Posta biztosítja az országos, legkisebb településeket is lefedő logisztikai hálózatát.

A Posta és a Temu közötti szándéknyilatkozat aláírása a két nagyvállalat elkötelezettségét mutatja a további együttműködési lehetőségek vizsgálata mellett, amely további támogatást jelenthet a magyar e-kereskedők piacnyitásához is.

A megállapodás tehát bár kifejezetten csomagszállítói feladatokra vonatkozik, az a magyar e-kereskedőkre koncentrál, s a jelenlegi tájékoztatás szerint nem kifejezetten a Temu általános (külföldi) piacteréről rendelt csomagok kezelésére vonatkozik.