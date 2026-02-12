Shein, Temu: összevásárolja magát két magyar hatóság, hogy ne fussunk bele silány termékekbe

A hatósági tapasztalatok azt mutatják, hogy a harmadik országból, elsősorban online piacterekről rendelt árucikkek esetében jelentősen magasabb a kifogásolási, nem megfelelőségi arány, mint az Európai Unióból származó termékeknél - hívják fel erre a figyelmet a szervezetek közös közleményükben. Előfordulhat az is, hogy a vásárló tudtán és szándékán kívül az egészségre veszélyes anyagokat tartalmazó terméket szerez be külföldről, ehhez kapcsolódóan ajánljuk ezt a cikket az Origón. Mivel az utóbbi években egyre több fogyasztó vásárol termékeket a nemzetközi platformokon – Shein, Temu, Alibaba, de más online piactereket is használják a magyarok –, indokolttá vált a legismertebb online piacterek fokozott ellenőrzése.

A fogyasztók érdekében végez nagybevásárlást a Temuról, Sheinről és más platformokról két magyar hatóság

Temu, Shein, AliExpress, Alibaba: minden megy a laborba, ami ezekről jön

A közös akció során a Temu, a Shein, az AliExpress és az Alibaba felületeiről próbavásárlás útján beszerzett 100 termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése valósul meg – írják a hatóságok.

„Amennyiben egy termék nem teljesíti a jogszabályi követelményeket, vagy veszélyesnek bizonyul, gondoskodunk róla, hogy eltávolításra kerüljön a platformról. Ezzel hatékonyan megelőzhető, hogy a fogyasztók olyan importtermékhez jussanak, amelyek kockázatot jelenthetnek az egészségükre vagy biztonságukra”

– jelzik.

Az ellenőrzések során a két hatóság 50-50, elsősorban a családok körében népszerű, a háztartásokban gyakran előforduló termékeket vizsgál.

Az NKFH így különféle játékokat – a plüssfiguráktól a műanyag és zenei játékokon át a bébi csörgőkig –, valamint gyakran rendelt elektronikai cikkeket, például LED-es lámpákat, töltőket, ventilátorokat, hajszárítókat, továbbá a mindennapi használatban elterjedt, gyakran egészségre káros lágyítószert, ftalátot tartalmazó piperetáskákat vesz górcső alá.

Ezzel párhuzamosan az NNGYK azon termékekre fókuszál, amelyek elsősorban vegyi anyag tartalmuk miatt jelenthetnek veszélyt a fogyasztókra. Így többek között ékszerek, illatosítók, műanyag termékek és különféle háztartás-vegyipari termékek kerülnek ellenőrzésre és laboratóriumi vizsgálatra.

Az NKFH és az NNGYK az ellenőrzések eredményeit az elkövetkező hetekben rendszeres időközönként közzéteszi a honlapján és a közösségi médiában.