Shein, Temu: összevásárolja magát két magyar hatóság, hogy ne fussunk bele silány termékekbe

A hatósági tapasztalatok azt mutatják, hogy a harmadik országból, elsősorban online piacterekről rendelt árucikkek esetében jelentősen magasabb a kifogásolási, nem megfelelőségi arány, mint az Európai Unióból származó termékeknél - hívják fel erre a figyelmet a szervezetek közös közleményükben. Előfordulhat az is, hogy a vásárló tudtán és szándékán kívül az egészségre veszélyes anyagokat tartalmazó terméket szerez be külföldről, ehhez kapcsolódóan ajánljuk ezt a cikket az Origón. Mivel az utóbbi években egyre több fogyasztó vásárol termékeket a nemzetközi platformokon – Shein, Temu, Alibaba, de más online piactereket is használják a magyarok –, indokolttá vált a legismertebb online piacterek fokozott ellenőrzése.
Temu, Shein, AliExpress, Alibaba: minden megy a laborba, ami ezekről jön
A közös akció során a Temu, a Shein, az AliExpress és az Alibaba felületeiről próbavásárlás útján beszerzett 100 termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése valósul meg – írják a hatóságok.
„Amennyiben egy termék nem teljesíti a jogszabályi követelményeket, vagy veszélyesnek bizonyul, gondoskodunk róla, hogy eltávolításra kerüljön a platformról. Ezzel hatékonyan megelőzhető, hogy a fogyasztók olyan importtermékhez jussanak, amelyek kockázatot jelenthetnek az egészségükre vagy biztonságukra”
– jelzik.
Az ellenőrzések során a két hatóság 50-50, elsősorban a családok körében népszerű, a háztartásokban gyakran előforduló termékeket vizsgál.
- Az NKFH így különféle játékokat – a plüssfiguráktól a műanyag és zenei játékokon át a bébi csörgőkig –, valamint gyakran rendelt elektronikai cikkeket, például LED-es lámpákat, töltőket, ventilátorokat, hajszárítókat, továbbá a mindennapi használatban elterjedt, gyakran egészségre káros lágyítószert, ftalátot tartalmazó piperetáskákat vesz górcső alá.
- Ezzel párhuzamosan az NNGYK azon termékekre fókuszál, amelyek elsősorban vegyi anyag tartalmuk miatt jelenthetnek veszélyt a fogyasztókra. Így többek között ékszerek, illatosítók, műanyag termékek és különféle háztartás-vegyipari termékek kerülnek ellenőrzésre és laboratóriumi vizsgálatra.
Az NKFH és az NNGYK az ellenőrzések eredményeit az elkövetkező hetekben rendszeres időközönként közzéteszi a honlapján és a közösségi médiában.
A fogyasztók biztonsága a cél
A közös vizsgálat legfőbb célja, hogy hatékonyan kiszűrje a piacról mindazokat a termékeket, amelyek veszélyt vagy megtévesztést jelenthetnek a fogyasztók számára, és biztosítsa, hogy a magyar vásárlók, különösen a gyermekek csak megbízható, biztonságos árucikkekhez juthassanak hozzá.
Mivel a vizsgált online piactereken megvehető termékek száma szinte korlátlan, ezért hangsúlyos szempont a tudatos vásárlói magatartás erősödése és a fogyasztók biztonságérzete egyaránt, hogy a jövőben mindenki átláthatóbban, nagyobb odafigyeléssel és magabiztosabban hozhassa meg döntéseit a harmadik országból származó termékek megvásárlásakor – írják.
A magyar hatóságok bejelentésével egyidőben érkezett a hír, hogy az EU döntött a harmadik országból érkezi kisértékű csomagok vámmentességének megszüntetéséről. Ennek a döntésnek az előkészítéséről több alkalommal írtunk az Origón, mostanra pedig eldőlt, mennyi lesz a járulékos csomagonkénti költség, ami így érinti majd a magyar vásárlókat is. Bár az EU döntése mögött piacvédelmi okok is húzódnak, a közösség szerint ahhoz a fogyasztók védelme is kapcsolódik a nem egyszer silány minőségű, illetve olykor veszélyes termékektől.