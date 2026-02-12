Hírlevél
Shein, Temu: összevásárolja magát két magyar hatóság, hogy ne fussunk bele silány termékekbe

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyedülálló, országos szintű összehangolt akciót indított a harmadik országból érkező termékek átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében. A kezdeményezés célja, hogy a népszerű online piacterekről származó termékeket átvizsgálják és feltárják, mely árucikkek jelenthetnek valós kockázatot a magyar családok számára. A hatóságok tájékoztatásából kiderül: különösen a Temu, a Shein, és a hasonló online piacterekre fókuszál a vizsgálat.
A hatósági tapasztalatok azt mutatják, hogy a harmadik országból, elsősorban online piacterekről rendelt árucikkek esetében jelentősen magasabb a kifogásolási, nem megfelelőségi arány, mint az Európai Unióból származó termékeknél - hívják fel erre a figyelmet a szervezetek közös közleményükben. Előfordulhat az is, hogy a vásárló tudtán és szándékán kívül az egészségre veszélyes anyagokat tartalmazó terméket szerez be külföldről, ehhez kapcsolódóan ajánljuk ezt a cikket az Origón.  Mivel az utóbbi években egyre több fogyasztó vásárol termékeket a nemzetközi platformokon Shein, Temu, Alibaba, de más online piactereket is használják a magyarok , indokolttá vált a legismertebb online piacterek fokozott ellenőrzése. 

The Temu logo appears on the screen of a smartphone held in one hand by a man, with an illustration of the e-commerce site's logo in the background in Creteil, France, on November 7, 2025. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto) (Photo by Samuel Boivin / NurPhoto via AFP)
A fogyasztók érdekében végez nagybevásárlást a Temuról, Sheinről és más platformokról két magyar hatóság
Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Temu, Shein, AliExpress, Alibaba: minden megy a laborba, ami ezekről jön

A közös akció során a Temu, a Shein, az AliExpress és az Alibaba felületeiről próbavásárlás útján beszerzett 100 termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése valósul meg írják a hatóságok.

„Amennyiben egy termék nem teljesíti a jogszabályi követelményeket, vagy veszélyesnek bizonyul, gondoskodunk róla, hogy eltávolításra kerüljön a platformról. Ezzel hatékonyan megelőzhető, hogy a fogyasztók olyan importtermékhez jussanak, amelyek kockázatot jelenthetnek az egészségükre vagy biztonságukra”

jelzik.

Az ellenőrzések során a két hatóság 50-50, elsősorban a családok körében népszerű, a háztartásokban gyakran előforduló termékeket vizsgál.

  • Az NKFH így különféle játékokat – a plüssfiguráktól a műanyag és zenei játékokon át a bébi csörgőkig –, valamint gyakran rendelt elektronikai cikkeket, például LED-es lámpákat, töltőket, ventilátorokat, hajszárítókat, továbbá a mindennapi használatban elterjedt, gyakran egészségre káros lágyítószert, ftalátot tartalmazó piperetáskákat vesz górcső alá. 
  • Ezzel párhuzamosan az NNGYK azon termékekre fókuszál, amelyek elsősorban vegyi anyag tartalmuk miatt jelenthetnek veszélyt a fogyasztókra. Így többek között ékszerek, illatosítók, műanyag termékek és különféle háztartás-vegyipari termékek kerülnek ellenőrzésre és laboratóriumi vizsgálatra.

Az NKFH és az NNGYK az ellenőrzések eredményeit az elkövetkező hetekben rendszeres időközönként közzéteszi a honlapján és a közösségi médiában. 

A fogyasztók biztonsága a cél

A közös vizsgálat legfőbb célja, hogy hatékonyan kiszűrje a piacról mindazokat a termékeket, amelyek veszélyt vagy megtévesztést jelenthetnek a fogyasztók számára, és biztosítsa, hogy a magyar vásárlók, különösen a gyermekek csak megbízható, biztonságos árucikkekhez juthassanak hozzá. 

Mivel a vizsgált online piactereken megvehető termékek száma szinte korlátlan, ezért hangsúlyos szempont a tudatos vásárlói magatartás erősödése és a fogyasztók biztonságérzete egyaránt, hogy a jövőben mindenki átláthatóbban, nagyobb odafigyeléssel és magabiztosabban hozhassa meg döntéseit a harmadik országból származó termékek megvásárlásakor írják.

A magyar hatóságok bejelentésével egyidőben érkezett a hír, hogy az EU döntött a harmadik országból érkezi kisértékű csomagok vámmentességének megszüntetéséről. Ennek a döntésnek az előkészítéséről több alkalommal írtunk az Origón, mostanra pedig eldőlt, mennyi lesz a járulékos csomagonkénti költség, ami így érinti majd a magyar vásárlókat is. Bár az EU döntése mögött piacvédelmi okok is húzódnak, a közösség szerint ahhoz a fogyasztók védelme is kapcsolódik a nem egyszer silány minőségű, illetve olykor veszélyes termékektől.

 

