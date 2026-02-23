Hírlevél
Sült csirke ízű snacket hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékvisszahívás azért vált szükségessé, mivel egy, a Fülöp-szigetekről származó kukorica snack termékben a címkén nem jelölt allergén, glutén jelenlétét mutatták ki. A hatóság nem ajánlja az érintett termék fogyasztását, mivel az erre érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során a termék címkén nem jelölt allergén, glutén jelenlétét mutatták ki Fülöp-szigetekről származó kukorica snack termékben, ezért termékvisszahívás mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 

Termékvisszahívás
Termékvisszahívás: ennek a sültcsirke ízű snacknek a fogyasztását nem ajánlják / Fotó: LazMart

A fogyasztóvédelmi hatóság közleményében azt írta, a holland importőr fogyasztói visszahívást kezdeményezett az érintett tételekre vonatkozóan.

 A termékből hazánkba is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, mivel több cég is érintett,  amelyek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Termékvisszahívás: ezt lehet tudni az árucikkről

Az NKFH beszámolt az érintett termék adatairól:

  • Megnevezése: Snack corn chick Lechon Manok flavor sült csirke ízű ropogós, pörkölt kukoricaszemek
  • Márka: Boy Bawang
  • Kiszerelés: 90 gramm
  • Minőség megőrzési idő: 14-3-2026; 17-6-2026; 18-8-2026; 14-11-2026; 14-1-2027; 17-3-2027; 24-4-2027
  • Exportőr: KSK Food Products (Fülöp-szigetek)
  • Importőr: Heuschen & Schrouff (Hollandia)
  • Termékvisszahívás oka: nem jelölt allergént, glutént tartalmaz.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

 

