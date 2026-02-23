Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során a termék címkén nem jelölt allergén, glutén jelenlétét mutatták ki Fülöp-szigetekről származó kukorica snack termékben, ezért termékvisszahívás mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: ennek a sültcsirke ízű snacknek a fogyasztását nem ajánlják / Fotó: LazMart

A fogyasztóvédelmi hatóság közleményében azt írta, a holland importőr fogyasztói visszahívást kezdeményezett az érintett tételekre vonatkozóan.

A termékből hazánkba is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, mivel több cég is érintett, amelyek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Termékvisszahívás: ezt lehet tudni az árucikkről

Az NKFH beszámolt az érintett termék adatairól:

Megnevezése: Snack corn chick Lechon Manok flavor sült csirke ízű ropogós, pörkölt kukoricaszemek

Márka: Boy Bawang

Kiszerelés: 90 gramm

Minőség megőrzési idő: 14-3-2026; 17-6-2026; 18-8-2026; 14-11-2026; 14-1-2027; 17-3-2027; 24-4-2027

Exportőr: KSK Food Products (Fülöp-szigetek)

Importőr: Heuschen & Schrouff (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt allergént, glutént tartalmaz.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.