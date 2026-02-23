Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során a termék címkén nem jelölt allergén, glutén jelenlétét mutatták ki Fülöp-szigetekről származó kukorica snack termékben, ezért termékvisszahívás mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A fogyasztóvédelmi hatóság közleményében azt írta, a holland importőr fogyasztói visszahívást kezdeményezett az érintett tételekre vonatkozóan.
A termékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, mivel több cég is érintett, amelyek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Termékvisszahívás: ezt lehet tudni az árucikkről
Az NKFH beszámolt az érintett termék adatairól:
- Megnevezése: Snack corn chick Lechon Manok flavor sült csirke ízű ropogós, pörkölt kukoricaszemek
- Márka: Boy Bawang
- Kiszerelés: 90 gramm
- Minőség megőrzési idő: 14-3-2026; 17-6-2026; 18-8-2026; 14-11-2026; 14-1-2027; 17-3-2027; 24-4-2027
- Exportőr: KSK Food Products (Fülöp-szigetek)
- Importőr: Heuschen & Schrouff (Hollandia)
- Termékvisszahívás oka: nem jelölt allergént, glutént tartalmaz.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.