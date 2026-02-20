Újabb csecsemőtápszereket hívnak vissza a hazai üzletekből

Hírlevél
A Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte 2026. február 5-én anyatej-helyettesítő tápszertermékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra. A cég hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott termékvisszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is.
A termékvisszahívás igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye.

termékvisszahívás, Woman holds and feeds baby with care and love. Baby sucks on formula from bottle, closing his eyes and falling asleep. Alternative to breastfeeding, nanny and infant care, maternal care
A Danone termékvisszahívást jelentett be a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeire 
Fotó: Shutterstock

A Danone Magyarország Kft. az NKFH-val együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi.

A termékvisszahívással érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500 g

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500 g

Kiszerelés: 1500 g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000 g

Kiszerelés: 1000g

Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027

Magyar forgalmazó: Danone Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

image

Amennyiben a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta valaki, arra kérik, hogy vigye vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

Arról is beszámoltunk, hogy a Spar Magyarország Kft. kivonta a forgalomból az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca határérték feletti növényvédőszer-maradékot tartalmazó tételeit.

 

