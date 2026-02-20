Újabb csecsemőtápszereket hívnak vissza a hazai üzletekből

A termékvisszahívás igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye.

A Danone termékvisszahívást jelentett be a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeire

A Danone Magyarország Kft. az NKFH-val együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi.

A termékvisszahívással érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500 g

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500 g

Kiszerelés: 1500 g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000 g

Kiszerelés: 1000g

Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027

Magyar forgalmazó: Danone Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Amennyiben a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta valaki, arra kérik, hogy vigye vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

