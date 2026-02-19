Figyelem! Népszerű terméket hív vissza a Spar, ne egye meg!

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a termékvisszahívás alá eső tételek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye.

Termékvisszahívást rendelt el a hatóság. növényvédőszer-maradékot tartalmazhatnak az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca egyes tételei

Fotó: Spar

A termékvisszahívással érintett tételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca

Kiszerelés: 1 kg

Minőségmegőrzési idők: 23.07.2027; 24.07.2027; 14.11.2027; 28.11.2027; 14.01.2028

Beszállító: Agrosprint Zrt.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Kérik, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt valaki, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Ahogy beszámoltunk róla, néhány nappal ezelőtt gluténmentes jelöléssel ellátott rizssütemény miatt riasztották a hatóságokat. A termékvisszahívás oka, hogy a Dubai Mochi termék búza alapú tésztát tartalmaz, így nem jelölt allergénként glutént is hordoz.