Új fejlesztést adott át a Tesla Magyarországon, elképesztő, hogy mit tud

A vállalati közlemény szerint a töltők nem csak a Tesla alkalmazáson keresztül érhetők el, és nem kizárólag Tesla-tulajdonosok számára. Más elektromos járművek vezetői is használhatják őket.

Egy Tesla V4 Supercharger töltőállomás – ebből a modellből adtak most át egyet Szegeden

Fotó: Wikipedia Commons

Ezt tudja a Tesla új, Szegedre került szupertöltője

Az új szegedi V4 Supercharger töltőállomásnál a hosszabb töltőkábeleknek köszönhetően nőtt a kompatibilitás, sőt hamarosan bankkártyával, applikáció nélkül is lehet fizetni. Mindössze 15 perc alatt akár 275 kilométer hatótáv tölthető az autóba.

A töltőállomás közelében számos üzlet és étterem várja a látogatókat, a helyszínt a Tesla ügyfél-szavazásos „Voting Winner” programja alapján választották ki.

Ez a 13. Supercharger állomás Magyarországon.

Jelenleg több mint 140 töltőpont üzemel 13 különböző lokáción.

A pécsi töltőpont az első olyan Tesla töltőállomás, amely a Shopper Park Plus Nyrt-vel együttműködésben valósult meg. A Tesla ezzel új szolgáltatást nyújt a bevásárlópark látogatóinak, és a forgalmat is növeli.

A zöld ingatlanbefektetéseket előnyben részesítő vállalat célja a portfóliójához kapcsolódó ökológiai lábnyom csökkentése. A Shopper Park Plus az Adventum Grouppal közösen támogatja a Teslát a stratégiailag fontos helyszínek kiválasztásában és a töltőhálózat bővítésében, ezzel megkönnyítve az e-mobilitást a gyorsan növekvő felhasználói kör számára – derül ki a közleményből. A Shopper Park Plus 22 kiskereskedelmi ingatlant birtokol: 4-et Csehországban, 4-et Szlovákiában és 14-et Magyarországon. Leányvállalatain keresztül több mint 390 000 négyzetméter bérbe adható területet kezel, közel ezer bérlővel.