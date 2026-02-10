Új fejlesztést adott át a Tesla Magyarországon, elképesztő, hogy mit tud

Hírlevél
A Tesla megnyitotta újabb V4 Supercharger állomását Magyarországon a szegedi Shopland Bevásárlóparkban, a Rókus körúton. Az új töltőponton 8 oszlop áll az autósok rendelkezésére, amelyek egyenként akár 250 kilowatt teljesítményre is képesek. Az új Tesla-töltőállomás helyszínét szavazáson választották ki.
A vállalati közlemény szerint a töltők nem csak a Tesla alkalmazáson keresztül érhetők el, és nem kizárólag Tesla-tulajdonosok számára. Más elektromos járművek vezetői is használhatják őket. 

Egy Tesla V4 Supercharger töltőállomás – ebből a modellből adtak most át egyet Szegeden
Ezt tudja a Tesla új, Szegedre került szupertöltője

Az új szegedi V4 Supercharger töltőállomásnál a hosszabb töltőkábeleknek köszönhetően nőtt a kompatibilitás, sőt hamarosan bankkártyával, applikáció nélkül is lehet fizetni. Mindössze 15 perc alatt akár 275 kilométer hatótáv tölthető az autóba.

A töltőállomás közelében számos üzlet és étterem várja a látogatókat, a helyszínt a Tesla ügyfél-szavazásos „Voting Winner” programja alapján választották ki.

Ez a 13. Supercharger állomás Magyarországon.

Jelenleg több mint 140 töltőpont üzemel 13 különböző lokáción.

A pécsi töltőpont az első olyan Tesla töltőállomás, amely a Shopper Park Plus Nyrt-vel együttműködésben valósult meg.  A Tesla ezzel új szolgáltatást nyújt a bevásárlópark látogatóinak, és a forgalmat is növeli.

A zöld ingatlanbefektetéseket előnyben részesítő vállalat célja a portfóliójához kapcsolódó ökológiai lábnyom csökkentése. A Shopper Park Plus az Adventum Grouppal közösen támogatja a Teslát a stratégiailag fontos helyszínek kiválasztásában és a töltőhálózat bővítésében, ezzel megkönnyítve az e-mobilitást a gyorsan növekvő felhasználói kör számára – derül ki a közleményből. A Shopper Park Plus 22 kiskereskedelmi ingatlant birtokol: 4-et Csehországban, 4-et Szlovákiában és 14-et Magyarországon. Leányvállalatain keresztül több mint 390 000 négyzetméter bérbe adható területet kezel, közel ezer bérlővel.

 

