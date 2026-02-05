Egy titokzatos cég tonnaszámra hordja az aranyat egy svájci világvégebunkerbe – vajon mire készülhetnek?

Hétről hétre több mint egy tonna aranyat szállítanak a Tether kriptoóriás tulajdonában lévő, magas biztonságot garantáló svájci trezorba – mára a világ legnagyobb ismert aranymennyiségét a bankokon és nemzetállamokon kívül ez a cég birtokolja. Az elmúlt évben a Tether csendben a globális aranypiac egyik legnagyobb szereplőjévé vált, és szerepet játszhatott az arany árfolyamának soha nem látott, unciánként 5200 dollár feletti csúcsra való emelkedésében is.

Hatalmas aranykészleteket halmoz fel a Tether egy titkos svájci atombunkerben

Fotó: Unsplash

Nagyon keveset tudni a Tetherről

Mégis viszonylag keveset tudunk a belső működéséről, vagyis az aranystratégiájáról. A Bloombergnek adott interjújában Paolo Ardoino vezérigazgató a vállalat aranypiaci szerepét egy központi bankéhoz hasonlította, és azt jósolta, hogy Washington geopolitikai riválisai aranyfedezetű alternatívát fognak bevezetni a dollárral szemben. Elárulta, hogy hatalmas profitját továbbra is aranyba kívánja fektetni, de nem elégszik meg az arany puszta vásárlásával.

Azt is szeretné, ha a Tether kereskedne vele – gyakorlatilag versenyezve a JPMorgan Chase & Co.-val, a HSBC-vel és a piacot uraló többi nagybankkal. A vállalat növekvő ambícióit jelzi, hogy két vezető aranykereskedőt csábított át a HSBC-től, hogy segítsenek a nemesfémpiaci tevékenységeinek irányításában. „Az aranyat tekintve hamarosan gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb központi bankjává válunk” – mondta.

A Bloomberg számításai szerint a tavalyi év során a cég több mint 70 tonna aranyat vásárolt.

Ez több mint amennyit a központi bankok legtöbbje bejelentett: csak Lengyelország, amely 102 tonnával növelte tartalékait, hajtott végre nagyobb vásárlásokat.

Ardoino szerint a vállalat jelenleg körülbelül 140 tonna aranyat tart, ami nagyjából 24 milliárd dollárt ér, és a legnagyobb aranykészlet a központi bankok, ETF-ek és kereskedelmi bankok által birtokolt mennyiségeken kívül. És nem állnak le: a Tether hetente továbbra körülbelül egy-két tonnát vásárol, amit a következő néhány hónapban is folytatni tervez.

James Bond-bunker az Alpokban

A fizikai fém birtoklása kulcsfontosságú, véli Ardoino, olyannyira, hogy a vállalat a nemesfémet maga tárolja egy egykori svájci nukleáris bunkerben, amelyet több réteg vastag acélajtó véd. „Ez egy James Bond-szerű hely” – mondja az igazgató. „Őrület.”

A Tether vásárlásai valószínűleg hozzájárultak az arany tavalyi 65 százalékos áremelkedéséhez.

A havi körülbelül 1 milliárd dollár értékű fizikai arany vásárlása logisztikai kihívást jelent. A Tether Ardoino elárulta, hogy közvetlenül svájci finomítóktól és a piac legnagyobb pénzintézeteitől is vásárol belőle, és egy nagyobb mennyiség beérkezése hónapokig is eltarthat.