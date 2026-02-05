Hírlevél
Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel

arany

Egy titokzatos cég tonnaszámra hordja az aranyat egy svájci világvégebunkerbe – vajon mire készülhetnek?

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Svájcban a hidegháború örökségeként nagyjából 370 ezer atombiztos bunker található, de ezeknek csak a töredéke van ma használatban. Az egyik azonban igazi nyüzsgő helynek számít manapság: a Tether hetente két tonna aranyat vásárol, amit itt raktároz el. A cég az elmúlt időszakban 140 tonnás, körülbelül 24 milliárd dollár értékű készletet halmozott fel, amivel az egyik legnagyobb tulajdonossá vált a privát szférában. A sárga nemesfém ára brutális mértékben emelkedett az elmúlt időszakban, a Tether vásárlásai a központi banki vásárlások mellett jelentősen befolyásolhatták a piacot.
Hétről hétre több mint egy tonna aranyat szállítanak a Tether kriptoóriás tulajdonában lévő, magas biztonságot garantáló svájci trezorba – mára a világ legnagyobb ismert aranymennyiségét a bankokon és nemzetállamokon kívül ez a cég birtokolja. Az elmúlt évben a Tether csendben a globális aranypiac egyik legnagyobb szereplőjévé vált, és szerepet játszhatott az arany árfolyamának soha nem látott, unciánként 5200 dollár feletti csúcsra való emelkedésében is.

Tether, Egy német kiskereskedelmi lánc már bunkert is kínál vásárlóinak (illusztráció)
Hatalmas aranykészleteket halmoz fel a Tether egy titkos svájci atombunkerben 
Fotó: Unsplash

 

Nagyon keveset tudni a Tetherről

Mégis viszonylag keveset tudunk a belső működéséről, vagyis az aranystratégiájáról. A Bloombergnek adott interjújában Paolo Ardoino vezérigazgató a vállalat aranypiaci szerepét egy központi bankéhoz hasonlította, és azt jósolta, hogy Washington geopolitikai riválisai aranyfedezetű alternatívát fognak bevezetni a dollárral szemben. Elárulta, hogy hatalmas profitját továbbra is aranyba kívánja fektetni, de nem elégszik meg az arany puszta vásárlásával.

Azt is szeretné, ha a Tether kereskedne vele – gyakorlatilag versenyezve a JPMorgan Chase & Co.-val, a HSBC-vel és a piacot uraló többi nagybankkal. A vállalat növekvő ambícióit jelzi, hogy két vezető aranykereskedőt csábított át a HSBC-től, hogy segítsenek a nemesfémpiaci tevékenységeinek irányításában. „Az aranyat tekintve hamarosan gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb központi bankjává válunk” – mondta.

A Bloomberg számításai szerint a tavalyi év során a cég több mint 70 tonna aranyat vásárolt. 

Ez több mint amennyit a központi bankok legtöbbje bejelentett: csak Lengyelország, amely 102 tonnával növelte tartalékait, hajtott végre nagyobb vásárlásokat.

Ardoino szerint a vállalat jelenleg körülbelül 140 tonna aranyat tart, ami nagyjából 24 milliárd dollárt ér, és a legnagyobb aranykészlet a központi bankok, ETF-ek és kereskedelmi bankok által birtokolt mennyiségeken kívül. És nem állnak le: a Tether hetente továbbra körülbelül egy-két tonnát vásárol, amit a következő néhány hónapban is folytatni tervez.

James Bond-bunker az Alpokban

A fizikai fém birtoklása kulcsfontosságú, véli Ardoino, olyannyira, hogy a vállalat a nemesfémet maga tárolja egy egykori svájci nukleáris bunkerben, amelyet több réteg vastag acélajtó véd. „Ez egy James Bond-szerű hely” – mondja az igazgató. „Őrület.”

A Tether vásárlásai valószínűleg hozzájárultak az arany tavalyi 65 százalékos áremelkedéséhez.

A havi körülbelül 1 milliárd dollár értékű fizikai arany vásárlása logisztikai kihívást jelent. A Tether Ardoino elárulta, hogy közvetlenül svájci finomítóktól és a piac legnagyobb pénzintézeteitől is vásárol belőle, és egy nagyobb mennyiség beérkezése hónapokig is eltarthat.

„Az arany logikailag biztonságosabb eszköz, mint bármely nemzeti valuta” – mondta Ardoino egy korábbi Bloomberg-interjúban. „A BRICS-országok minden egyes központi bankja aranyat vásárol.”

Eddig a Tether aranybefektetése látványosan sikeres volt. A vásárlások egybeestek a piac 1970-es évek óta tapasztalt legnagyobb fellendülésével, mivel egyre nagyobb aggodalom övezi a dollár árfolyamának alakulását.

 

 

