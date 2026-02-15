Visszakaphatja eredeti formáját a Balaton-part legendás épülete

Hírlevél
A tihanyi révnél található Körpresszó az 1950–60-as évek modern vasbeton-építészetének egyik legjellegzetesebb balatoni példája. Az épület az évtizedek során jelentős átalakításokon esett át, így elveszítette azt az építészeti megjelenést, amely egykor különlegessé tette. Most azonban esély mutatkozik az eredeti forma helyreállítására.
Balatontihanyi révépítészet

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János (UVATERV) tervei alapján. Az épület különlegessége a légies, kúpos vasbeton tetőszerkezet volt, amely üvegfalra támaszkodva, konzolos túlnyúlással fedte a belső teret. A középen elhelyezett vízmedence és az áttört födém a tervező szándéka szerint a tér zártságát volt hivatott oldani. A 2000-es évek elején végzett felújítás és bővítés során azonban a tihanyi Körszálló elveszítette eredeti formáját, bár szerkezeti különlegességei még ma is felismerhetők. 

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János tervei alapján, és a korszak modern vasbeton-építészetének kiemelkedő alkotása
A tihanyi Körpresszó épülete 2021-ben helyi védettséget kapott

Az épület felújításának ügyéről Kötél Balázs, Tihany polgármestere számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint 2026. február 9-én tartották meg az első tervtanácsi ülést, amit egy ősszel hozott rendelet alapján olyan kiemelt beruházások esetében bonyolít a főépítész, melyek meghatározóak a településkép megjelenésében és alakulásában – írja az Építész Fórum. Az ülés napirendjén a rév mellett álló Körpresszó felújítási terve szerepelt. 

A polgármester beszámolója szerint a tervtanács a benyújtott terveket csak teljes átdolgozás után, az eredeti építészeti karakter helyreállításával tudja támogatni. 

A cél, hogy az épület visszanyerje azt a rangot és megjelenést, amely egyedülállóvá teszi a balatoni modern építészet emlékei között

 – olvasható a bejegyzésben.

Fotó: Fortepan
 
Fotó: Fortepan

A szántódi és a tihanyi rév is megújul

A Balatoni Hajózási Zrt. 2025 szeptemberében feltételes közbeszerzést írt ki a szántódi és a tihanyi rév átfogó megújítására. A szántódi rév ikonikus, papírcsónakot és röppenő sirályt idéző utasvárója a BORD Építész Stúdió tervei szerint újulhat meg, a tihanyi fejlesztés tervezőjéről azonban egyelőre nem közöltek részleteket. A közbeszerzési eljárásnak még nincs eredménye: a beadási határidőt hétszer meghosszabbították, legutóbb január 12-én. A pályázatok benyújtásának végső határideje január 23. volt, az eredményeket eddig nem tették közzé.

A dokumentáció szerint a tihanyi révnél egy nettó 379,22 négyzetméteres, földszintes, vasbeton szerkezetű kiszolgáló épület épülne koporsófödémmel. A homlokzat egyedi gyártású finombeton burkolatot kapna, grafikai mintázattal kialakított zsaluzattal. A tető hullámlemez fedést kapna. Emellett teljes körűen felújítanák a helyi védelem alatt álló, nettó 160,81 négyzetméteres Körpresszót is, amelynek belső tereit a dokumentum szerint átalakítanák.

 

