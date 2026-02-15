Visszakaphatja eredeti formáját a Balaton-part legendás épülete

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János (UVATERV) tervei alapján. Az épület különlegessége a légies, kúpos vasbeton tetőszerkezet volt, amely üvegfalra támaszkodva, konzolos túlnyúlással fedte a belső teret. A középen elhelyezett vízmedence és az áttört födém a tervező szándéka szerint a tér zártságát volt hivatott oldani. A 2000-es évek elején végzett felújítás és bővítés során azonban a tihanyi Körszálló elveszítette eredeti formáját, bár szerkezeti különlegességei még ma is felismerhetők.

A tihanyi Körpresszó 1963-ban készült Dianóczky János tervei alapján, és a korszak modern vasbeton-építészetének kiemelkedő alkotása

A tihanyi Körpresszó épülete 2021-ben helyi védettséget kapott

Az épület felújításának ügyéről Kötél Balázs, Tihany polgármestere számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint 2026. február 9-én tartották meg az első tervtanácsi ülést, amit egy ősszel hozott rendelet alapján olyan kiemelt beruházások esetében bonyolít a főépítész, melyek meghatározóak a településkép megjelenésében és alakulásában – írja az Építész Fórum. Az ülés napirendjén a rév mellett álló Körpresszó felújítási terve szerepelt.

A polgármester beszámolója szerint a tervtanács a benyújtott terveket csak teljes átdolgozás után, az eredeti építészeti karakter helyreállításával tudja támogatni.

A cél, hogy az épület visszanyerje azt a rangot és megjelenést, amely egyedülállóvá teszi a balatoni modern építészet emlékei között

– olvasható a bejegyzésben.

Fotó: Fortepan

Fotó: Fortepan

A szántódi és a tihanyi rév is megújul

A Balatoni Hajózási Zrt. 2025 szeptemberében feltételes közbeszerzést írt ki a szántódi és a tihanyi rév átfogó megújítására. A szántódi rév ikonikus, papírcsónakot és röppenő sirályt idéző utasvárója a BORD Építész Stúdió tervei szerint újulhat meg, a tihanyi fejlesztés tervezőjéről azonban egyelőre nem közöltek részleteket. A közbeszerzési eljárásnak még nincs eredménye: a beadási határidőt hétszer meghosszabbították, legutóbb január 12-én. A pályázatok benyújtásának végső határideje január 23. volt, az eredményeket eddig nem tették közzé.

A dokumentáció szerint a tihanyi révnél egy nettó 379,22 négyzetméteres, földszintes, vasbeton szerkezetű kiszolgáló épület épülne koporsófödémmel. A homlokzat egyedi gyártású finombeton burkolatot kapna, grafikai mintázattal kialakított zsaluzattal. A tető hullámlemez fedést kapna. Emellett teljes körűen felújítanák a helyi védelem alatt álló, nettó 160,81 négyzetméteres Körpresszót is, amelynek belső tereit a dokumentum szerint átalakítanák.