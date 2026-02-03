Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hazai és a külföldi vendégek számára egyaránt továbbra is vonzóak a magyarországi fürdővárosok. A termálfürdővel rendelkező települések mezőnyében messze Budapest az első. A belföldi vendégéjszakák száma alapján továbbra is Hajdúszoboszló a második, de a teljes vendégkört tekintve a második helyre visszatért Hévíz. Ezekben a fürdővárosokban szerettek pihenni leginkább a vendégek tavaly.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Központi Statisztikai Hivatalvendégéjszakamagyarországi fürdővárosok

A termálfürdőkre épülő turizmus 2025-ben is meghatározó szerepet játszott a magyar idegenforgalomban: a fürdővárosok nemcsak látogatószámban, hanem vendégéjszakákban és turisztikai bevételekben is jelentős súlyt képviseltek. A KSH adataiból jól látszik, mely városok tudták leginkább kihasználni a gyógy- és wellness-turizmus iránti tartós keresletet. 

fürdőváros
A fürdővárosok élmezőnyében Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló található / Fotó: Termálonline

Ez volt a TOP 10 fürdőváros tavaly

Továbbra is Budapest vezet Magyarország legnépszerűbb termálfürdős városainak mezőnyében – derült ki a Termál Online összeállításából, 2025-ben a vendégéjszakák száma alapján a TOP 10 fürdőváros volt:

HelyVárosVendégéjszakák (teljes forgalom)
1.Budapest17 994 434
2.Hévíz1 198 599
3.Hajdúszoboszló1 132 142
4.Bük784 498
5.Zalakaros779 344
6.Debrecen732 034
7.Szeged643 094
8.Sárvár633 868
9.Gyula601 116
10.Eger598 892

Az adatokat nézve tehát az látszik, hogy a fővárosi vendégéjszakák száma tavaly közel járt a 18 millióhoz, és 2024-hez képest majdnem kétmillió vendégéjszakányi növekedést ért el. Tizenötször akkora volt Budapest vendégéjszakaszáma, mint a lista második helyén álló városé. Ezt döntően a külföldi vendégforgalomnak köszönheti a főváros és ezen a téren is látható kiugró bővülés. Ugyanakkor azért a belföldi éjszakaszámok alapján is hatalmas előnnyel állnak az élen.

A Termál Online szerint 

a második hely hozott igazából nagy meglepetést. Hévíz fő attrakciója, a Tófürdő ugyanis tavaly március óta a központi fürdőház nélkül üzemel. Ebből látatlanban azt lehetett sejteni, hogy a hévízi vendégéjszakák száma csökkenni fog. Ehhez képest növekedést hozott össze Hévíz, 

ráadásul a belföldi és a külföldi éjszakaszám terén is. Ezzel az összes vendégéjszakaszám tekintetében visszaelőzték Hajdúszoboszlót. Nyilván a hévízi növekedésben jelentős szerepet játszhatott, hogy tavaly tavasszal átadtak egy hatalmas szállodát az üdülőhelyen.

A teljes vendégforgalom terén tehát 2025-ben Hajdúszoboszló volt a harmadik. A Budapesten kívüli termálfürdős városok közül ismét csak Hévíz és Hajdúszoboszló tudta tavaly is megugrani az egymilliós vendégéjszakaszámot. Más termálfürdős település ennek a szintnek a közelében sem járt. Abban sincs változás, hogy a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma alapján Hajdúszoboszló a második, ezen a téren tehát Hévíz előtt járnak. A külföldiek által eltöltött éjszakaszám alapján Hévíz, Hajdúszoboszló a sorrend.

Így néz ki a lista folytatása

Bükfürdő és Zalakaros között hagyományosan nagyon szoros a verseny a vendégéjszakák száma terén: 2024-ben Zalakaros, 2025-ben viszont Bük ért el magasabb éjszakaszámot, de mindössze ötezer éjszakányi különbség volt kettejük között, ez gyakorlatilag holtversenyt jelent. Érdekes, hogy Zalakaroson majdnem pontosan ugyanannyi  – 779 ezer – éjszakát töltöttek el a vendégek 2024-ben és 2025-ben. Ezen belül a belföldi forgalom kicsit csökkent, a külföldi kicsit nőtt. Bük esetében a külföldi éjszakaszám volt gyakorlatilag ugyanannyi, mint egy évvel korábban, a belföldi turisták miatt értek el növekedést.

Bük és Zalakaros között azért nagyon más a belföldi-külföldi turisták megoszlása. 

Zalakaros erőssége a hazai vendégforgalom, a belföldi éjszakaszám alapján Hévízt követik a lista negyedik helyén. 

Bük pedig a külföldi éjszakaszám alapján a negyedik, nincsenek messze ezen a téren Hajdúszoboszlótól.

A Bük-Zalakaros duóhoz közeledik Debrecen is, ahol tavaly meghaladta a 732 ezret az éjszakaszám, majd nagyjából 100 ezer éjszakás lemaradással jön Szeged és Sárvár. Azért Debrecen és Szeged kapcsán meg kell említeni, hogy a településeken zajló nagy beruházások is pozitívan befolyásolhatták a szálláshelyeik forgalmát.

A Top 10 termálfürdős város listáját ugyanaz a két település zárta, mint egy évvel korábban: Gyula és Eger, nagyon hasonló 600 ezer körüli éjszakaszámmal. Utóbbi két város hasonlít abban, hogy igazából a hazai turisták körében igazán kedveltek. Így a belföldi tízes listán Gyula az ötödik helyen áll, közvetlenül Zalakaros mögött, Eger pedig a hatodik.

A bevételek kicsit átrendezik a sorrendet

A becsült turisztikai bevételi súly alapján némileg különbözhet, nagyjából így nézhet ki a lista:

  1. Budapest – messze kiugró, a külföldi vendégéjszakák dominanciája a döntő,
  2. Hévíz – magas külföldi vendégarány és prémium gyógyturizmus jellemzi,
  3. Bük – erős osztrák–német vendégkör, magas árszint dominál,
  4. Hajdúszoboszló – nagy volumen, vegyes vendégkör a jellemző,
  5. Sárvár – a magas külföldi arány, wellness-fókusz van a háttérben, 
  6. Zalakaros – erős belföldi, növekvő külföldi költés a döntő,
  7. Debrecen – városi turizmus és fürdő, üzleti vendégek érkeznek,
  8. Gyula – stabil belföldi kereslet, alacsonyabb árszint a jellemző,
  9. Szeged – rövidebb tartózkodást, alacsonyabb fajlagos költést mutatnak a számok,
  10. Eger – sok vendég, de jellemzően rövidebb és olcsóbb tartózkodás a meghatározó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!