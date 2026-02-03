A termálfürdőkre épülő turizmus 2025-ben is meghatározó szerepet játszott a magyar idegenforgalomban: a fürdővárosok nemcsak látogatószámban, hanem vendégéjszakákban és turisztikai bevételekben is jelentős súlyt képviseltek. A KSH adataiból jól látszik, mely városok tudták leginkább kihasználni a gyógy- és wellness-turizmus iránti tartós keresletet.

A fürdővárosok élmezőnyében Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló található / Fotó: Termálonline

Ez volt a TOP 10 fürdőváros tavaly

Továbbra is Budapest vezet Magyarország legnépszerűbb termálfürdős városainak mezőnyében – derült ki a Termál Online összeállításából, 2025-ben a vendégéjszakák száma alapján a TOP 10 fürdőváros volt:

Hely Város Vendégéjszakák (teljes forgalom) 1. Budapest 17 994 434 2. Hévíz 1 198 599 3. Hajdúszoboszló 1 132 142 4. Bük 784 498 5. Zalakaros 779 344 6. Debrecen 732 034 7. Szeged 643 094 8. Sárvár 633 868 9. Gyula 601 116 10. Eger 598 892

Az adatokat nézve tehát az látszik, hogy a fővárosi vendégéjszakák száma tavaly közel járt a 18 millióhoz, és 2024-hez képest majdnem kétmillió vendégéjszakányi növekedést ért el. Tizenötször akkora volt Budapest vendégéjszakaszáma, mint a lista második helyén álló városé. Ezt döntően a külföldi vendégforgalomnak köszönheti a főváros és ezen a téren is látható kiugró bővülés. Ugyanakkor azért a belföldi éjszakaszámok alapján is hatalmas előnnyel állnak az élen.

A Termál Online szerint

a második hely hozott igazából nagy meglepetést. Hévíz fő attrakciója, a Tófürdő ugyanis tavaly március óta a központi fürdőház nélkül üzemel. Ebből látatlanban azt lehetett sejteni, hogy a hévízi vendégéjszakák száma csökkenni fog. Ehhez képest növekedést hozott össze Hévíz,

ráadásul a belföldi és a külföldi éjszakaszám terén is. Ezzel az összes vendégéjszakaszám tekintetében visszaelőzték Hajdúszoboszlót. Nyilván a hévízi növekedésben jelentős szerepet játszhatott, hogy tavaly tavasszal átadtak egy hatalmas szállodát az üdülőhelyen.

A teljes vendégforgalom terén tehát 2025-ben Hajdúszoboszló volt a harmadik. A Budapesten kívüli termálfürdős városok közül ismét csak Hévíz és Hajdúszoboszló tudta tavaly is megugrani az egymilliós vendégéjszakaszámot. Más termálfürdős település ennek a szintnek a közelében sem járt. Abban sincs változás, hogy a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma alapján Hajdúszoboszló a második, ezen a téren tehát Hévíz előtt járnak. A külföldiek által eltöltött éjszakaszám alapján Hévíz, Hajdúszoboszló a sorrend.