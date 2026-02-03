A termálfürdőkre épülő turizmus 2025-ben is meghatározó szerepet játszott a magyar idegenforgalomban: a fürdővárosok nemcsak látogatószámban, hanem vendégéjszakákban és turisztikai bevételekben is jelentős súlyt képviseltek. A KSH adataiból jól látszik, mely városok tudták leginkább kihasználni a gyógy- és wellness-turizmus iránti tartós keresletet.
Ez volt a TOP 10 fürdőváros tavaly
Továbbra is Budapest vezet Magyarország legnépszerűbb termálfürdős városainak mezőnyében – derült ki a Termál Online összeállításából, 2025-ben a vendégéjszakák száma alapján a TOP 10 fürdőváros volt:
|Hely
|Város
|Vendégéjszakák (teljes forgalom)
|1.
|Budapest
|17 994 434
|2.
|Hévíz
|1 198 599
|3.
|Hajdúszoboszló
|1 132 142
|4.
|Bük
|784 498
|5.
|Zalakaros
|779 344
|6.
|Debrecen
|732 034
|7.
|Szeged
|643 094
|8.
|Sárvár
|633 868
|9.
|Gyula
|601 116
|10.
|Eger
|598 892
Az adatokat nézve tehát az látszik, hogy a fővárosi vendégéjszakák száma tavaly közel járt a 18 millióhoz, és 2024-hez képest majdnem kétmillió vendégéjszakányi növekedést ért el. Tizenötször akkora volt Budapest vendégéjszakaszáma, mint a lista második helyén álló városé. Ezt döntően a külföldi vendégforgalomnak köszönheti a főváros és ezen a téren is látható kiugró bővülés. Ugyanakkor azért a belföldi éjszakaszámok alapján is hatalmas előnnyel állnak az élen.
a második hely hozott igazából nagy meglepetést. Hévíz fő attrakciója, a Tófürdő ugyanis tavaly március óta a központi fürdőház nélkül üzemel. Ebből látatlanban azt lehetett sejteni, hogy a hévízi vendégéjszakák száma csökkenni fog. Ehhez képest növekedést hozott össze Hévíz,
ráadásul a belföldi és a külföldi éjszakaszám terén is. Ezzel az összes vendégéjszakaszám tekintetében visszaelőzték Hajdúszoboszlót. Nyilván a hévízi növekedésben jelentős szerepet játszhatott, hogy tavaly tavasszal átadtak egy hatalmas szállodát az üdülőhelyen.
A teljes vendégforgalom terén tehát 2025-ben Hajdúszoboszló volt a harmadik. A Budapesten kívüli termálfürdős városok közül ismét csak Hévíz és Hajdúszoboszló tudta tavaly is megugrani az egymilliós vendégéjszakaszámot. Más termálfürdős település ennek a szintnek a közelében sem járt. Abban sincs változás, hogy a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma alapján Hajdúszoboszló a második, ezen a téren tehát Hévíz előtt járnak. A külföldiek által eltöltött éjszakaszám alapján Hévíz, Hajdúszoboszló a sorrend.
Így néz ki a lista folytatása
Bükfürdő és Zalakaros között hagyományosan nagyon szoros a verseny a vendégéjszakák száma terén: 2024-ben Zalakaros, 2025-ben viszont Bük ért el magasabb éjszakaszámot, de mindössze ötezer éjszakányi különbség volt kettejük között, ez gyakorlatilag holtversenyt jelent. Érdekes, hogy Zalakaroson majdnem pontosan ugyanannyi – 779 ezer – éjszakát töltöttek el a vendégek 2024-ben és 2025-ben. Ezen belül a belföldi forgalom kicsit csökkent, a külföldi kicsit nőtt. Bük esetében a külföldi éjszakaszám volt gyakorlatilag ugyanannyi, mint egy évvel korábban, a belföldi turisták miatt értek el növekedést.
Bük és Zalakaros között azért nagyon más a belföldi-külföldi turisták megoszlása.
Zalakaros erőssége a hazai vendégforgalom, a belföldi éjszakaszám alapján Hévízt követik a lista negyedik helyén.
Bük pedig a külföldi éjszakaszám alapján a negyedik, nincsenek messze ezen a téren Hajdúszoboszlótól.
A Bük-Zalakaros duóhoz közeledik Debrecen is, ahol tavaly meghaladta a 732 ezret az éjszakaszám, majd nagyjából 100 ezer éjszakás lemaradással jön Szeged és Sárvár. Azért Debrecen és Szeged kapcsán meg kell említeni, hogy a településeken zajló nagy beruházások is pozitívan befolyásolhatták a szálláshelyeik forgalmát.
A Top 10 termálfürdős város listáját ugyanaz a két település zárta, mint egy évvel korábban: Gyula és Eger, nagyon hasonló 600 ezer körüli éjszakaszámmal. Utóbbi két város hasonlít abban, hogy igazából a hazai turisták körében igazán kedveltek. Így a belföldi tízes listán Gyula az ötödik helyen áll, közvetlenül Zalakaros mögött, Eger pedig a hatodik.
A bevételek kicsit átrendezik a sorrendet
A becsült turisztikai bevételi súly alapján némileg különbözhet, nagyjából így nézhet ki a lista:
- Budapest – messze kiugró, a külföldi vendégéjszakák dominanciája a döntő,
- Hévíz – magas külföldi vendégarány és prémium gyógyturizmus jellemzi,
- Bük – erős osztrák–német vendégkör, magas árszint dominál,
- Hajdúszoboszló – nagy volumen, vegyes vendégkör a jellemző,
- Sárvár – a magas külföldi arány, wellness-fókusz van a háttérben,
- Zalakaros – erős belföldi, növekvő külföldi költés a döntő,
- Debrecen – városi turizmus és fürdő, üzleti vendégek érkeznek,
- Gyula – stabil belföldi kereslet, alacsonyabb árszint a jellemző,
- Szeged – rövidebb tartózkodást, alacsonyabb fajlagos költést mutatnak a számok,
- Eger – sok vendég, de jellemzően rövidebb és olcsóbb tartózkodás a meghatározó.