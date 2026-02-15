Vége a találgatásnak! Így derítheti ki, hogy elcsípte-e a traffipax

Az autós forgalom biztonságosabbá tételének érdekében helyezték üzembe 2016-ban a szupertraffipax-hálózatot, vagyis a VÉDA közúti intelligens kamerahálózatot. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a rendőrség kiszúrja a gyorshajtókat, a szabálytalanságokat, az autó műszaki vizsgájának hiányát és akár a jogosulatlan autópálya-használókat is. Ezek valamelyikének a következménye a közigazgatási bírság, amelynek mértéke törvényben meghatározott pontos összeg, a szabályszegés fajtájától függően. Fontos tudni, hogy a gyorshajtásért járó bírságot ma már akár 1 km/órás sebességtúllépés esetén is kiszabhatják.

A traffipax-büntetés ellenőrzésére az egyik legbiztosabb lehetőség a rendőrség honlapja Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Így lehet a leggyorsabban kideríteni, hogy lefotózta-e a járművet a traffipax

A hatóságok minden évben újabb sebességmérő kamerák kitelepítésén dolgoznak. Így nem csoda, hogy sok autós bizonytalan, vajon rögzítette-e a traffipax a gyorshajtást. Aki túllépi a megengedett sebességet, annak érdemes mielőbb utánanéznie, történt-e szabálysértés rögzítése. Szerencsére Magyarországon már több hivatalos online felület is segít gyorsan tisztázni a helyzetet – írja a Heol.

A traffipaxbüntetés ellenőrzésére az egyik legbiztosabb lehetőség a rendőrség honlapja.

A police.hu oldalon a jármű rendszámának és az okmányazonosítónak megadásával gyorsan kideríthető, hogy van-e aktuális bírság. Ha már megérkezett határozat, annak azonosítószáma is elegendő a lekérdezéshez. Ugyanakkor ez a felület nem alkalmas arra, hogy előre kiderüljön, történt-e sebességmérés, kizárólag a már rögzített bírságok állapotát mutatja.

Egy másik módszer lehet az Ügyfélkapus lekérdezés: belépve a felhasználó a saját tárhelyén vagy az értesítések között találja meg a közigazgatási bírságról szóló határozatot, amennyiben automata sebességmérés történt. Itt jelenik meg először minden hivatalos dokumentum: a mérés ténye, a bírság összege, a jogerőre emelkedés dátuma és a befizetési határidő. Fontos tudni viszont, hogy a mérés és az értesítés között gyakran több nap, sőt akár néhány hét is eltelhet, ezért az Ügyfélkapu nem azonnali visszajelzést ad – írja a Sonline.