Ausztrália legmagasabb épületét húzná fel Trump vállalata, az Aranyparton épülhet a pazar felhőkarcoló

A vállalat első hivatalos ausztráliai projektje „egy világszínvonalú luxusmárka presztízsét és vonzerejét” hozza majd el az országba – közölte Eric Trump, a Trump Organization ügyvezető alelnöke a BBC beszámolója szerint. Az Ausztráliában, a Gold Coaston megvalósuló Trump International Hotel & Tower várható költsége legalább 1 milliárd amerikai dollár (kb. 322 milliárd forint) lesz.

Az Eric Trump által az X-n közzétett látványkép a Trump International Hotel & Tower Gold Coast-ról

Fotó: Eric Trump/X

Ausztrália legmagasabb épülete fűződhet a Trump névhez

A toronyház a tervek szerint 91 szintes lesz, az ingatlanfejlesztő Altus Property Group tájékoztatása szerint a kivitelezés augusztusban kezdődhet meg. A Trump Organization közlése alapján

az épületben 285 szállodai szoba és 272 luxuslakás kap majd helyet.

Emellett prémium üzlethelyiségek és éttermek is lesznek benne, valamint egy exkluzív klub, jelezve, hogy az építmény egy világhírű tengerparton áll majd.

A projekt ugyanakkor már most versenyben van Ausztrália legmagasabb épületének címéért. Ugyanazon a partszakaszon ugyanis tervben van egy ikertornyos fejlesztés is, amely 50 méterrel magasabb lenne a Trump Organization fejlesztésénél. A 101 emeletes One Park Lane projekt munkálatai szintén még idén megkezdődhetnek.

Globális gazdasági márka is a Trump név

A Trump Organization márkanevet világszerte több mint húsz helyszínen használják – az Egyesült Királyságban, a Közel-Keleten, Ázsiában és az Egyesült Államok nagyvárosaiban. A vállalat elsősorban felsőkategóriás ingatlanfejlesztésre és luxusvendéglátásra összpontosít. A saját vállalkozások működtetése mellett a cég licencszeli is a Trump márkát a fejlesztők számára világszerte lakóépületekhez, szállodákhoz és golfpályákhoz.

A Trump Organization működését több alkalommal is viták övezték, különösen amiatt, hogy egy hivatalban lévő elnök esetében összeférhetetlenségi aggályokat vethet fel az abban való szerepvállalás. Donald Trump ugyanakkor egyértelműben jelezte: amíg elnöki hivatalt tölt be, nem foglalkozik a vállalat ügyeivel, azaz nem vesz részt annak irányításában, a döntéshozatalban.

A Trump Organization pedig jelezte, hogy visszautasítja azokat az állításokat, melyek jogsértő magatartást feltételeznek a vállalat működésében.

A milliárdosok vagyonát nyomon követő Forbes becslése szerint Donald Trump nettó vagyona 2023 óta közel megduplázódott.