Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor háromfrontos kampányt indított a one-man-show ellen

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Ausztrália

Ausztrália legmagasabb épületét húzná fel Trump vállalata, az Aranyparton épülhet a pazar felhőkarcoló

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Trump Organization – az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump tulajdonában álló, több száz leányvállalatot tömörítő konglomerátum – bejelentette, hogy felhőkarcolót tervez Ausztráliában, amely az amerikai elnök fia, Eric Trump szerint az ország legmagasabb épülete lesz. A Trump Organization fejlesztésével készülő torony a queenslandi Gold Coaston (Aranyparton) épülne fel, és 335 méteres magasságával az európai toronyépületek többsége sem versenyezhetne.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AusztráliaTrump Organisationfelhőkarcoló

A vállalat első hivatalos ausztráliai projektje „egy világszínvonalú luxusmárka presztízsét és vonzerejét” hozza majd el az országba – közölte Eric Trump, a Trump Organization ügyvezető alelnöke a BBC beszámolója szerint. Az Ausztráliában, a Gold Coaston megvalósuló Trump International Hotel & Tower várható költsége legalább 1 milliárd amerikai dollár (kb. 322 milliárd forint) lesz.

Az Eric Trump által az X-n közzétett látványkép a Trump International Hotel & Tower Gold Coast-ról
Az Eric Trump által az X-n közzétett látványkép  a Trump International Hotel & Tower Gold Coast-ról
Fotó: Eric Trump/X

Ausztrália legmagasabb épülete fűződhet a Trump névhez

A toronyház a tervek szerint 91 szintes lesz, az ingatlanfejlesztő Altus Property Group tájékoztatása szerint a kivitelezés augusztusban kezdődhet meg. A Trump Organization közlése alapján

 az épületben 285 szállodai szoba és 272 luxuslakás kap majd helyet.

Emellett prémium üzlethelyiségek és éttermek is lesznek benne, valamint egy exkluzív klub, jelezve, hogy az építmény egy világhírű tengerparton áll majd.

A projekt ugyanakkor már most versenyben van Ausztrália legmagasabb épületének címéért. Ugyanazon a partszakaszon ugyanis tervben van egy ikertornyos fejlesztés is, amely 50 méterrel magasabb lenne a Trump Organization fejlesztésénél. A 101 emeletes One Park Lane projekt munkálatai szintén még idén megkezdődhetnek.

Globális gazdasági márka is a Trump név

A Trump Organization márkanevet világszerte több mint húsz helyszínen használják – az Egyesült Királyságban, a Közel-Keleten, Ázsiában és az Egyesült Államok nagyvárosaiban. A vállalat elsősorban felsőkategóriás ingatlanfejlesztésre és luxusvendéglátásra összpontosít. A saját vállalkozások működtetése mellett a cég licencszeli is a Trump márkát a fejlesztők számára világszerte lakóépületekhez, szállodákhoz és golfpályákhoz.

A Trump Organization működését több alkalommal is viták övezték, különösen amiatt, hogy egy hivatalban lévő elnök esetében összeférhetetlenségi aggályokat vethet fel az abban való szerepvállalás. Donald Trump ugyanakkor egyértelműben jelezte: amíg elnöki hivatalt tölt be, nem foglalkozik a vállalat ügyeivel, azaz nem vesz részt annak irányításában, a döntéshozatalban.

A Trump Organization pedig jelezte, hogy visszautasítja azokat az állításokat, melyek jogsértő magatartást feltételeznek a vállalat működésében.

A milliárdosok vagyonát nyomon követő Forbes becslése szerint Donald Trump nettó vagyona 2023 óta közel megduplázódott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!