Donald Trump gyógyszert kezdett árulni – egyszerűen lemészárolta a magas árakat

Donald Trump amerikai elnök több mint tíz gyógyszergyártóval kötött megállapodást, hogy ezeket a kedvezményeket, amelyek szerinte a jelenlegi áraknál akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek, biztosítani tudja.

Donald Trump a nevét viselő gyógyszer-webáruházat indított, amelyen kedvezményre jogosító utalványra tehetnek szert a gyógyszert vásárlók

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump: „az amerikaiak a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik”

Donald Trump a nevét viselő gyógyszer-webáruház elindulását így kommentálta: „Az amerikaiak régóta a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik. (...) Az amerikai nép valójában az egész világ gyógyszerköltségeit támogatta” - vélekedett.

Az amerikaiak valójában nem közvetlenül a weboldalon vásárolhatják meg a kívánt gyógyszert, de a weboldalon keresztül kaphatnak egy gyógyszertárban beváltható utalványt, amely a megígért kedvezményt biztosítja.

Az amerikai elnök példaként említette az Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszert, amelyet a Novo Nordisk gyárt, és amely az árak csökkentését elfogadó óriáscégek közé tartozik. Trump szerint ennek a gyógyszernek az ára az Egyesült Államokban ezer dollárról 199 dollárra csökken.

Trump azt is elmondta, hogy a weboldal elindítása a vényköteles gyógyszerek árának történetében a legnagyobb mértékű csökkenését jelenti.

A jövőben nem szabad gyógyszert vásárolni anélkül, hogy ellenőriznénk, elérhetőek-e ezek a kedvezményes árak a weboldalon

– tette hozzá a sajtótájékoztatón Mehmet Oz, aki a közegészségügyi biztosítási programot irányítja.

Régóta tart Trump és a gyógyszergyártók vitája

Donald Trump lépése nem előzmény nélküli, hiszen már egy ideje nyomást gyakorol az iparági szereplőkre azért, hogy a gyártók csökkentsék áraikat, ami az értékláncon keresztül végős soron a fogyasztói árak mérséklődéséhez vezetne. Trump tavaly nyáron elnöki levélben fordult a gyógyszercégekhez, a Fehér Ház akkor azzal indokolta az elnök lépését, hogy az amerikai páciensek háromszor annyit fizetnek ugyanazon eredeti gyógyszerekért, mint az OECD-országok lakosai. Miközben az Egyesült Államok a világ népességének mindössze öt százalékát adja, A globális gyógyszeripari profit 75 százaléka mégis innen származik.