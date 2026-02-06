Hírlevél
Donald Trump gyógyszert kezdett árulni – egyszerűen lemészárolta a magas árakat

Donald Trump amerikai elnök csütörtök este nevét viselő weboldalt indított, amelynek célja, hogy az amerikaiak kedvezményes áron jussanak hozzá gyógyszerekhez. Trump elnök régóta folytat éles vitákat a gyógyszeripari szereplőkkel, fellépésének célja, hogy a gyártók csökkentsék a gyógyszerek árát, melyek rendkívül magasak a számos más országban látható árakhoz képest.
gyógyszer

Donald Trump amerikai elnök több mint tíz gyógyszergyártóval kötött megállapodást, hogy ezeket a kedvezményeket, amelyek szerinte a jelenlegi áraknál akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek, biztosítani tudja.

US President Trump speaks during the National Prayer Breakfast at the Washington Hilton in Washington, DC on February 5, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump a nevét viselő gyógyszer-webáruházat indított, amelyen kedvezményre jogosító utalványra tehetnek szert a gyógyszert vásárlók
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump: „az amerikaiak a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik”

Donald Trump a nevét viselő gyógyszer-webáruház elindulását így kommentálta: „Az amerikaiak régóta a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik. (...) Az amerikai nép valójában az egész világ gyógyszerköltségeit támogatta” - vélekedett. 

Az amerikaiak valójában nem közvetlenül a weboldalon vásárolhatják meg a kívánt gyógyszert, de a weboldalon keresztül kaphatnak egy gyógyszertárban beváltható utalványt, amely a megígért kedvezményt biztosítja. 

Az amerikai elnök példaként említette az Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszert, amelyet a Novo Nordisk gyárt, és amely az árak csökkentését elfogadó óriáscégek közé tartozik. Trump szerint ennek a gyógyszernek az ára az Egyesült Államokban ezer dollárról 199 dollárra csökken. 

Trump azt is elmondta, hogy a weboldal elindítása a vényköteles gyógyszerek árának történetében a legnagyobb mértékű csökkenését jelenti.

A jövőben nem szabad gyógyszert vásárolni anélkül, hogy ellenőriznénk, elérhetőek-e ezek a kedvezményes árak a weboldalon 

– tette hozzá a sajtótájékoztatón Mehmet Oz, aki a közegészségügyi biztosítási programot irányítja.

Régóta tart Trump és a gyógyszergyártók vitája

Donald Trump lépése nem előzmény nélküli, hiszen már egy ideje nyomást gyakorol az iparági szereplőkre azért, hogy a gyártók csökkentsék áraikat, ami az értékláncon keresztül végős soron a fogyasztói árak mérséklődéséhez vezetne. Trump tavaly nyáron elnöki levélben fordult a gyógyszercégekhez, a Fehér Ház akkor azzal indokolta az elnök lépését, hogy az amerikai páciensek háromszor annyit fizetnek ugyanazon eredeti gyógyszerekért, mint az OECD-országok lakosai. Miközben az Egyesült Államok a világ népességének mindössze öt százalékát adja, A globális gyógyszeripari profit 75 százaléka mégis innen származik.

Az elnöki levelet a világ legnagyobb gyógyszervállalatai kapták meg, köztük az AbbVie, az Amgen, az AstraZeneca, a Boehringer Ingelheim, a Bristol Myers Squibb, az Eli Lilly, az EMD Serono, a Genentech, a Gilead, a GSK, a Johnson & Johnson, a Merck, a Novartis, a Novo Nordisk, a Pfizer, a Regeneron és a Sanofi.

Donald Trump bejelentése a weboldal elindításáról:

 

