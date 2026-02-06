Donald Trump gyógyszert kezdett árulni – egyszerűen lemészárolta a magas árakat

Donald Trump amerikai elnök több mint tíz gyógyszergyártóval kötött megállapodást, hogy ezeket a kedvezményeket, amelyek szerinte a jelenlegi áraknál akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek, biztosítani tudja.
Trump: „az amerikaiak a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik”
Donald Trump a nevét viselő gyógyszer-webáruház elindulását így kommentálta: „Az amerikaiak régóta a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik. (...) Az amerikai nép valójában az egész világ gyógyszerköltségeit támogatta” - vélekedett.
Az amerikaiak valójában nem közvetlenül a weboldalon vásárolhatják meg a kívánt gyógyszert, de a weboldalon keresztül kaphatnak egy gyógyszertárban beváltható utalványt, amely a megígért kedvezményt biztosítja.
Az amerikai elnök példaként említette az Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszert, amelyet a Novo Nordisk gyárt, és amely az árak csökkentését elfogadó óriáscégek közé tartozik. Trump szerint ennek a gyógyszernek az ára az Egyesült Államokban ezer dollárról 199 dollárra csökken.
Trump azt is elmondta, hogy a weboldal elindítása a vényköteles gyógyszerek árának történetében a legnagyobb mértékű csökkenését jelenti.
A jövőben nem szabad gyógyszert vásárolni anélkül, hogy ellenőriznénk, elérhetőek-e ezek a kedvezményes árak a weboldalon
– tette hozzá a sajtótájékoztatón Mehmet Oz, aki a közegészségügyi biztosítási programot irányítja.
Régóta tart Trump és a gyógyszergyártók vitája
Donald Trump lépése nem előzmény nélküli, hiszen már egy ideje nyomást gyakorol az iparági szereplőkre azért, hogy a gyártók csökkentsék áraikat, ami az értékláncon keresztül végős soron a fogyasztói árak mérséklődéséhez vezetne. Trump tavaly nyáron elnöki levélben fordult a gyógyszercégekhez, a Fehér Ház akkor azzal indokolta az elnök lépését, hogy az amerikai páciensek háromszor annyit fizetnek ugyanazon eredeti gyógyszerekért, mint az OECD-országok lakosai. Miközben az Egyesült Államok a világ népességének mindössze öt százalékát adja, A globális gyógyszeripari profit 75 százaléka mégis innen származik.
Az elnöki levelet a világ legnagyobb gyógyszervállalatai kapták meg, köztük az AbbVie, az Amgen, az AstraZeneca, a Boehringer Ingelheim, a Bristol Myers Squibb, az Eli Lilly, az EMD Serono, a Genentech, a Gilead, a GSK, a Johnson & Johnson, a Merck, a Novartis, a Novo Nordisk, a Pfizer, a Regeneron és a Sanofi.
Donald Trump bejelentése a weboldal elindításáról: